Polémica por la suspensión del pleno ordinario ante la escasez de temas a abordar

El Ayuntamiento de Nerja no celebrará sesión plenaria en este mes de julio, que tendría que haber tenido lugar hoy, el último jueves del mes. Sin embargo, el equipo de gobierno tripartito en minoría, conformado por PSOE, IU y EVA-Podemos, trasladó a los dos grupos de la oposición, PP y Cs, y a la edil no adscrita, María Dolores Sánchez, que la sesión no se va a celebrar debido a que únicamente contaban con un asunto con los expedientes completos, relativo a un trámite con la Diputación. Aunque la decisión contó con el visto bueno de los partidos de oposición, los populares han criticado la medida del tripartito.

«El miedo a hacer el ridículo de convocar una sesión plenaria con un solo punto en el orden del día los ha llevado a tomar esta decisión, que además de preocupante, es un claro reflejo de la incapacidad de gestión de este grupo de gobierno que, después de tres años al frente de nuestro Ayuntamiento, siguen demostrando su torpeza e incompetencia para resolver los problemas y acometer proyectos que saquen a nuestro municipio del estancamiento al que lo tienen sometido», aseguró el portavoz del PP y exalcalde nerjeño entre 1995 y 2015, José Alberto Armijo. «Lo más grave es que miembros del gobierno han alegado que hay expedientes sin finalizar por culpa de los funcionarios que están de vacaciones», añadió.

Por su parte, la alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE), tildó de «cínico» el comunicado del PP, ya que según explicó la decisión se adoptó «de forma consensuada y celebraremos el pleno a la mayor brevedad, de manera que en agosto habrá dos sesiones», matizó.