Imagen del cartel con el nombre de la calle en honor al revolucionario argentino en El Borge. SUR

Polémica en El Borge por la retirada de una calle con el nombre del Che Guevara

El alcalde socialista justifica la decisión en que van a sustituirlo por el de avenida La Pasa «para despolitizar y promover una convivencia más respetuosa»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:04

Comenta

La polémica está servida en el pequeño municipio axárquico de El Borge, de apenas un millar de habitantes. El equipo de gobierno del PSOE, ... con mayoría absoluta, tiene previsto aprobar en la tarde-noche de este jueves en un pleno la retirada del nombre del Che Guevara de una de las principales avenidas del casco urbano. Lo hace con el argumento de que el cambio de nombre propuesto, por el de la avenida de La Pasa, «responde a una voluntad de despolitización del espacio público, buscando promover una convivencia más armónica, respetuosa y cohesionada».

