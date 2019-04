Abren el plazo de solicitudes para optar a las ayudas municipales al pago del IBI E Domingo, 21 abril 2019, 00:02

c. La Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha anunciado la apertura del plazo de solicitudes de las ayudas económicas al pago del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de 2019. La cuantía a percibir será equivalente al 50% de la cuota líquida del recibo y será sólo aplicable a la vivienda habitual para personas empadronadas en el municipio y que cumplan con una serie de requisitos. El impreso de solicitud e información se puede encontrar en la web municipal, en la dirección www.rincondelavictoria.es

Entre los requisitos que se establecen se incluyen que los ingresos mensuales de la unidad familiar no podrán superar en 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). La solicitud deberá ir acompañada del último recibo de IBI de 2018, una declaración acreditativa de no poseer otros bienes, una justificación de los ingresos mensuales de todos los miembros de la unidad familiar (nóminas, pensiones, prestaciones por desempleo, etc.), y en caso negativo, una certificación acreditativa de no percibir rentas por desempleo, pensiones públicas estatales o autonómicas. En su caso, una sentencia o convenio regulador de separación o divorcio.

El impreso de solicitud puede presentarse en el registro general del Ayuntamiento, en horario de atención al público, de 8.30 a 14.00 horas de lunes a viernes. El pasado año se tramitaron 510 solicitudes, de las que fueron concedidas un total de 441, quedando 69 desestimadas por no reunir los requisitos. El importe de las ayudas fue de 91.135,68 euros, aumentando en un 3,61% con respecto a 2017.