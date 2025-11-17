Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fachada principal del Ayuntamiento veleño en la céntrica plaza de Las Carmelitas. E. CABEZAS

Batería de obras para mejorar la accesibilidad en Vélez-Málaga con 718.740 euros

Los trabajos se llevarán a cabo en Chilches, Los Íberos, Benajarafe, Torre del Mar y la avenida de Las Naciones, sobre un total de 2.500 metros cuadrados

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:46

Comenta

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras urbanas en Vélez-Málaga. El concejal del área, Jesús María Claros (PP), ha anunciado una inversión superior ... a los 700.000 euros para ejecutar una batería de actuaciones de mejora de la accesibilidad en el municipio, con la renovación y acondicionamiento de entornos y equipamientos, suprimiendo barreras arquitectónicas. Se ha puesto de largo el proyecto de obras en pavimento y aceras en distintas localizaciones, una serie de actuaciones solicitadas por parte de la ciudadanía que empezarán a acometerse en las próximas fechas.

