Nuevo plan de usos en el puerto de Caleta de Vélez: qué zonas cambian y cómo se organizan los espacios

Nuevo impulso para la mejora y modernización del puerto pesquero y deportivo de Caleta de Vélez, el de mayor volumen de capturas del Mediterráneo andaluz. ... La Axarquía suma así un nuevo paso en la planificación de uno de sus principales motores económicos.

La Junta de Andalucía ha aprobado la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del puerto de Caleta de Vélez, un documento largamente esperado que fijará el mapa de actividades de las instalaciones y que, según la Consejería de Fomento, permitirá optimizar su funcionamiento y reforzar su papel como polo de empleo y actividad.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, destacó que esta hoja de ruta llega después de «cerca de seis millones de euros invertidos en los últimos años para modernizar el puerto y mejorar el servicio a los usuarios». «Estamos actuando en lo inmediato, pero también trazando el futuro del puerto de Caleta de Vélez como polo de atracción de empleo», subrayó en un comunicado.

La delimitación establece cómo se organizarán los espacios tanto en tierra como en el mar, fijando qué actividades pueden desarrollarse en cada zona. El objetivo es favorecer un crecimiento sostenible, mejorar la convivencia entre usos y reforzar la integración del puerto con el núcleo urbano veleño.

«Estratégico para la comarca»

El documento define con detalle las áreas destinadas a pesca, náutica recreativa y actividades auxiliares, buscando, según la Junta, la «máxima rentabilidad social y económica» de un puerto que pasó a manos de la comunidad autónoma en 1983 y que hoy es «estratégico para la comarca».

El puerto, que cuenta con una dársena pesquera y otra deportiva con casi 500 embarcaciones, distribuye sus actividades de la siguiente forma:

- Pesca: se mantiene en la zona de poniente, alrededor de la dársena interior y el muelle del dique de abrigo, con 35.519 metros cuadrados para instalaciones y equipamientos del sector.

- Náutica recreativa: se concentra en la zona oriental, donde la dársena alberga 274 amarres y cerca de 20.000 metros cuadrados de lámina de agua, además de 3.830 metros cuadrados en tierra para servicios y oficinas.

- Actividades auxiliares y talleres: se reservarán 13.000 metros cuadrados para construcción y reparación naval, más varios espacios en segunda línea del muelle para servicios recreativos y pesqueros. En total, estas áreas suman más de 39.000 metros cuadrados, incluyendo el estacionamiento y la zona de autocaravanas (2.300 metros cuadrados).

La aprobación del documento supone «un impulso a uno de los puertos más dinámicos de Andalucía oriental, que combina un importante peso pesquero con una creciente actividad náutica y turística». El Gobierno andaluz confía en que esta delimitación permita agilizar inversiones, mejorar la convivencia de usos y potenciar el desarrollo económico del entorno.

Ampliación del recinto

Cabe recordar que en el verano de 2022, la Junta de Andalucía supeditó a la iniciativa privada el proyecto de ampliación del puerto de Caleta de Vélez. La Consejería de Fomento descartó entonces financiar las obras, valorada en 79,3 millones, y aseguró que buscaba inversores privados.

Fue en 2008, justo cuando se inició la anterior crisis económica, cuando se aprobó el plan de usos del recinto portuario, que contemplaba la ampliación en medio millar de atraques, con la construcción de un nuevo dique exterior paralelo al actual de una longitud próxima de 850 metros y un nuevo contradique a poniente de 490 metros de desarrollo. En total, la inversión prevista rondaba los 79,3 millones de euros, de los que 12,3 serían de fondos públicos, 51,4 mixtos y 15 privados.