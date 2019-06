Los pactos en Vélez, Rincón y Nerja, en el aire una semana después del 26M Concejales electos del GIPMTM, el pasado miércoles. / E. C. La capital axárquica es la que presenta el escenario más abierto, con el GIPMTM como pieza clave para decidir la próxima Alcaldía EUGENIO CABEZAS Martes, 4 junio 2019, 00:07

Han transcurrido ya ocho días desde que se abrieron las urnas y se conocieron los resultados de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo y los posibles pactos electorales en los tres grandes municipios de la Axarquía, Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria y Nerja, siguen totalmente en el aire. Apenas se han conocido detalles de las reuniones y todo se ha limitado a una expresión de voluntades e intenciones de las principales formaciones políticas. La cuenta atrás continúa con la vista puesta en el próximo sábado 15 de junio, cuando se constituirán las nuevas corporaciones que regirán los consistorios hasta el año 2023.

En Vélez-Málaga el GIPMTM se ha erigido en el auténtico árbitro, sobre todo después de conseguir sumar el pasado miércoles, tras el recuento de la Junta Electoral de Zona, un séptimo concejal, que perdió el PP, quedándose en nueve, aunque se mantuvo como la fuerza más votada. Los segregacionistas torreños se quedaron, así, a apenas 61 votos de distancia del PSOE, que sumó también siete concejales, uno menos que los que ha tenido en esta legislatura, en la que el socialista Antonio Moreno Ferrer ha sido alcalde gracias al apoyo del PA y del GIPMTM.

De momento, el PP anunció que iba a iniciar una ronda de contactos con ambos partidos para negociar un posible pacto. Aunque inicialmente el líder de los segregacionistas torreños, Jesús Atencia, había asegurado, al día siguiente de las elecciones, que no se sentaría a habar con el candidato del PP y exalcalde, Francisco Delgado, por los insultos y descalificaciones que le había lanzado incluso en la misma noche electoral, cuando tildó al GIPMTM como un «caballo de troya para Vélez-Málaga», el partido independiente matizó el viernes esta posición asegurando en un comunicado que no había vetado al candidato popular. Por su parte, Moreno Ferrer ha dicho que no se plantea ceder la Alcaldía en un posible pacto de gobierno. Queda por conocer cuál es la posición del GIPMTM a este respecto, si va o no a reclamar el primer sillón municipal.

En Rincón el PP puede elegir dos socios entre Cs, Por Mi Pueblo y Vox para sumar la mayoría absoluta

Armijo está a la espera de la respuesta de la formación naranja a su ofrecimiento de pactar

Por su parte, en Rincón de la Victoria el octavo concejal que sumó el PP tras el recuento en la Junta Electoral de Zona también varió mucho el mapa de los posibles pactos, ya que los populares pueden elegir ahora dos socios entre Por Mi Pueblo, Ciudadanos y Vox para amarrar la mayoría absoluta que le dé un gobierno estable. El jefe de campaña de los populares, Borja Ortiz, apuntó que van a buscar un gobierno «lo más estable y fuerte posible».

En Nerja el popular José Alberto Armijo también puede elegir entre Cs, UPNER y Vox para sumar el undécimo concejal que le dé la mayoría absoluta. De momento, todo apunta a que el que fuera alcalde entre 1995 y 2015 está a la espera de la respuesta de la formación naranja a su ofrecimiento de pactar, quedando con muchas menos opciones las alianzas con UPNER y Vox.

En la Axarquía hay otros siete pueblos más pequeños en los que tampoco hubo mayorías absolutas: Benamargosa (ganó el PP), Almáchar (venció el PSOE), Moclinejo (victoria del PP), Alcaucín (ganó el PSOE), Arenas (PP), Cómpeta (PP) y Algarrobo (venció el PSOE).