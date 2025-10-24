Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del nuevo vial que se habilitará en Torrox. SUR

Un nuevo vial conectará en Torrox la calle Mirador de La Dehesa con La Rabitilla

El alcalde, Óscar Medina, destaca que con las obras que financia una promotora «se lograrán mejores accesos y comunicación en todo el entorno»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:15

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras urbanas en Torrox. Un nuevo vial conectará en la localidad axárquica la calle Mirador de la ... Dehesa con La Rabitilla a través de Fuente Cambil. El alcalde torroxeño, Óscar Medina (PP), ha destacado en un comunicado que, de esta forma, «se lograrán mejores accesos y comunicación en todo el entorno, logrando una circulación mucho más fluida en el tráfico rodado».

