El PP presenta alegaciones al cambio de los estatutos en la Mancomunidad E Jueves, 18 abril 2019, 00:23

c. El PP presentó ayer alegaciones a la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía que fue aprobada por el equipo de gobierno bipartito de PSOE e IU el pasado 20 de marzo, con el rechazo de los populares, Por Mi Pueblo y el edil andalucista de Rincón de la Victoria José María Gómez Muñoz 'Pepín'.

El portavoz del PP en el ente que agrupa a las 31 localidades de la comarca y alcalde de Torrox, Óscar Medina, dijo que entienden que el cambio «no se ajusta a la legalidad y no es ético», porque no han contado con su opinión. «La ley andaluza dice que se tiene que dar proporcionalidad en función del número de habitantes y con este cambio no se hace», afirmó.

El cambio supone volver al sistema de elección de nueve de los 41 vocales anterior a abril de 2015, cuando PP y PA lo modificaron. Estos nueve vocales no se eligieron en función de los resultados de las elecciones en el conjunto de la comarca, sino teniendo en cuenta los seis municipios más poblados.