Paso clave para unir Nerja y Maro con un carril bici

Nuevo paso para que Nerja y la pedanía de Maro, a las que separan unos tres kilómetros, estén unidas por un carril bici. El ... Ayuntamiento nerjeño ha dado un impulso al proyecto de una vía ciclable que arrancó en la pasada legislatura. El Ayuntamiento sigue desarrollando los trámites para conectar totalmente Nerja y Maro por carril bici.

Tras su licitación el pasado mes de agosto, el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), ha informado que la Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación de las obras de construcción del tramo del carril bici que unirá totalmente Nerja con Maro, por un importe de 410.080 euros financiados en su totalidad por recursos europeos.

«El recorrido partirá de las inmediaciones del acceso al puente del Barranco de Maro, en la antigua carretera N-340, y continuará hasta llegar a la glorieta de entrada oeste a Maro, completando una longitud de 1.200 metros», ha señalado el regidor de la localidad costera más oriental de la provincia en un comunicado.

Tres ofertas

Atendiendo a la propuesta formulada por la mesa de contratación, la empresa Mayfra Obras y Servicios S. L. será la encargada de ejecutar los trabajos, de entre las tres que presentaron oferta. El siguiente paso será la formalización del contrato, que permitirá iniciar las obras, cuyo plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

Esta nueva intervención, la cuarta impulsada por el equipo de gobierno municipal del PP, con mayoría absoluta en el Ayuntamiento nerjeño, permitirá conectar completamente Nerja y Maro mediante un carril bici que unirá la glorieta de acceso a la playa de Burriana con la glorieta situada en la entrada oeste de Maro. El trazado completo, de 3,2 kilómetros, fomentará la movilidad sostenible y contribuirá a potenciar el turismo activo.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Nerja Sostenible', integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiado íntegramente por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

Semana de la Seguridad Vial

Por otro lado, la Policía Local de Nerja celebrará su I Semana de la Seguridad Vial, Salud y Agilidad, que tendrá lugar en el pabellón José Bobadilla Álvarez del colegio público Joaquín Herrera del 17 al 21 de noviembre, y en él se desarrollarán talleres de agilidad, seguridad vial, bicicletas y chapas.

El concejal de Seguridad, Francisco Arce (PP), ha destacado en un comunicado que este tipo de actividades contribuyen a la formación de los más pequeños, "poniendo en valor la labor que realiza nuestra Policía Local, que este año conmemora su 150 aniversario".

La actividad, organizada por las concejalías de Seguridad y Educación, contará con la participación de los alumnos de 4.º y 5.º de Primaria de todos los centros educativos de Nerja y Maro. Además, la Policía Local acompañará a los escolares desde sus respectivos centros educativos hasta el pabellón y de regreso al mismo.

Estabilización del Balcón de Europa

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de estabilización parcial del acantilado del Balcón de Europa, en su vertiente occidental, junto a la playa de La Caletilla, con un presupuesto base de licitación de 70.223,46 euros. La actuación será financiada por la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, con una subvención destinada a la conservación y mejora de espacios turísticos y culturales.

Por su parte, el alcalde nerjeño ha recordado en un comunicado que "esta es una actuación esencial para garantizar la seguridad estructural y la protección de nuestro buque insignia turístico, uno de los enclaves más emblemáticos y visitados de la Costa del Sol".

En una primera etapa se realizará el saneamiento del acantilado, retirando piedras sueltas y materiales

El proyecto se ejecutará por fases. En una primera etapa se realizará el saneamiento del acantilado, retirando piedras sueltas y materiales inestables. Posteriormente, se colocará una malla protectora de triple torsión galvanizada, diseñada para integrarse visualmente en el entorno natural. Finalmente, se llevará a cabo una restauración paisajística mediante la plantación de especies autóctonas, con el objetivo de favorecer la integración ambiental y reforzar la estabilidad del terreno.

Por su parte, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Alberto Tomé (PP), ha informado que el proyecto ya cuenta con la autorización preceptiva de la Delegación Territorial de Cultura. Asimismo, el edil nerjeño ha señalado que se han dado instrucciones a los servicios de contratación, con el fin de redactar los pliegos necesarios para la licitación y adjudicación de las obras.