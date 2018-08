El optimismo del alcalde de Vélez-Málaga con el tranvía Los tres tranvías de Vélez siguen guardados en las cocheras junto al centro comercial El Ingenio. Moreno Ferrer se sigue mostrando «convencido» de que el sistema de transporte paralizado en 2012 volverá a funcionar antes del próximo verano EUGENIO CABEZAS Lunes, 6 agosto 2018, 00:01

Apenas quedan nueve meses de legislatura pero el alcalde veleño, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), sigue siendo «optimista» acerca de una posible reanudación del servicio tranviario, que lleva paralizado desde junio de 2012, cuando fue suspendido por orden de su antecesor, el popular Francisco Delgado Bonilla, alegando que se trataba de «una ruina y una losa económica» para el Ayuntamiento.

A pesar de que en estos más de tres años de legislatura apenas se ha avanzado para concretar la fórmula para reanudarlo, más allá del compromiso de la Junta de Andalucía de financiar el 40% del déficit, el regidor continúa repitiendo que el tranvía se va a poner en marcha antes de las próximas elecciones municipales, previstas para el 26 de mayo de 2019. ¿A qué se debe este llamativo optimismo de Moreno Ferrer, teniendo en cuanta que las infraestructuras están muy dañadas por la falta de conservación y que la empresa concesionaria, Alsa, no deja de poner reparos al restablecimiento del servicio?

Pues no está claro, pero lo cierto es que el alcalde veleño no deja de repetir que una infraestructura pública que costó cerca de 40 millones de euros a la Junta de Andalucía no tendría que haberse paralizado «por un capricho y una decisión tan desacertada» como la que tomó el PP. Aunque la Junta rechazó hace unas semanas la posibilidad de declarar al sistema tranviario veleño como de carácter metropolitano, lo que habría posibilitado que la Administración regional financiase hasta el 75% del déficit, tal y como ha acordado con el Ayuntamiento de Jaén, el alcalde prefiere ver el vaso medio lleno y destaca «el compromiso firme de la Junta con el tranvía de Vélez-Málaga para financiar el 40%, así como la reparación de las infraestructuras, valoradas en 1,5 millones de euros hace un par de años.

Así, el regidor veleño mantiene que tiene pendiente concretar con el consejero de Fomento, Felipe López, una reunión para cerrar los términos del convenio con el que se fijarán las aportaciones de la Junta. Entre los argumentos que esgrimía el Ayuntamiento para que la Junta aceptase la declaración como de interés metropolitano para el tranvía estaban que Vélez-Málaga es sede de las oficinas de la recaudación de Hacienda, de la Seguridad Social, es cabecera de comarca y el transporte en cuestión une diferentes núcleos de población como los de Vélez y Torre del Mar.

Según el edil de Transportes, Marcelino Méndez-Trelles (PA), además el tranvía nació con vocación metropolitana al dar servicio a equipamientos para toda la población axárquica, como el Hospital Comarcal y la propia Junta planteó en su momento ampliar su trazado hasta Rincón de la Victoria por el litoral. El gobierno cuatripartito del Ayuntamiento ha pedido a Alsa la adquisición de dos nuevas unidades que permitan conseguir una frecuencia de 15 minutos entre trayecto, y acometer las actuaciones dirigidas a reparar los desperfectos, aunque sin éxito. Para la adjudicataria, volver a reponer el tranvía supondría «una modificación sustancial del actual contrato», que se centra sólo y exclusivamente en el transporte de viajeros en autobuses. Según el Ayuntamiento, con el tranvía suspendido el coste del servicio municipal ha pasado de 1,3 a 1,9 millones al año.

Por su parte, el portavoz del PP y exalcalde insiste en preguntarse «qué normativa ha cambiado para que lo que antes no era posible ahora sí lo sea». «Cuando fui alcalde no dejé de pedir a la Junta que colaborara con el sostenimiento económico del tranvía, pedíamos además un 25%, y ni eso nos daban», argumentó Delgado Bonilla, quien añadió: «¿Qué legislación ha cambiado para que lo que antes no era posible, por ser un transporte de competencia municipal, ahora sí lo sea?». El popular volvió a acusar a Moreno Ferrer de «mentir y engañar con falsas promesas», y anunció que van a pedir «un pleno monográfico» para debatir «a fondo» sobre el tranvía.