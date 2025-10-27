Más de 45.000 euros de inversión para la mejora del cementerio de La Cala del Moral

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Cementerios y Servicios Fúnebres, ha comenzado las obras de reforma de ampliación de ... la terraza en la sala de velatorios del cementerio de La Cala del Moral.

Se trata de unos trabajos que tienen como objetivo mejorar las condiciones de uso de las instalaciones municipales, «dando respuesta a la necesidad de adaptarlas a las demandas de los usuarios, mejorando la accesibilidad y funcionalidad de un espacio público esencial», explica la edil del Área, Pepi Carnero.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado: «Nuestro compromiso se centra en ofrecer unos servicios públicos más eficientes y de calidad, así como unas instalaciones modernas que estén a la altura de las necesidades de una población que continúa creciendo».

La intervención contempla el desmontaje de la barandilla, bancos, maceteros y farolas existentes, demolición solería y fuente, ejecución zuncho con hormigón armado y forjado con viguetas pretensadas sobre muros existentes, ejecución de muros y solado con baldosas, reinstalación barandilla y colocación pasamanos, así como instalación eléctrica. Las obras están siendo desarrolladas por la empresa adjudicataria Copesol, S.L., de un presupuesto de ejecución que asciende a 45.787 euros, y un plazo de ejecución de un mes.

Recientemente se ha ejecutado en las mismas instalaciones las obras de reforma y adaptación del baño y oficina del cementerio de La Cala del Moral de una inversión de ascendió a 20.162 euros.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria viene desarrollando inversiones en los tres cementerios municipales existentes. Recientemente, se adquirió una plataforma elevadora portaféretros destinada a mejorar las labores de enterramiento de una inversión de 37.994 euros.

Este mismo año se ha contratado la prestación de los servicios de enterramiento, mantenimiento, limpieza y tareas afines en los tres cementerios municipales e instalaciones conexas para un periodo de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales.