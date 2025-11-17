Batería de obras para mejorar la accesibilidad en Vélez-Málaga con 718.740 euros

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras urbanas en Vélez-Málaga. El concejal del área, Jesús María Claros (PP), ha anunciado una inversión superior ... a los 700.000 euros para ejecutar una batería de actuaciones de mejora de la accesibilidad en el municipio, con la renovación y acondicionamiento de entornos y equipamientos, suprimiendo barreras arquitectónicas. Se ha puesto de largo el proyecto de obras en pavimento y aceras en distintas localizaciones, una serie de actuaciones solicitadas por parte de la ciudadanía que empezarán a acometerse en las próximas fechas.

El edil del Área ha desglosado en un comunicado un conjunto de actuaciones de remozamiento y adecuación de firme y otras acciones que se ejecutarán conforme al Programa de Fomento de Empleo Agrario para Garantías de Rentas (PFEA), perteneciente al segmento de Infraestructuras en su ejercicio de la presente anualidad de 2025.

«Con este proyecto definimos un abanico de intervenciones de contrastada importancia para el municipio, obras todas ellas muy necesarias para la recuperación y restauración del pavimento de aceras en viales cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, y que se encuentran además en el casco urbano«, ha especificado Claros en el mencionado comunicado.

La futura consecución de este proyecto representa «una muestra más, fehaciente, de la voluntad de este equipo de gobierno por resolver aquellas demandas y solicitudes que nos trasladan nuestros vecinos, ante los que mantenemos un compromiso firme para facilitar su día a día y sus desplazamientos a lo largo y ancho del término municipal».

Ubicaciones

El concejal de Infraestructuras ha incidido en que «hacer la vida de nuestros ciudadanos más cómoda, segura y funcional constituye una de las principales prioridades de esta Concejalía y del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, por lo que vamos a seguir trabajando en la línea mantenida hasta la fecha, para garantizar esas condiciones tanto en infraestructuras como equipamientos, lo que nuestros vecinos merecen».

El edil municipal ha enumerado la realización de un espectro de actuaciones de restauración y mejora de diferentes rincones del municipio con una clara vocación de «servicio al vecino y puesta en valor para todos aquellos visitantes que acuden a conocer nuestra localidad». Los trabajos comprenden las zonas del planeamiento de calle Montaño (Chilches), calle Los Íberos (Los Íberos), Paraíso del Sol (Benajarafe), calles Ruta de los Bandoleros y Copo (Torre del Mar) y Huerto Vicario, Tenerías y avenida de Las Naciones (Vélez-Málaga).

Con los proyectos de mejora urbana se procederá a la contratación de 48 oficiales y 236 peones

De esta forma, el proyecto integra actuaciones en infraestructuras y equipamientos del municipio con una partida presupuestaria total que asciende a 718.740,9 euros, financiada a través del mencionado Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), en el Área de Infraestructuras del ejercicio 2025.

De esta cuantía, 471.496,2 euros responden a la parte subvencionada que se dedicará a mano de obra, con un importe de 235.886,1 euros destinado a materiales y maquinaria y 11.358,6 euros referidos a aportación municipal. Se actuará sobre un total de 2.500 metros cuadrados en los enclaves citados, para lo cual se procederá a la contratación de 48 oficiales y 236 peones.

Plan de asfaltado

Por otro lado, el concejal de Infraestructuras ha anunciado un nuevo avance en las actuaciones en materia de infraestructuras y equipamientos. En este caso, el edil ha desvelado el programa de actuaciones que se llevará a cabo en el municipio en materia de asfaltado de viales, un proyecto integral acometido por la Delegación, que, como principal novedad, presenta un incremento en la dotación económica. En base a ello, el nuevo plan de asfaltado se realizará con un presupuesto de 278.069 euros, una cuantía sensiblemente superior a la habitual en años anteriores, que rondaba en torno a los 90.000 euros. El plazo de ejecución aproximado se estipula en un mes, sobre una superficie total de más de 20.000 metros cuadrados.

El edil del área ha enumerado más de una veintena de intervenciones de restauración en el entramado de vialess, una labor de gran valor «teniendo en cuenta que se trata de actuaciones muy demandadas por parte de los vecinos, por lo que hemos buscado con mayor énfasis diferentes vías de financiación para, finalmente, poder culminar todos los trabajos planificados en el entorno del municipio». Claros ha mostrado su «satisfacción» por «ver que el trabajo realizado está dando sus frutos, han sido meses de búsqueda de diferentes alternativas para poder hacer frente a las necesidades de cada uno de los núcleos, pero no podemos olvidar que ésta no deja de ser una tarea de fondo, debemos seguir tocando las puertas que sean necesarias y buscando los recursos que se nos puedan ofrecer para proseguir en la misma línea».

La renovación y acondicionamiento de entornos y equipamientos del término municipal, en concreto, en el segmento de calzadas y viales, supondrá «una profunda intervención para reparar y acondicionar desperfectos y reforzar tramos y superficies que no se encontraban en el mejor estado para el flujo circulatorio, por lo que resulta indispensable actuar para ofrecer a nuestros vecinos y visitantes un marco funcional y seguro en sus desplazamientos por el término municipal», ha explicado el edil veleño en un comunicado.

