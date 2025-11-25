Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El secretario general de los populares Málaga, José Ramón Carmona, y el alcalde de Torrox, Óscar Medina, este martes con la recogida de firmas. SUR

El PP clama en Torrox por el tercer carril de la A-7: «Si la pretensión del Gobierno es que Málaga se ahogue, está haciendo todos los méritos»

Carmona exige a Sánchez y Montero que ejecuten la necesaria infraestructura y medidas transitorias para descongestionar el tráfico en el tramo oriental de la autovía

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:59

Comenta

El PP prosigue con su campaña para reclamar una solución a los atascos en la A-7 oriental con la recogida de firmas. Suman ya ... más de seis mil adhesiones. Por este motivo, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha pedido este martes al Gobierno de España que «se dé cuenta de que se ha quedado solo, aislado, en su negativa a impulsar actuaciones que mejoren la movilidad en la provincia, como el necesario tercer carril en la zona este», alegando que «si su pretensión es que Málaga se ahogue, está haciendo todos los méritos».

