El PSOE lleva a los tribunales la nueva tasa de basuras en Vélez-Málaga

Cuenta atrás para la entrada en vigor de la nueva tasa de basuras en Vélez-Málaga, que los más de 85.000 vecinos empadronados y ... los negocios tendrán que pagar a partir del próximo 1 de enero y con la que se prevén recaudar 7,2 millones de euros anuales para las maltrechas arcas del Ayuntamiento. El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, ha desestimado en una comisión informativa las alegaciones presentadas por los tres grupos de la oposición, de Andalucía por Sí, PSOE, Vox, el edil no adscrito, Elías García, y 560 vecinos, y tiene previsto aprobar en un pleno, esta próxima semana, de manera definitiva, la ordenanza municipal, tras una anterior aprobación provisional el pasado julio. El nuevo tributo se cobrará tanto a las viviendas, con una horquilla entre 101 y 135 euros, como a los negocios, con un coste medio de 112,3 euros.

Sin embargo, los grupos de la oposición no se dan por vencidos en su intento de frenar este nuevo gravamen, ya que alegan que en Vélez-Málaga la basura se paga en el recibo del IBI por un acuerdo político desde principios de los años noventa del pasado siglo. El portavoz del grupo municipal socialista de Vélez-Málaga, Víctor González, ha anunciado que van a llevar el asunto a los tribunales, con la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

«Pedimos algo tan simple y tan justo como que, antes de implantar una tasa de basura, se reduzca el IBI» Víctor González Portavoz del PSOE en la oposición

«Esto significa que la tasa de basura va a entrar en vigor en Vélez-Málaga, pese a que ya pagamos ese servicio dentro del recibo del IBI desde los años 90. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para evitar que los vecinos paguen dos veces por lo mismo», ha afirmado González en un comunicado.

El dirigente socialista ha recordado que su grupo lleva más de un año reclamando la bajada del tipo impositivo del IBI, presentando incluso mociones plenarias que fueron rechazadas por el gobierno local bipartito. «Pedimos algo tan simple y tan justo como que, antes de implantar una tasa de basura, se reduzca el IBI para que la gente no pague más de lo que paga ahora. Pero ni siquiera eso han querido valorar», ha señalado el líder socialista.

130 euros de media

Tras el rechazo de todas las alegaciones, tanto las presentadas en la primera ordenanza como en la segunda ocasión, González ha anunciado que el PSOE estudia ya la vía judicial para interponer un recurso contencioso-administrativo con el fin de paralizar esta injusticia. «Vamos a agotar todas las vías legales posibles porque esta tasa es un abuso. No vamos a permitir que se castigue a las familias veleñas con un nuevo pago injustificado», ha subrayado.

Según los cálculos del PSOE, cada vecino de Vélez-Málaga pagará de media 130 euros adicionales por la tasa de basura, además del IBI. «Van a recaudar 7,2 millones de euros, pero las bonificaciones apenas alcanzan los 126.000 euros. Es un absoluto sablazo a la ciudadanía», ha indicado el portavoz socialista.

Asimismo, González ha lamentado que el PP y el GIPMTM hayan rechazado ampliar las bonificaciones a colectivos vulnerables, como familias con escasos recursos, desempleados de larga duración o entidades sociales sin ánimo de lucro. «Asociaciones como Asprovélez, ANNE, Amivel o Esperanza también tendrán que pagar esta tasa injusta sin ningún tipo de reducción. Incluso los autónomos pagarán por duplicado si desarrollan su actividad en su propio domicilio», ha explicado.

«No estamos de acuerdo con la implantación de la nueva tasa, pero nos ha tocado la patata caliente» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

Por último, González ha acusado al Partido Popular de «traicionar» su propio discurso histórico, recordando que durante más de tres décadas el PP defendió públicamente que la basura estaba incluida en el IBI. «El PP ha olvidado su palabra y ha traicionado a los vecinos de Vélez-Málaga. Desde el PSOE seguiremos luchando, por la vía administrativa y judicial, para que se haga justicia y no se cobre dos veces por el mismo servicio», ha concluido.

Por su parte, el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), volvió a decir, en el pleno de la aprobación inicial de la ordenanza, el pasado marzo, que «no están de acuerdo» con la implantación de la nueva tasa, «pero nos ha tocado la patata caliente», dijo en alusión a la legislación europea y estatal que obligaba a poner en marcha una tasa específica de basuras en los municipios que no cuenten con ella a partir del 1 de abril de 2025.