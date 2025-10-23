Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de las instalaciones de la nueva subestación eléctrica de Torrox. SUR

Quejas vecinales por la entrada en funcionamiento de la nueva subestación eléctrica en Torrox

La plataforma en contra de la instalación denuncia «el incumplimiento» del compromiso de medir las radiaciones y el Ayuntamiento alega que es «segura»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:03

Comenta

La plataforma ciudadana contra la ubicación de la primera subestación eléctrica en la urbanización Torrox Park, cerca de un colegio y miles de viviendas, sigue rechazando la infraestructura ... , que acaba de entrar en funcionamiento. Después de que en abril de 2024 la Fiscalía de Málaga archivara la denuncia interpuesta en 2023, tras el inicio de las obras justo unos días después de las elecciones municipales del 28 de mayo, el colectivo, del que forman parte vecinos y las Ampas de los centros educativos, presentó en diciembre pasado una demanda contencioso-administrativa como nueva vía judicial para tratar de frenar la infraestructura que ha ejecutado y financiado Endesa.

