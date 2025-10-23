Renuevan el acerado de la calle María Garralón 'Julia' en la playa de Burriana de Nerja

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras urbanas en Nerja. Tras completarse los trámites burocráticos correspondientes, ya han dado comienzo las obras de ... reurbanización del acerado sur de la calle María Garralón 'Julia', en la emblemática playa de Burriana, tal y como ha informado el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), en un comunicado.

La actuación cuenta con un presupuesto de 506.844,80 euros, financiados íntegramente con fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa local nerjeña Transportes Antelo S. L., seleccionada entre las dos que presentaron oferta, y cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses.

El regidor ha recordado en el mencionado comunicado que esta intervención «permitirá mejorar la estética, la funcionalidad y la seguridad de una de las calles más turísticas y comerciales del municipio, gracias a la renovación de sus infraestructuras y la instalación de nuevos sistemas de drenaje».

Mejoras en la avenida Chimenea

Por otro lado, esta semana han comenzado también las obras de reurbanización de la avenida Chimenea. La primera fase se ejecutará desde la confluencia con la calle Lucena hasta la intersección con la calle Chimenea Playa. Posteriormente, las actuaciones se desarrollarán en la calle Lucena hasta la intersección con la calle Antequera y en calle Jara. El proyecto cuenta con un presupuesto de 2.011.927,97 euros y un plazo de ejecución estimado de nueve meses.

El concejal de Seguridad, Francisco Arce (PP), ha informado en un comunicado que, durante la ejecución de los trabajos, se interrumpirá la circulación de vehículos en el tramo de obra de la Avenida Chimenea. No obstante, para facilitar el acceso a los residentes de las urbanizaciones de la zona, se habilitará el doble sentido de circulación en el Camino de Burriana (Cuesta de Chimenea), desde la Calle María Garralón 'Julia', en la playa de Burriana.

Asimismo, ha remarcado que se instalará señalización temporal y de obra en todas las vías afectadas, y solicita a vecinos y conductores extremar la precaución y prestar especial atención a los cambios de sentido y desvíos provisionales, que podrían modificar la circulación habitual de vehículos y peatones. El Ayuntamiento ha agradecido «de antemano» la comprensión y colaboración de la ciudadanía mientras se desarrollan estas obras de reurbaniación.

Mejoras en el Centro Cultural de la Villa

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento nerjeño ha aprobado la adjudicación del servicio de retapizado y reparación de las butacas del auditorio del Centro Cultural Villa de Nerja, con una inversión municipal de 28.598,35 euros. Los trabajos serán realizados por la empresa Alarcón Alonso S. L., seleccionada según la mesa de contratación, de entre las dos que presentaron oferta, y dispondrán de un plazo de ejecución de dos meses a partir de la firma del contrato.

La concejala de Cultura, Ana María Muñoz (PP), ha recordado en un comunicado que esta actuación incluye la renovación integral de las tapicerías de todas las butacas, empleando materiales de alta calidad, entre ellos tela ignífuga, «con el objetivo de garantizar la durabilidad, seguridad y confort del auditorio», inaugurado en mayo de 1998.

Nuevo vehículo para el servicio de jardines

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para la adquisición de un vehículo multibasculante destinado al servicio municipal de Jardines, con un presupuesto de 54.585,12 euros, con el IVA incluido. La empresa Jóvenes Industriales S. L. ha sido adjudicataria del contrato, tras resultar seleccionada por la mesa de contratación entre las dos ofertas presentadas.

La concejala de Servicios Municipales, María del Carmen López (PP), ha señalado en un comunicado que la incorporación de este nuevo vehículo «responde a la necesidad de dotar al área de medios más modernos y eficientes, que permitan mejorar las labores de mantenimiento y conservación de las zonas verdes del municipio». ‎