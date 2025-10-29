Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la protesta vecinal a las puertas del Ayuntamiento veleño. SUR

Protestas de los usuarios de los huertos urbanos de Vélez-Málaga por cambios en el funcionamiento

Una veintena de arrendatarios del servicio que ofrece el Ayuntamiento denuncian que van a retirarles la concesión por estar caducada y que quieren cobrarles por el enganche del agua, unas críticas que el Consistorio niega

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:58

Con pancartas en las que podían leerse mensajes como 'Huertos justos', 'Huertos y abuelos raíces del pueblo', 'Ni a Olmo ni a Lupiáñez les importa ... los mayores', 'Justicia', y al grito de 'sal al balcón', 'queremos agua' o 'alcalde queremos una solución', 'menos coches y aviones y más agua', alrededor de una veintena de vecinos de Vélez-Málaga, usuarios de los huertos urbanos, se movilizaron este pasado lunes a las puertas de la Casa Consistorial, en la céntrica plaza de La Carmelitas, para protestar por una serie de cambios que está llevando a cabo el Consistorio en relación a la gestión y uso de estos espacios públicos situados en las proximidades de la carretera de circunvalación, junto al parque canino.

