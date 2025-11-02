El Partido Animalista denuncia ante el Seprona un concurso de arrastre de piedras con mulos en Nerja

El Partido Animalista (PACMA) ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil el concurso de arrastre de piedra ... con mulo celebrado en junio de 2024 en Nerja. La formación política ha señalado en un comunicado que, tras acceder recientemente a la documentación del evento «después de hasta cuatro reclamaciones de acceso a la información pública», ha podido comprobar que «no existe constancia de un reglamento federativo que regule esta actividad, requisito indispensable según la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, cuyo artículo 10 establece que la protección de los animales utilizados en competiciones debe estar garantizada por reglamentos federativos específicos».

Para el PACMA, «de confirmarse la ausencia de dicha regulación», el evento, que también fue celebrado en 2025 y denunciado por la misma formación, «podría incurrir en un posible delito de maltrato animal tipificado en el artículo 340 bis del Código Penal, al tratarse de una actividad no regulada que pudo haber causado lesiones a los animales empleados en ella».

«Esperamos que se practiquen las diligencias para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades» Javier Luna Presidente del PACMA

El presidente del partido, Javier Luna, ha solicitado en el mencionado comunicado que se practiquen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades correspondientes, tanto penales como administrativas o civiles.

Desde PACMA, formación proclive a la abolición de este tipo de actividades con animales, ha recordado que estas competiciones deben estar sometidas a un control estricto, al tiempo que han denunciado que «el arrastre de piedra con mulos supone una forma de maltrato normalizada y documentada por veterinarios que no puede seguir amparándose bajo la etiqueta de tradición o deporte».

«Autorización de la Junta»

Por su parte, desde las Concejalías de Deporte y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Nerja ya replicaron el pasado mayo, cuando el PACMA presentó una denuncia previa, que el V Concurso de Arrastre de Piedras con Mulos «se ha celebrado con la correspondiente autorización emitida por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga de la Junta de Andalucía, administración competente en la materia».

«Asimismo, durante la celebración del concurso se contó con la presencia de una veterinaria colegiada, encargada de garantizar el cumplimiento del condicionado sanitario y de bienestar animal establecido», han expresado desde el equipo de gobierno del PP en un comunicado. «Por último, según el informe emitido por la citada profesional, el evento se desarrolló sin ninguna incidencia que supusiera el incumplimiento de la normativa sanitaria ni de las condiciones de bienestar animal vigentes para este tipo de actividades».

«El evento se desarrolló sin ninguna incidencia que supusiera el incumplimiento de la normativa sanitaria»

Por su parte, desde el Club Cultural Equitación y Enganche San Isidro, como colaborador del evento, apuntaron entonces a SUR que «contaban con todos los permisos y autorizaciones de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Vélez-Málaga, así como la supervisión de veterinarios» durante la celebración. Participaron 15 concursantes con sus mulos.

«Los animales son de trabajo, no se les obliga en ningún momento, si no salen con el primer tiro no participan. Además, se adaptan los pesos a su edad y características. Es una tradición de siglos y tratamos de que no se pierda, aunque cada vez quedan menos», han argumentado las fuentes consultadas de esta entidad nerjeña, que también organizó un concurso de doma vaquera. «Eso no lo denuncian los de PACMA», se han quejado desde el club nerjeño.