El proyecto de obras en pavimento y aceras en distintas localizaciones del municipio incluye una serie de actuaciones solicitadas por parte de la ciudadanía, que empezarán a acometerse con carácter inmediato. «Con este proyecto integral definimos un abanico de intervenciones de gran impacto para el municipio, obras todas ellas muy necesarias para la recuperación y restauración del pavimento en viales cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, y que se encuentran además en el casco urbano», ha especificado Claros.

El grueso de las obras se destinará a distintos enclaves. En primera instancia, se aplicarán funciones de templado de aglomerado, con la ejecución de 11 pasos peatonales elevados en Vélez-Málaga y Torre del Mar. Asimismo, se llevarán a término tareas de pavimentado en los viales de calle Tenería, Vidriales, San Telmo y José de Ribera, esto en lo que respecta al núcleo principal; también se procederá en la CN-340a y en el río Lagos, en el núcleo poblacional; en Torre del Mar, se acometerán acciones en Toré Toré y avenida de Colón; se actuará en el pavimento de calle Jacaranda (Chilches), Paraíso del Sol (Benajarafe), Camelias (Almayate) y Sierra Nevada (Caleta de Vélez); en tramos de Almayate a Cajiz, en la carretera de Ribera (hacia Toscanos) y Cañada del Capitán; y, finalmente, en calles Lomilla y Pajuelo, en Cajiz, y en Playa Linda de Benajarafe.

El presupuesto total del plan de asfaltado asciende a 278.069 euros, «una cuantía que refuerza el compromiso del equipo de gobierno con la provisión de infraestructuras y equipamientos acordes a las necesidades de la ciudadanía, lo que viene refrendado por el notable aumento del presupuesto con respectos a los años anteriores».

Mejora de la señalización

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través del Área de Infraestructuras, destinará más de 196.000 euros al nuevo plan de reposición de pintura horizontal y mejora de la señalización para reforzar la seguridad vial en el término municipal. El proyecto está incluido dentro del acuerdo del Programa de Fomento de Empleo Agrario para Garantía de Rentas (PFEA) del año 2025 y contará con un equipo formado por 12 oficiales y 68 peones. Los trabajos se desarrollarán en todo el municipio, en un plazo de ejecución de seis meses.

El concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros, y el de Movilidad Vial, Celestino Rivas, ambos del PP, han dado a conocer todos los detalles del plan, «el cual se iniciará en breve y supondrá una eficiente y notable mejora en la seguridad del municipio», según ha asegurado Claros en un comunicado. El proyecto prevé reponer, reforzar o mejorar la pintura y señalización horizontal existente, «y dotar a Vélez-Málaga de nuevos equipamientos en nuestras calles», ha añadido el delegado de Movilidad Vial.

El presupuesto total alcanza los 196.450,80 euros. De ellos, 128.896,8 euros son subvencionados y se dedicarán al pago de la mano de obra, mientras que 3.105,6 euros corresponden a la aportación municipal para completar el coste salarial. El importe total destinado a materiales y maquinaria es de 64.448,4 euros. «Se trata de una cifra significativa que mejorará la señalización en calles, tanto para las líneas de delimitación de los carriles de circulación y de las plazas de aparcamiento, como para los pasos de peatones, cebreados y demás símbolos. Esto se traduce en una inversión directa para mejorar el día a día de nuestros vecinos», ha expresado Claros.

El «extenso y cuidado» plan se desarrollará en más de 80 calles «para atender a las necesidades en todos los núcleos»

Según el concejal de Infraestructuras, el «extenso y cuidado» plan se desarrollará en más de 80 calles «para atender a las necesidades existentes en todos los núcleos. Las localizaciones se han seleccionado »tras numerosas reuniones y estudios, y tras escuchar las demandas vecinales«, ha explicado Claros. Así, el edil ha añadido: »Sabemos que son muchas y que tenemos que continuar con esta línea, pero con esta inversión y este proyecto atenderemos las principales demandas, o las que requieren la atención más inmediata«.

Por su parte, el concejal de Movilidad Vial del Ayuntamiento veleño ha valorado «muy positivamente» el proyecto, «que mejorará sin duda la seguridad vial del municipio. Desde esta Concejalía, junto con la de mi compañero Claros, analizamos los desperfectos, que por desgracia son muchos. Con el paso del tiempo se deterioran las señales o se dificulta su visión, y esto requiere una gran inversión. Así, una vez más, este Ayuntamiento atiende las necesidades reales, soluciona algunos problemas de nuestros vecinos y contribuye a la renovación de la señalización en las calles. Es evidente que cada vez hay más coches en carretera; por ello, no podemos escatimar en gastos para acondicionar las señales y la pintura de la calzada», ha comentado Rivas.

Todas las calles incluidas en el proyecto están clasificadas como suelo urbano y calificadas como viario. Las actuaciones se desarrollarán sobre dominio público, por lo que el proyecto se ajusta al uso previsto del suelo y no presenta incompatibilidad urbanística, según han destacado los ediles veleños en el mencionado comunicado.