La puesta en funcionamiento de la depuradora de Nerja suma tres años de retraso La estación de bombeo del río Chíllar se culminó hace unos meses. / E. C. Las obras para culminar la primera planta de tratamiento siguen paralizadas a la espera de ejecutar un proyecto complementario EUGENIO CABEZAS Lunes, 24 junio 2019, 00:44

En este mes de junio se cumplen tres años desde que la primera depuradora de Nerja tendría que haber estado en funcionamiento, de acuerdo al contrato de redacción del proyecto y ejecución de obras suscrito por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y la empresa Isolux-Corsán-Corviam, a finales de 2013. Sin embargo, 36 meses después, la planta sigue sin estar terminada y la localidad costera más oriental de la provincia continúa teniendo el dudoso honor de seguir siendo el único gran municipio del litoral malagueño que sigue vertiendo sus aguas residuales al mar sin tratar.

El proyecto acumula retrasos y contratiempos, debido fundamentalmente a la quiebra de la empresa adjudicataria en el verano de 2017. No obstante, los trabajos se retomaron a principios del pasado año, aunque en los últimos meses los únicos avances que se han registrado han sido los que tienen que ver con las conexiones eléctricas de las estaciones de bombeo y de la planta de tratamiento. La culminación de la primera depuradora sigue pendiente de la ejecución de un proyecto complementario, para incorporar ocho de los once puntos de vertidos no previstos inicialmente, valorado en más de dos millones.

La actuación se adjudicó en 23,24 millones de euros y, según el Ministerio, iba a entrar en pruebas en el primer semestre de este año. Este periódico ha intentado sin éxito recabar una versión del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la situación del proyecto. El nuevo alcalde, José Alberto Armijo (PP), que ha vuelto a un cargo que ya ocupó entre 1995 y 2015, pidió esta pasada semana una reunión con el Ministerio para reclamar la reactivación del proyecto. La situación sigue generando que la multa millonaria de la Unión Europea a España continúe aumentando.