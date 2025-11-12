Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación de cómo quedará el nuevo tramo del carril bici entre Nerja y Maro. SUR

Paso clave para unir Nerja y Maro con un carril bici

El Ayuntamiento adjudica las obras de un nuevo tramo, de 1.200 metros de longitud, con un presupuesto de 410.080 euros, financiados con los fondos europeos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:08

Nuevo paso para que Nerja y la pedanía de Maro, a las que separan unos tres kilómetros, estén unidas por un carril bici. El ... Ayuntamiento nerjeño ha dado un impulso al proyecto de una vía ciclable que arrancó en la pasada legislatura. El Ayuntamiento sigue desarrollando los trámites para conectar totalmente Nerja y Maro por carril bici.

