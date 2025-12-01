300 establecimientos en la nueva campaña Cliente Oro de Rincón de la Victoria

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria junto a la Asociación de Comerciantes y Empresarios del municipio (Acerv), han presentado las tres acciones centrales para ... impulsar la actividad comercial en el periodo de Navidad. Se trata de la campaña Cliente Oro, que este año alcanza su cifra récord de participación con 300 establecimientos, el Concurso de Escaparates y la música ambiental de Navidad.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha asegurado: «Los comerciantes y empresarios son un pilar fundamental de la economía de nuestro municipio. Sin comercio, un municipio no tiene personalidad. Todas las actividades que promovemos, no solo en Navidad, también en el ámbito deportivo o cultural, buscan dinamizar nuestro tejido productivo».

«Las actividades que promovemos, no solo en Navidad, también en el ámbito deportivo o cultural, buscan dinamizar nuestro tejido productivo», ha dejado claro el alcalde Francisco Salado

Además, Salado añadió: «Estamos ante una de las programaciones navideñas más completas, diversas y participativas de los últimos años, con cerca de 60 actividades entre el 5 de diciembre y el 5 de enero«. »Todas ellas persiguen un doble objetivo: generar ilusión entre los vecinos y dinamizar nuestro comercio local», ha insistido.

También, el alcalde ha destacado el trabajo conjunto de Acerv y la Concejalía de Comercio, destacando la importancia del trabajo volcado en el tejido empresarial local.

Por su parte, la concejala de Comercio, Lola Ramos, ha asegurado: «El conjunto de todas estas acciones pone en valor y dinamiza el comercio y la hostelería del municipio, además de incentivar y potenciar el comercio local en estas fechas».

Acciones

La campaña Cliente Oro, que incentiva las compras en los establecimientos adheridos, permitirá al ganador disfrutar de 6.000 euros para gastar exclusivamente en los comercios participantes. «Estamos ante una cifra histórica, casi 300 establecimientos formarán parte de esta edición, y serán los encargados de distribuir las 100.000 papeletas entre sus clientes», tal y como ha asegurado el presidente de la ACERV, José Antonio Villodres.

En el Concurso de Escaparates participarán este año más de 50 establecimientos. Un jurado valorará la decoración navideña y la integración con la identidad local del municipio. Este año habrá hasta cinco premios de un importe total de 1000 euros: 500, 200, y tres áccesit de 100 cada uno.

La ambientación musical en las avenidas y calles principales será otra de las acciones esperadas con sonidos navideños que comenzará coincidiendo con la inauguración del encendido del alumbrado de Navidad que será el próximo 5 de diciembre.

Por último, el alcalde ha hecho un llamamiento a vecinos y visitantes «a vivir la magia de la Navidad en Rincón de la Victoria y a consumir en nuestro comercio de proximidad, que ofrece atención, calidad y cercanía donde podemos encontrar los mejores productos para estas fechas tan señaladas».

La programación navideña ya disponible en la web y redes municipales.