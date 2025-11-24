Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El delegado de Educación, Miguel Briones, y el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, este lunes en la rueda de prensa. SUR

La rehabilitación integral del IES Reyes Católicos de Vélez-Málaga costará más de tres millones de euros

La Junta sacará a concurso a redacción del proyecto por 450.000 euros en el primer trimestre de 2026 tras cerca de dos décadas de retrasos y promesas incumplidas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:11

El IES Reyes Católicos de Vélez-Málaga es el instituto más antiguo de la capital de la Axarquía, con más de 60 años a sus ... espaldas. La falta de inversiones de envergadura a lo largo de estas más de seis décadas ha provocado que presente graves deficiencias, como grietas, falta de espacios, salidas de emergencia, barreras arquitectónicas y problemas con el sistema eléctrico, que es muy antiguo. Desde 2008 hay un proyecto integral de renovación de sus instalaciones, a las que acuden a diario un millar de alumnos y docentes, aunque de momento, sigue sin ponerse en marcha.

