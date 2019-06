PSOE e IU negocian para repetir su pacto en el Ayuntamiento de Arenas Integrantes de la lista electoral de IU en Arenas. / SUR Los socialistas, con dos concejales, tienen la llave de la gobernabilidad, ya que el PP se impuso con cuatro ediles, por los tres de IU EUGENIO CABEZAS Jueves, 6 junio 2019, 11:42

El resultado de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo volvió a dejar un escenario muy incierto en Arenas, donde por segunda cita consecutiva el PP fue la fuerza más votada, aumentando en esta ocasión su representación de tres a cuatro ediles. Sin embargo, los populares no las tienen todas consigo para poder conseguir la Alcaldía, tal y como hicieron en 2015, cuando se produjo un triple empate a tres ediles de PP, IU y PSOE. Manuel Ríos fue alcalde en minoría hasta septiembre de 2016, cuando fue desbancado por una moción de censura de IU y PSOE, que situó en el primer sillón municipal a Francisco Laureano Martín, de la formación de izquierdas.

El regidor en funciones confía en poder reeditar este pacto, por lo que está a la espera de seguir avanzando en las negociaciones con los socialistas. Su candidato, José Rafael Cornejo, que debutará como edil a partir del próximo día 15 de junio, ha asegurado a SUR que no se plantean abstenerse en la votación, aunque ha matizado que aún no tienen ningún acuerdo cerrado con IU ni con el PP. «Estamos a la espera de escuchar las ofertas que nos hagan, de momento hemos tenido apenas una primera toma de contacto con ambos partidos», ha asegurado, al tiempo que ha comentado que firmarán un acuerdo con el partido que les proponga un programa de actuaciones importantes para el municipio arenusco.

A su juicio, el resultado de las elecciones del pasado 26 de mayo «ha demostrado que la moción de censura nos ha perjudicado, porque hemos perdido un concejal que lo ha ganado el PP«. »Por eso no nos cerramos a un acuerdo con ningún partido«, ha apostillado Cornejo, quien ha dicho que »todavía hay tiempo« hasta el próximo 15 de junio, fecha en la que se constituirán las corporaciones municipales salidas de las urnas. »Sobre la marcha del pacto con IU no puedo decir nada porque no he estado como concejal«, ha considerado.