La obra para reanudar el tranvía de Vélez-Málaga costará dos millones y durará nueve meses El tranvía veleño lleva paralizado desde junio de 2012 y sin mantenimiento de la infraestructura. / E. CABEZAS Los trabajos se financiarán a través del Edusi ante la falta de acuerdo con la Junta, con quien todavía no hay firmado un convenio AGUSTÍN PELÁEZ Sábado, 3 noviembre 2018, 00:35

El equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE, PA, GIPMTM y el edil no adscrito expulsado de Ciudadanos) no quiere acabar la legislatura sin haber iniciado las obras de puesta en marcha del tranvía, paralizado desde junio de 2012, después de tres años tratando de cerrara un acuerdo con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía que no acaba de hacerse realidad. Ante esta situación, el alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), para quien el tranvía es una de las prioridades de su gobierno, ha ordenado el inicio de expediente de contratación de los trabajos de puesta a punto de la infraestructura. Desde la suspensión del tranvía la infraestructura ha carecido de mantenimiento durante más de seis años.

Moreno firmó a finales del pasado mes de octubre un decreto que no ha trascendido hasta ahora ordenando al departamento de contratación el inicio de expediente para contratar la obras de puesta en marcha y la elaboración del pliego de prescripciones técnicas correspondientes. Según este decreto, los trabajos supondrán finalmente una inversión de 1.936.000 euros, medio millón más de los previsto inicialmente.

Pero además, esta cantidad no será financiada con fondos de la Junta, que ha sido una de las opciones barajadas, ni por la empresa adjudicataria del transporte municipal con cargo a la tarifa técnica, sino que será financiada a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), programa a través del cual el municipio recibirá 10 millones de euros. Este programa europeo tiene como finalidad principal es la rehabilitación y promoción del patrimonio histórico con su arquitectura defensiva, la eficiencia energética en edificios públicos, y el apoyo a la economía social y al emprendimiento, aunque una de sus líneas de actuación permite al Ayuntamiento actuar también en temas de movilidad.

De total de la inversión prevista, 100.000 euros se destinarán a la redacción del proyecto, 1.425.000 a la ejecución de los trabajos y 75.000 a la puesta en servicio. El resto, unos 336.000 euros corresponden al IVA. La intención del Ayuntamiento es dividir el contrato en tres lotes: redacción del proyecto, ejecución de las obras y puesta en servicio.

El concejal de Transportes, Marcelino Méndez-Trelles, ha reconocido que se ha optado por esta vía para financiar las obras de puesta en marcha del tranvía ante la imposibilidad de cerrar con la Junta un acuerdo al respecto.

Tres años después del comienzo de las negociaciones con la Consejería de Fomento, el Ayuntamiento no ha logrado siquiera firmar el convenio en el que se debe contemplar que la Junta se hará cargo del 40% del déficit del servicio.

Reanudación

El inicio de expediente de contratación de las obras de puesta en marcha no significa que vayan a comenzar de manera inmediata. El proceso se prolongará aún durante varios meses. Para Méndez-Trelles, esto significa que la reanudación del tranvía no se produzca esta legislatura. Según el edil, en el mejor de los casos en este mandato habrán comenzado las obras, pero no habrá acabado. Los trabajos tienen un plazo de ejecución, según el decreto de Alcaldía, de nueve meses.

Su finalidad es poner a punto la electrificación de la línea del tranvía, las vías y la plataforma, las paradas, la señalización y los sistemas semafóricos, la señalización viaria, y el puesto de mando, además del resto de los servicios e instalaciones.

La ejecución del tranvía supuso una inversión con fondos de la Junta de 33 millones de euros. Las obras de la primera fase superaron los 25 millones de euros. La segunda fase, con 1,2 kilómetros, superó los 8 millones de euros, pero nunca llegó a funcionar. La línea del tranvía veleño tiene 5,8 kilómetros de longitud (4,6 de la primera fase y 1,2 de la segunda) y discurre entre las localidades de Vélez y Torre del Mar.