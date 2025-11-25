El PP clama en Torrox por el tercer carril de la A-7: «Si la pretensión del Gobierno es que Málaga se ahogue, está haciendo todos los méritos»

El PP prosigue con su campaña para reclamar una solución a los atascos en la A-7 oriental con la recogida de firmas. Suman ya ... más de seis mil adhesiones. Por este motivo, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha pedido este martes al Gobierno de España que «se dé cuenta de que se ha quedado solo, aislado, en su negativa a impulsar actuaciones que mejoren la movilidad en la provincia, como el necesario tercer carril en la zona este», alegando que «si su pretensión es que Málaga se ahogue, está haciendo todos los méritos».

Así lo ha expuesto durante una visita a Torrox junto al alcalde del municipio axárquico, Óscar Medina, señalando que «el atasco continuo y permanente que sufren los malagueños en el tramo oriental de la A-7 dura ya demasiado tiempo y no tiene ninguna propuesta de solución por parte del Ejecutivo de Sánchez y Montero».

De este modo, ha advertido en un comunicado de que los malagueños «no le podemos agradecer nada al Gobierno de Sánchez y Montero porque no ha hecho absolutamente nada», alegando que llevamos «siete años de vacío, sin inversiones para la provincia». Así, ha subrayado que a la falta de Presupuestos Generales del Estado desde 2023, «se suma la estrategia ya no sólo de no destinar inversiones a Málaga, sino de ahogar el crecimiento de nuestra provincia».

El dirigente popular ha acusado la falta de planificación del Ejecutivo socialista, cuestionando «cómo es posible que el Gobierno central no haya proyectado ni una sola infraestructura en una de las provincias que más crecen de España y que más dinamismo económico presentan; uno de los territorios que más empresas crea de nuestro país y que también está a la cabeza en el crecimiento de autónomos y en atracción de inversión extranjera», ha enumerado.

Carmona ha afirmado en el mencionado comunicado que la reclamación del tercer carril al Gobierno desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la capital malagueña para evitar los atascos «no es una petición del PP, sino un clamor ciudadano», apuntando que el PSOE «está maltratando a los malagueños con su inacción y su nefasta gestión en materia de movilidad».

100.000 vehículos diarios

De este modo, ha recordado que el tramo oriental de la A-7 soporta una intensidad de 100.000 vehículos diarios, incidiendo en que «hablamos de una vía absolutamente colapsada ya prácticamente a cualquier hora y cualquier día de la semana». «Desde el Partido Popular creemos que el tercer carril es imprescindible, igual que lo es la adopción de medidas urgentes y transitorias para descongestionar el tráfico, como la creación de carriles reversibles y de unidades rápidas de respuesta ante los alcances», ha explicado.

El dirigente popular ha reprochado al Ministerio de Transportes que despreciara el estudio presentado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria para actuar en los siete enlaces más problemáticos de la zona este, criticando que «al insultar a las administraciones locales y decirles que se metan en sus competencias, obvian que sus competencias también son los vecinos de todo el eje litoral de la Axarquía, que puedan tener una movilidad razonable y no tengan que estar permanentemente atascados».

En este sentido, Carmona se ha hecho eco de la petición de Torrox para la creación de un segundo acceso al municipio desde la autovía. «No podemos esperar nada de la diputada nacional Mari Nieves Ramírez, ni del Partido Socialista, porque no tienen presupuestos y, si anuncian algo, resulta que es otra mentira más que luego no se materializa en nada, sólo en estudios», ha apostillado Carmona.

El secretario general provincial ha denunciado que «estamos viendo que no viene ni un solo euro en materia de infraestructuras a nuestra provincia» y ha recordado cómo la Junta de Andalucía asumió el desdoblamiento de los accesos hacia Alhaurín de la Torre o cómo el propio Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha ejecutado obras «que no son de su competencia por la desidia del Gobierno de España».

Peticiones de alcaldes del PSOE

Por su parte, alcaldes socialistas de la Axarquía han remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que advierten del «grave déficit en el transporte público» y muestran preocupación ante «la drástica reducción del presupuesto destinado al Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial» de la uva pasa de Málaga, por lo que reclaman, entre otros, la inclusión en el Consorcio de Transportes Metropolitano y rectificar el presupuesto destinado al Sipam.

En concreto, se trata de una misiva rubricada por los alcaldes de Almáchar, Totalán, El Borge, Iznate, Macharaviaya, Viñuela y Benamargosa. Sobre el transporte público, precisan que «la distancia que separa a muchos de nuestros municipios de Vélez-Málaga, la cabecera comarcal y sede del hospital de referencia, supone una dificultad añadida. Si nos permitiera la inclusión de los municipios de la Axarquía en el Consorcio de Transporte Metropolitano, se reducirían los tiempos de desplazamiento, se ahorrarían costes y, en definitiva, se garantizaría una movilidad justa y equitativa para toda la ciudadanía de la comarca», explican en la carta.

Por otro lado, sobre el SIPAM de la uva pasa de Málaga muestran la «preocupación» por la «drástica reducción del presupuesto, que pasa, según el proyecto de presupuestos de la Junta para 2026, de más de 100.000 euros a tan solo 10.000 euros». «No se trata solo de una partida económica, sino del respaldo institucional necesario para garantizar el futuro de un modelo agrícola sostenible, identitario y ejemplar, que representa a Andalucía dentro y fuera de nuestras fronteras», han considerado los regidores en su misiva.