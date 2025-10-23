Quejas vecinales por la entrada en funcionamiento de la nueva subestación eléctrica en Torrox

La plataforma ciudadana contra la ubicación de la primera subestación eléctrica en la urbanización Torrox Park, cerca de un colegio y miles de viviendas, sigue rechazando la infraestructura ... , que acaba de entrar en funcionamiento. Después de que en abril de 2024 la Fiscalía de Málaga archivara la denuncia interpuesta en 2023, tras el inicio de las obras justo unos días después de las elecciones municipales del 28 de mayo, el colectivo, del que forman parte vecinos y las Ampas de los centros educativos, presentó en diciembre pasado una demanda contencioso-administrativa como nueva vía judicial para tratar de frenar la infraestructura que ha ejecutado y financiado Endesa.

La Plataforma Ciudadana contra la Ubicación de la Subestación Eléctrica ha denunciado «la falta de respuesta del Ayuntamiento a las legítimas solicitudes presentadas por registro oficial», así como el incumplimiento del compromiso de realizar mediciones ambientales previas a la entrada en funcionamiento de la nueva infraestructura. «El Ayuntamiento no ha respondido a las dos instancias presentadas por esta Plataforma, registradas debidamente en las que se solicitaba información clara y precisa sobre el estado de la subestación, el cumplimiento de la normativa vigente y los informes técnicos pertinentes», han asegurado en un comunicado.

«La infraestructura se encuentra ya operativa sin que la ciudadanía haya tenido acceso a ningún informe técnico»

Asimismo, desde la Plataforman han manifestado que el Ayuntamiento «se comprometió públicamente a realizar mediciones electromagnéticas y medioambientales antes de la puesta en marcha de la subestación, algo que claramente no se ha cumplido». «La infraestructura se encuentra ya operativa sin que la ciudadanía haya tenido acceso a ningún informe técnico que garantice su seguridad y compatibilidad con el entorno urbano y habitacional», han puntualizado desde el colectivo que preside Antonio Ruiz.

La Plataforma considera «inaceptable esta actitud de silencio administrativo» y exige al Ayuntamiento «transparencia, responsabilidad y acción inmediata». «No se puede ignorar la preocupación legítima de vecinas y vecinos que se sienten desprotegidos ante una instalación de alto impacto cuya ubicación ha sido contestada desde el principio por parte de la sociedad civil», han manifestado desde el colectivo vecinal.

Respuesta oficial

La Plataforma ha exigido «una respuesta oficial a las instancias registradas, la publicación de los informes técnicos y mediciones correspondientes, el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos antes de la puesta en marcha de la subestación, la apertura de un canal de diálogo real con la Plataforma y los residentes afectados«. »Seguiremos movilizándonos y utilizando todos los recursos legales, sociales y mediáticos a nuestro alcance hasta que se atiendan nuestras demandas y se garantice la seguridad, salud y bienestar de la ciudadanía«, han finalizado.

Por su parte, fuentes municipales del Ayuntamiento de Torrox han reiterado a SUR que Endesa «sigue asegurando que la subestación no tendrá ningún impacto ni siquiera a pie de calle, en la propia acera donde se ubican las instalaciones; mucho menos, por lo tanto, en entornos más lejanos». Al margen, Endesa «sigue trabajando», según las mismas fuentes, «en los informes técnicos necesarios que reafirmarán la seguridad de la subestación, donde incluso realizan su labor diaria los técnicos y empleados de la empresa sin ningún tipo de problema».

«Las subestaciones eléctricas son completamente seguras, y para ello existen estrictas normativas«

Como ya ha reiterado Endesa en varias ocasiones, «las subestaciones eléctricas son completamente seguras, y para ello existen estrictas normativas que todas las partes implicadas están cumpliendo». En este sentido, apuntan las mismas fuentes, «la emisión de campos eléctricos es igual a cero a una distancia de dos metros. Es más, está garantizada la seguridad de los propios trabajadores que manipulan directamente estas instalaciones, ya que los parámetros que se emiten a menor distancia son absolutamente normales».

De hecho, según el Consistorio, gobernado por el PP con mayoría absoluta, «en toda España existen subestaciones eléctricas funcionando en núcleos urbanos sin tener ningún tipo de efectos a largo plazo». «Fuera de la subestación, el campo electromagnético es nulo. Todas estas instalaciones eléctricas cuentan con medidas de protección estipuladas por ley y son completamente seguras tanto para los técnicos que acceden a ellas como para cualquier persona que esté en el entorno», ha sostenido siempre la compañía.