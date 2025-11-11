El presupuesto de Torrox para 2026 rebasa por primera vez los 50 millones de euros

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Torrox, con mayoría absoluta, es el primero de los grandes municipios malagueños que tiene previsto ... aprobar este próximo viernes, de manera inicial, en un pleno extraordinario, su presupuesto para 2026. El alcalde, Óscar Medina, ha presentado este martes unas cuentas que ha calificado de «históricas», que rebasan por primera vez los 50 millones de euros «en un municipio que sigue imparable».

Junto a la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Paola Moreno, el regidor, en el cargo desde 2015, ha destacado que las inversiones ascienden a casi cinco millones de euros y que se refuerzan los Servicios Sociales y la delegación de Personas Mayores «poniendo de manifiesto la buena salud financiera del Ayuntamiento y la extraordinaria gestión del equipo de gobierno».

El alcalde también ha subrayado que el presupuesto municipal para 2026, de 38,5 millones de euros y dictaminado favorablemente en la comisión de Hacienda, se presenta «sin déficit y con un superávit entre las masas económicas patrimoniales que general un ahorro bruto inicial de más de 124.500.000 euros». Al no contar con deuda viva y disponer de un remanente de tesorería de 12,4 millones de euros, «el presupuesto asciende, de facto, a casi 51 millones de euros» ha asegurado Medina.

«Damos respuesta al ilusionante desafío que supone la transformación paulatina de Torrox a ciudad media» Óscar Medina Alcalde de Torrox

El alcalde ha afirmado que "damos así respuesta al ilusionante desafío que supone la transformación paulatina de Torrox a ciudad media, con una población cercana ya a los 23.000 habitantes". Medina ha incidido en el hecho de que desde 2015, cuando accedió al cargo, el presupuesto del Ayuntamiento apenas alcanzaba los 18 millones de euros frente a los casi 40 millones para 2026, mientras que la población ha pasado de 15.000 a los cerca de 23.000 vecinos empadronados en la actualidad.

23.000 Son los habitantes empadronados en Torrox

Tanto el alcalde de Torrox como la concejala de Hacienda han destacado dos proyectos «fundamentales para el presente y futuro del municipio», como son el proyecto de la nueva sede judicial, valorado en 3,9 millones de euros, y la segunda fase de las obras de construcción del complejo deportivo y de ocio Santa Rosa, presupuestada en casi 4,5 millones de euros a financiar con remanente líquido de tesorería. Respecto al primero de ellos, Medina ha reiterado que la Junta de Andalucía abonará al Ayuntamiento más de seis millones de euros tras la inversión inicial.

Nueva sede judicial

En este sentido, ha remarcado que «el Gobierno andaluz pagará un canon anual al Ayuntamiento de 205.000 euros», lo que significa que «por cada euro invertido, nos devolverá 1,5 euros, y a los 30 años el nuevo edificio seguirá siendo municipal». Además, «recuperaremos para uso municipal la sede actual de los juzgados en el histórico inmueble de la Casa de la Hoya, seguiremos siendo cabeza de partido judicial y volveremos a dar un gran paso en la revitalización del casco histórico».

Por lo que se refiere a la segunda fase de las obras de construcción del complejo deportivo y de ocio Santa Rosa, donde está ubicado el nuevo campo de fútbol 'Antonio González' de El Morche, la inversión necesaria ya cuenta con el dictamen favorable de la comisión de Hacienda. En esta nueva fase de los trabajos se finalizarán gradas, vestuarios y aparcamientos y se acometerán zonas verdes y jardines, «con lo que seguiremos dando forma a una de las obras más importantes de la legislatura en un complejo ideal para la práctica del fútbol y otros deportes en un entorno óptimo y de calidad», ha destacado el alcalde de Torrox.

La nueva sede de los juzgados y la segunda fase del campo de fútbol de El Morche suman 8,4 millones de inversión

Además del campo de fútbol con todas las infraestructuras necesarias, un vial interior conectará el CEIP Los Llanos y el IES Alfaguar con las cercanas urbanizaciones Santa Rosa y Laguna Beach «cumpliendo el doble objetivo añadido de dar respuesta a la demanda vecinal de nuevas zonas con parques para ocio y esparcimiento en la costa y de puesta en servicio de aparcamientos». «Es el mayor presupuesto de la historia del municipio de Torrox», ha reiterado Medina, «y así queda reflejado también en los casi 2,7 millones de euros que el presupuesto destinará a los Servicios Sociales municipales, a los que se añaden más de 152.000 euros para ayudar económicamente a distintas asociaciones».

Por otro lado, desde el gobierno del PP han resaltado que la delegación del Mayor «cuenta con el más alto presupuesto desde que fue creada por este equipo de gobierno, un total de 180.000 euros para llevar a cabo un extenso calendario de actividades anual», ha apuntado el alcalde. Otras delegaciones «con partidas notables» son Ferias y Fiestas, con 800.000 euros; Turismo, con 385.000 euros; Deportes, con 267.000 euros; Cultura, con 290.900 euros; o Presidencia, con 196.500 euros.

250.000 euros para transporte

En el anexo de inversiones del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Torrox también aparecen recogidos 250.000 euros para mejoras en el transporte; 200.000 euros para climatización de edificios municipales; 150.000 euros para equipamiento informático y nuevas tecnologías; 100.000 euros para equipamiento en las playas; otros 100.000 euros para el cambio de luminarias a lámparas LED; y 80.000 euros destinados a nuevo mobiliario urbano, como partidas más destacadas. Asimismo, se continuará con la renovación progresiva de los parques infantiles mediante la incorporación de remanentes del presupuesto actual.

El alcalde y la concejala de Hacienda han explicado, al margen, que «el aumento de población requiere de más empleados públicos que hagan frente y den solución a los trámites y necesidades de la ciudadanía». Así, en el capítulo de personal, aparece la creación a modo de refuerzo de cuatro nuevas plazas de Policía Local y otras nueve correspondientes a distintas áreas municipales, además de la transformación de otras. Igualmente, están en proceso de selección 12 plazas más vacantes en la plantilla de funcionarios públicos «para reforzar los servicios del Ayuntamiento».

«Es el presupuesto más ambicioso de estas últimas legislaturas: inversor, social y hace frente a necesidades» Paola Moreno

Por lo que se refiere a los ingresos, «la falta de Presupuestos Generales del Estado no debe suponer un perjuicio para los ciudadanos de Torrox, de forma que se contempla la previsión ajustada a la población de la Participación de los Tributos del Estado para 2026, así como los retrasos de los no percibidos en 2024». De esta forma, según Moreno, «entendemos que se recibirán tal y como ha ocurrido en el ejercicio de 2025 respecto de la liquidación del año 2023».

En conclusión, y refrendando las palabras del alcalde, la edil de Hacienda ha asegurado que «se presenta, por tanto, el presupuesto más ambicioso de estas últimas legislaturas: inversor, social y que hace frente a las necesidades de la ciudadanía del municipio de Torrox». Moreno ha finalizado remarcando en el mencionado comunicado que «es un presupuesto que supone un paso más a la transición a ciudad sostenible y respetuosa con la esencia de Torrox».