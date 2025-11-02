Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una edición del concurso de enganches en Nerja. SUR

El Partido Animalista denuncia ante el Seprona un concurso de arrastre de piedras con mulos en Nerja

La formación política PACMA sostiene que «no existe constancia de un reglamento federativo que regule esta actividad», que el Ayuntamiento y los organizadores defienden que «contó con los permisos y autorizaciones»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

El Partido Animalista (PACMA) ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil el concurso de arrastre de piedra ... con mulo celebrado en junio de 2024 en Nerja. La formación política ha señalado en un comunicado que, tras acceder recientemente a la documentación del evento «después de hasta cuatro reclamaciones de acceso a la información pública», ha podido comprobar que «no existe constancia de un reglamento federativo que regule esta actividad, requisito indispensable según la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, cuyo artículo 10 establece que la protección de los animales utilizados en competiciones debe estar garantizada por reglamentos federativos específicos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  5. 5 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  6. 6

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  7. 7 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  8. 8 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  9. 9

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  10. 10 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Partido Animalista denuncia ante el Seprona un concurso de arrastre de piedras con mulos en Nerja

El Partido Animalista denuncia ante el Seprona un concurso de arrastre de piedras con mulos en Nerja