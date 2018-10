Reprueban al alcalde tras aludir a la «parte positiva» del último crimen machista PSOE, IU, FUCSI y TU censuran las palabras de Óscar Medina, que ha vuelto a pedir disculpas por sus «inoportunas» declaraciones en la radio EUGENIO CABEZAS Martes, 30 octubre 2018, 00:06

Las desafortunadas declaraciones del alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), en la radio municipal, al día siguiente de producirse en el municipio el último crimen machista en la provincia, el pasado 27 de septiembre, cuando aludió a «la parte positiva» y presumió de gestión, llegaron ayer al pleno municipal en forma de reprobación del regidor, a propuesta del grupo municipal de IU, que fue precisamente el partido que en primer lugar las criticó públicamente.

La reprobación del alcalde, que accedió al cargo en junio de 2015 al conseguir ser la fuerza más votada, con seis ediles de una corporación de 17, salió adelante con el apoyo de PSOE, IU, FUCSI y TU, y el voto en contra del PP. Medina reiteró sus «disculpas» por estas «inoportunas declaraciones». «Me alegra haber podido zanjar este asunto, que me ha quitado el sueño durante muchos días desde entonces», admitió Medina, quien señaló que, tal y como explicó cuando saltó la polémica, ésta «responde a una mala expresión» por su parte «al no haber sabido zanjar el tema de la violencia de género que nos ocupaba y que, por supuesto, condenamos».

El alcalde apuntó que «obviamente, nada puede tener de positivo un asesinato de género», y sentenció que «menos aún si se comete en este municipio». En una entrevista en la radio municipal, el regidor presumió de su gestión al ser preguntado por qué balance hacía del trágico suceso. Así, Medina aseguró que se quedaba «con la parte positiva de una desgracia intolerable», en alusión a que en la concentración convocada tras el crimen machista de Manoli C. S., de 44 años, estuvieron «todas las administraciones juntas».

A continuación, el alcalde añadió: «Independientemente del dolor, me quedo con una frase de una de las cámaras de televisión que vino a cubrir el suceso, que me dijo que era la primera vez que iban a retransmitir desde Torrox y en Madrid les dicen que saben dónde está, que no tienen que poner Málaga, esto no pasaba antes de que yo fuera alcalde». «Fueron a Torrox como van a Madrid, Benidorm, Marbella o Santa Pola. España conoce Torrox y será porque algo se está haciendo bien», apostilló, para inmediatamente añadir: «Esto no tiene nada que ver con la trágica muerte de ayer».

La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Torrox, María José Prados, tildó las palabras de Medina de «oportunistas, electoralistas fuera de lugar y de contexto, relegando un hecho tan dramático como el asesinato de una mujer». Por su parte, el PSOE pidió la «dimisión inmediata» del alcalde, por haber considerado que el asesinato machista tiene una «parte positiva» y al afirmar que «independientemente del dolor», siente «orgullo» de que Torrox «haya sido objetivo en los medios de comunicación a nivel nacional».

Nuevo presupuesto

Por otro lado, en la sesión, la oposición volvió a tumbar el enésimo intento del gobierno del PP en minoría de aprobar un nuevo presupuesto, en este caso para 2018. El alcalde reiteró su postura de «mano tendida» y pidió «responsabilidad política y altura de miras para elaborar un documento de cara a 2019 que permita inversiones y una bajada de impuestos». Medina reivindicó que «las cuentas están más saneadas que nunca, tras alcanzar la deuda cero y reprochó al PSOE que «reniegue de la deuda de Aqualia, del caso 'Barragán' y del 'parking'».