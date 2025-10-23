Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de los trabajos que se desarrollan en el paseo de la playa de Burriana. E. CABEZAS

Renuevan el acerado de la calle María Garralón 'Julia' en la playa de Burriana de Nerja

La empresa local Transportes Antelo S. L. ejecuta los trabajos, con un coste de 506.844 euros, que se financian con los fondos europeos Next Generation

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:03

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras urbanas en Nerja. Tras completarse los trámites burocráticos correspondientes, ya han dado comienzo las obras de ... reurbanización del acerado sur de la calle María Garralón 'Julia', en la emblemática playa de Burriana, tal y como ha informado el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), en un comunicado.

