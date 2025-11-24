La rehabilitación integral del IES Reyes Católicos de Vélez-Málaga costará más de tres millones de euros

El IES Reyes Católicos de Vélez-Málaga es el instituto más antiguo de la capital de la Axarquía, con más de 60 años a sus ... espaldas. La falta de inversiones de envergadura a lo largo de estas más de seis décadas ha provocado que presente graves deficiencias, como grietas, falta de espacios, salidas de emergencia, barreras arquitectónicas y problemas con el sistema eléctrico, que es muy antiguo. Desde 2008 hay un proyecto integral de renovación de sus instalaciones, a las que acuden a diario un millar de alumnos y docentes, aunque de momento, sigue sin ponerse en marcha.

No obstante, la a menudo lenta maquinaria burocrática empieza a moverse en los despachos y comienzan a percibirse señales de que la ejecución del proyecto podría estar más cerca. El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga, Miguel Briones, ha lanzado este lunes en una visita al Ayuntamiento de la capital de la Axarquía una primera fecha en el calendario. En el primer trimestre de 2026 está previsto que se saquen a concurso los trabajos para la redacción del proyecto de rehabilitación integral de las instalaciones educativas, con un coste previsto inicialmente de 450.000 euros, frente a los 300.000 presupuestados hasta ahora.

A partir de ahí, una vez que se redacte el proyecto de intervención, tendrán que licitarse y ejecutarse las obras, cuyo coste no está aún definido. Un proyecto básico anterior estimó estos trabajos en dos millones de euros, una cifra que Briones se ha atrevido a elevar por encima de los tres como estimación para cuando se puedan sacar a concurso las actuaciones, que incluirán trabajos de renovación integral de las infraestructuras, paramentos, las cubiertas, las ventanas, los cerramientos y la accesibilidad de los edificios, entre otros.

Preguntado por los plazos que se manejan y la posible afectación de estas obras al devenir educativo del centro, el delegado de Desarrollo Educativo ha apuntado que lo que se está planteando desde la Junta es que los trabajos se hagan por fases, de manera que se puedan simutanear con la enseñanza en un centro de gran tamaño, con más de mil alumnos, y que cuenta con turnos lectivos diurnos y vespertinos.

Nuevo IES en Chilches

En otro orden de asuntos que tienen que ver también con las infraestructuras educativas en Vélez-Málaga, Briones se ha referido a los colegios Custodio Puga y Blas Infante de Torre del Mar. La antigüedad de ambos centros y su ubicación próxima, unido a que están en el centro del núcleo costero de Vélez-Málaga han hecho que la Administración regional plantee a la comunidad educativa la alternativa de construir un nuevo colegio a las afueras, junto al IES Joaquín Lobato, en unos terrenos cedidos ya por el Ayuntamiento veleño, en la zona del Ensanche torreño.

«Estamos en una fase muy incipiente, con las reuniones con ambos centros, para valorar si hay acuerdo con las comunidades educativas y poder seguir entonces avanzando en su tramitación administrativa», ha argumentado el delegado territorial de Desarrollo Educativo, quien también se ha referido al proyecto del futuro IES en Chilches, en unos suelos que también han sido ya puestos a disposición de la Junta por parte del Consistorio veleño. «Tenemos el compromiso de licitar los proyectos básicos y de ejecución», ha apuntado Briones, quien ha apostillado: «El que no empieza no acaba», en alusión al próximo plazo para incluirlo en el plan de infraestructuras educativas para el próximo ejercicio.

Otro asunto al que se ha referido el delegado ha sido la posibilidad de ampliar en dos cursos más el grado de profesional en el Conservatorio de Música 'José Hidalgo' de Torre del Mar, una demanda de las familias para evitar que sus hijos tengan que desplazarse a Málaga capital cuando aún están en el instituto. Para ello, la Junta está estudiando la posibilidad de utilizar las dependencias del IES Miraya del Mar en horario vespertino. «Y lo hicimos en Ronda hace dos cursos y está funcionando muy bien, atrayendo alumnos de otras provincias, como Cádiz, y en este caso podría servir también para Granada», ha expresado Briones.

Por último, el delegado también ha recordado la inversión de doce millones de euros en la provincia en los planes de bioclimatización de los centros educativos, de los que casi 570.000 euros se destinarán a 29 centros educativos de Vélez-Málaga. «Este esfuerzo se sumará al que ya ha hecho el Ayuntamiento en la climatización de las aulas en los colegios«, ha resaltado Briones, quien ha apuntado: »No somos autocomplacientes, sabemos que queda mucho por hacer en la mejora de las infraestructuras educativas, y tenemos que hacer que todos los núcleos urbanos tengan una oferta educativa lo más ecuánime posible«.

«Colaboración institucional»

Por su parte, el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), ha agradecido la visita del delegado y ha puesto en valor «la sensibilidad y el esfuerzo inversor que la Junta de Andalucía está demostrando con Vélez-Málaga», afirmando que esta nueva hoja de ruta educativa «supone un avance real para miles de estudiantes y familias de todo el municipio». «Para nuestra ciudad es una gran noticia ver cómo se reactiva un proyecto tan importante como la reforma integral del IES Reyes Católicos, una demanda histórica que por fin empieza a tomar forma. Desde el Ayuntamiento vamos a acompañar cada paso del proceso, porque invertir en nuestros centros es invertir en igualdad, en oportunidades y en el futuro de Vélez-Málaga», ha manifestado el alcalde.

«Agradecemos que la Junta esté escuchando y atendiendo las necesidades que trasladamos. Esta colaboración institucional es clave para seguir construyendo una ciudad mejor y con servicios educativos a la altura de nuestros vecinos», ha añadido Lupiáñez. A la reunión de trabajo mantenido en la Alcaldía han acudido también los concejales de Educación, Lourdes Piña (PP), y de Playas, David Vilches (GIPMTM).