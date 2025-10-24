Un nuevo vial conectará en Torrox la calle Mirador de La Dehesa con La Rabitilla

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras urbanas en Torrox. Un nuevo vial conectará en la localidad axárquica la calle Mirador de la ... Dehesa con La Rabitilla a través de Fuente Cambil. El alcalde torroxeño, Óscar Medina (PP), ha destacado en un comunicado que, de esta forma, «se lograrán mejores accesos y comunicación en todo el entorno, logrando una circulación mucho más fluida en el tráfico rodado».

Medina ha subrayado que el extremo sur del nuevo vial conectará directamente desde El Mirador de la Dehesa y Fuente Cambil con «equipamientos educativos, culturales y de fomento del empleo tan importantes como el IES Jorge Guillén, el CEIP Mare Nostrum, el Teatro Municipal Villa de Torrox o el Organismo Autónomo Local de Promoción de Empleo y Desarrollo Económico (OALDE)», ha enumerado.

«Se lograrán mejores accesos y comunicación en todo el entorno, logrando una circulación mucho más fluida» Óscar Medina Alcalde de Torrox

El alcalde ha recordado en el mencionado comunicado que, además, estos días se culmina en La Rabitilla el nuevo aparcamiento gratuito asfaltado y señalizado en superficie similar al de Ferrara, «que también ayudará a descongestionar toda la zona, además de suponer un gran salto de calidad en el día a día de los vecinos».

El nuevo vial, que se ejecuta mediante dotación de infraestructuras municipales, contará con una inversión aproximada de 200.000 euros a cargo de la promotora Pink Bay Investments S. L., y el plazo estimado de culminación de las obras rondará los dos meses.

Plan de asfaltado

Al tiempo que mejorará la movilidad de peatones y tráfico rodado, también permitirá la conexión completa del complejo residencial Cambil en sus tres bloques. El vial contará con asfaltado, acerado y todos los servicios públicos correspondientes, caso de suministro eléctrico y de agua, saneamiento, pluviales, iluminación y comunicaciones, entre otras infraestructuras.

El alcalde ha manifestado que «volvemos a dar así un nuevo paso de cara a aumentar la calidad de vida de nuestros vecinos, en esta ocasión dando valor añadido a una de las zonas de más crecimiento de Torrox, como es todo el entorno de Mirador de La Dehesa y La Rabitilla». Medina ha recordado que el Ayuntamiento de Torrox está culminando una campaña de asfaltado y reasfaltado«en varias zonas estratégicas del término municipal».

Con una inversión de casi 200.000 euros, se actúa en los citados aparcamientos de La Rabitilla, el carril de Sevilla (carretera del pantano) y las calles Cabra y Lince, en Torrox Park, «dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con los vecinos de estos enclaves y mejorando así aspectos fundamentales para la movilidad y la seguridad de vehículos y personas», ha finalizado Medina.

Asfaltado del aparcamiento en La Rabitilla

Por otro lado, ya ha entrado en funcionamiento el nuevo aparcamiento en el barrio de La Rabitilla, «que se revaloriza con este gran aparcamiento en superficie». De esta forma se ha expresado el alcalde de Torrox, Óscar Medina, tras visitar, junto a la concejala de Urbanismo, Paula Moreno, ambos del PP, los más de 140 aparcamientos gratuitos en superficie habilitados, asfaltados y señalizados por el Ayuntamiento torroxeño en La Rabitilla.

«Ha sido muchísimo el trabajo desde que, primero, acordamos la cesión gratuita del suelo por parte del propietario», ha apuntado Medina. Luego, ha seguido, «haciendo ingentes aportes de tierra para hacer de lo que era un barranco un terreno llano, y posteriormente, adquiriendo el suelo». Por último, «asfaltándolo y señalizándolo para uso y disfrute de residentes, y para aquellas personas que vayan al colegio, instituto, teatro o escuela taller», ha indicado el alcalde de Torrox en un comunicado.

Los nuevos estacionamientos, que hasta ahora se encontraban sin ordenar en una superficie de tierra, han sido pintados y señalizados convenientemente en los últimos días tras los trabajos de asfaltado del terreno. Medina ha recordado que fue en un pleno que tuvo lugar en octubre de 2023 cuando el equipo de gobierno del PP aprobó la adquisición de más de 4.300 metros cuadrados para estos aparcamientos en superficie con un presupuesto de 544.000 euros en el llano de Covalmón, en La Rabitilla.

Ampliar La concejala de Urbanismo y el alcalde torroxeño, en el nuevo espacio de aparcamientos. SUR

El alcalde de Torrox ha recordado en el mencionado comunicado que «se ha nivelado, asfaltado y señalizado para que ahora sea un gran parking gratuito en superficie». Como ha apuntado, «será un antes un después en la barriada en la línea de los aparcamientos que hicimos en Ferrara y que tanto éxito tienen para paisanos y visitantes».

Estos nuevos estacionamientos, que cuentan con carriles internos de circulación y maniobras para vehículos, darán servicio a los usuarios y vecinos de «equipamientos educativos, culturales y de fomento del empleo tan relevantes para el municipio como el IES Jorge Guillén, el CEIP Mare Nostrum, el Teatro Municipal Villa de Torrox o el Organismo Autónomo Local de Promoción de Empleo y Desarrollo Económico (OALDE)», ha subrayado Medina.