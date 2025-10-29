Protestas de los usuarios de los huertos urbanos de Vélez-Málaga por cambios en el funcionamiento

Con pancartas en las que podían leerse mensajes como 'Huertos justos', 'Huertos y abuelos raíces del pueblo', 'Ni a Olmo ni a Lupiáñez les importa ... los mayores', 'Justicia', y al grito de 'sal al balcón', 'queremos agua' o 'alcalde queremos una solución', 'menos coches y aviones y más agua', alrededor de una veintena de vecinos de Vélez-Málaga, usuarios de los huertos urbanos, se movilizaron este pasado lunes a las puertas de la Casa Consistorial, en la céntrica plaza de La Carmelitas, para protestar por una serie de cambios que está llevando a cabo el Consistorio en relación a la gestión y uso de estos espacios públicos situados en las proximidades de la carretera de circunvalación, junto al parque canino.

Los afectados denuncian que el Ayuntamiento les pretende cobrar 200 euros por la conexión a la red municipal de agua, tras dos años sin disponer del recurso por la sequía. Además, el Consistorio ha comunicado que hay una serie de concesionarios a los que se les va a retirar la autorización, que era inicialmente por dos años, para otorgársela a los que están en la lista de espera. La lista de espera actualmente es de nueve vecinos para un total de cuarenta parcelas disponibles.

«Llevan teniendo problemas mucho tiempo, no tienen bastante con los dos años que llevan sin agua» José Pino Portavoz de Andalucía por Sí

El portavoz de Andalucía por Sí, José Pino, se ha movilizado junto a estos vecinos y ha exigido al equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, que atienda las reivindicaciones de estos usuarios de los huertos urbanos. «Llevan teniendo problemas mucho tiempo, no tienen bastante con los dos años que llevan sin agua, que ellos mismos han tenido que suministrársela desde sus casas, con bidones, sino que hemos tenido que llevar una propuesta para poder tenerla conectada con Aqualia y no tener problemas», ha expresado el edil andalucista.

Pino ha acusado al alcalde, Jesús Lupiáñez, y al concejal de Mayores, Juan Fernández Olmo, ambos del PP, de querer «hacerles una nueva faena», obligándoles a pagar el enganche de Aqualia y el contador, «cuando el que lo tiene que pagar es el dueño de la parcela». «Ya tienen bastante con la tasa de basura para que encima tengan que pagar esto», ha apostillado Pino.

Lista de espera

Además el edil de Andalucía por Sí ha acusado al bipartito de hacer «una lista para echar de los huertos a una serie de personas que no les gustan, incumpliendo el reglamento, no vamos a permitir esta dictadura», ha dicho Pino. Los afectados han anunciado que van a seguir movilizándose a las puertas del Ayuntamiento y en los plenos.

Por su parte, fuentes municipales han replicado a SUR que la situación que denuncia el portavoz andalucista junto a estos vecinos es «el populismo llevado al máximo extremo». «No se está cometiendo ninguna ilegalidad, porque simplemente la adjudicación de estos huertos urbanos era para dos años y hay casos que llevan once, hay mucha gente que está en lista de espera, lo que se ha hecho es regularizar la situación de los que llevan más de dos años«, han manifestado las fuentes consultadas.

Respecto al enganche del agua, las fuentes consultadas han comentado que ya se llegó a un acuerdo de que cada adjudicatario «se tiene que pagar su agua». «El enganche de agua lo que cobra Aqualia, que son 177 euros, lo vamos a asumir desde el Ayuntamiento, pero ellos ya han montado sus protestas sin un motivo», han considerado. «No hay ningún problema, simplemente una regularización para que puedan acceder al servicio de los huertos urbanos los que llevan más años esperando«, han insistido desde el gobierno bipartito veleño.