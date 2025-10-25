Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fachada principal del Ayuntamiento de Vélez-Málaga en la céntrica plaza de Las Carmelitas. E. CABEZAS

El PSOE lleva a los tribunales la nueva tasa de basuras en Vélez-Málaga

El gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, rechaza las alegaciones de vecinos y grupos de la oposición y aprobará en el pleno esta próxima semana el gravamen, con el que se recaudarán 7,2 millones al año a partir de 2026

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:22

Cuenta atrás para la entrada en vigor de la nueva tasa de basuras en Vélez-Málaga, que los más de 85.000 vecinos empadronados y ... los negocios tendrán que pagar a partir del próximo 1 de enero y con la que se prevén recaudar 7,2 millones de euros anuales para las maltrechas arcas del Ayuntamiento. El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, ha desestimado en una comisión informativa las alegaciones presentadas por los tres grupos de la oposición, de Andalucía por Sí, PSOE, Vox, el edil no adscrito, Elías García, y 560 vecinos, y tiene previsto aprobar en un pleno, esta próxima semana, de manera definitiva, la ordenanza municipal, tras una anterior aprobación provisional el pasado julio. El nuevo tributo se cobrará tanto a las viviendas, con una horquilla entre 101 y 135 euros, como a los negocios, con un coste medio de 112,3 euros.

