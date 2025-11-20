Polémica en El Borge por la retirada de una calle con el nombre del Che Guevara

La polémica está servida en el pequeño municipio axárquico de El Borge, de apenas un millar de habitantes. El equipo de gobierno del PSOE, ... con mayoría absoluta, tiene previsto aprobar en la tarde-noche de este jueves en un pleno la retirada del nombre del Che Guevara de una de las principales avenidas del casco urbano. Lo hace con el argumento de que el cambio de nombre propuesto, por el de la avenida de La Pasa, «responde a una voluntad de despolitización del espacio público, buscando promover una convivencia más armónica, respetuosa y cohesionada».

El nombre de esta avenida se puso hace más de un cuarto de siglo, durante el primero de los cuatro mandatos consecutivos que estuvo al frente del Consistorio alborgeño José Antonio Ponce, de IU, entre 1995 y 2011. La formación de izquierdas, que es la única que está en la oposición, se ha mostrado muy crítica y totalmente en contra de esta modificación. «No existe demanda social. Este movimiento nace única y exclusivamente de una decisión política que pretende presentarse como 'despolitización', cuando en realidad es exactamente lo contrario. Y es aquí donde debemos abrir los ojos: este tipo de iniciativas no son nuevas, y en España han surgido casi siempre desde gobiernos de derecha o bajo la presión de Vox«, han considerado desde la formación de izquierdas.

Para el portavoz de la formación de izquierdas, Pablo Rey, «borrar un nombre que nunca ha generado conflicto no es despolitizar: es crear un problema donde no lo había. La Avenida Che Guevara forma parte de nuestra historia cotidiana desde hace 25 años, y cambiarla ahora solo serviría para que El Borge se sume a una lista de decisiones motivadas más por intereses partidistas que por la voluntad real de sus vecinos».

«Gran controversia»

Por su parte, el alcalde alborgeño, Raúl Vallejo, ha manifestado a SUR que van a cambiar el nombre del Che Guevara por el de Avenida La Pasa, «que es un nombre que representa a todos los vecinos del municipio, ya que somos pueblo de agricultores de la uva pasa moscatel». «Se enraíza con elementos identitarios, culturales o productivos propios de nuestra zona, como puede ser el cultivo y producción de la pasa, tradicional en nuestra comarca», argumentan los socialistas en su moción, a la que ha tenido acceso este periódico.

Para los socialistas, el Che Guevara es «una figura histórica de gran controversia que, aunque relevant en la historia del siglo XX, genera división entre vecinos debido a su vinculación con episodios de violencia política, represión y polarizaión ideológica». En cambio, la nueva denominación «refuerza el carácter local, fomenta el sentido de pertenencia y elimina cualquier carga ideológica que pueda dividir a la ciudadanía».