Nerja rinde homenaje a la Virgen del Carmen con una escultura y un mirador

La devoción por la Virgen del Carmen, la patrona de los pescadores y marineros, es una de las que más arraigo tiene a lo largo y ancho de la provincia. ... Así se demuestra cada 16 de julio con las conocidas procesiones marítimo-terrestres que jalonan todo el litoral malagueño. En Nerja han decidido rendirle un especial tributo con una nueva escultura y un mirador en la zona del paseo marítimo de la playa de La Torrecilla, que se han inaugurado este viernes.

La pieza es una obra del artista torreño Paco Martín, que es el autor de cerca de un centenar de piezas repartidas por toda la provincia, desde sus famosas cabras monteses en Alcaucín o el mirador del Juanar, en Ojén, hasta sus homenajes al miguero de Torrox, el agricultor de Algarrobo, el marengo de El Morche o la docena de piezas repartidas entre Vélez-Málaga y Torre del Mar. En la localidad costera más oriental de la provincia ya contaba con otras esculturas muy conocidas como las del rey Alfonso XII, la de Chanquete, la del homenaje a los descubridores de la Cueva de Nerja o la del cronista de la localidad fallecido en 2012 José Adolfo Pascual.

Al sencillo acto de inauguración han asistido este viernes el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo, el artista e integrantes de la Hermandad de la Virgen del Carmen, en una mañana soleada y fresca en este último viernes de noviembre. Todos los asistentes han destacado la belleza de la pieza escultórica, realizada en bronce, que se asoma ya al Mediterráneo en el tramo final del paseo de La Torrecilla, a pocos metros de la zona donde este sendero queda interrumpido. El Ayuntamiento lleva años haciendo gestiones para ampliar este tramo y conectarlo con el Balcón de Europa.

Fue la Junta de Gobierno Local la que aprobó una moción conjunta del regidor, la concejala de Turismo, Ana María Muñoz, y la portavoz del grupo popular, Ángela Díaz, a petición de la hermandad, acordando la instalación de una escultura de la patrona de los marineros en la prolongación del mencionado paseo marítimo de la Torrecilla, y denominar su emplazamiento como 'Mirador Virgen del Carmen'.

El regidor nerjeño ha destacado en un comunicado que la instalación de la escultura en este nuevo mirador «convertirá el lugar en un espacio religioso, cultural y turístico para vecinos y visitantes, al mismo tiempo que mejorará y embellecerá el entorno. Será todo un referente muy especial para la gente de la mar», ha considerado.

«Profunda devoción»

La Virgen del Carmen tiene un significado muy especial para Nerja. Muchos vecinos sienten una profunda devoción hacia ella, no solo los marineros, sino también familias que la veneran como símbolo de protección, fe y esperanza. Más allá de su dimensión religiosa, la Virgen del Carmen «representa la conexión entre Nerja y el mar, la memoria de sus raíces y la identidad como pueblo marinero».

Por su parte, la concejala de Turismo ha resaltado que la festividad de la Virgen del Carmen «despierta un gran interés turístico, al congregar cada año a cientos de personas, que quedan admiradas por esta tradición tan nuestra». Asimismo, ha recordado que esta celebración «ha sido declarada por nuestro Ayuntamiento como Fiesta de Especial Interés Turístico Local y que se ha solicitado su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Provincial a la Diputación Provincial de Málaga».

Mejoras en el cementerio

Por otro lado, la concejala de Servicios Municipales, María del Carmen López (PP), ha informado en un comunicado del inicio de las obras de mejora del pavimento en el pasillo suroeste del cementerio municipal. Los trabajos, que están siendo ejecutados por la empresa Nueva Rocasa, se financian con recursos municipales y cuentan con un presupuesto total de 18.079,82 euros.

La edil ha destacado que se está colocando un pavimento de granito similar al existente en las zonas contiguas, con el objetivo de evitar encharcamientos y generar una superficie continua con el patio principal. Actualmente, este pasillo se encuentra simplemente hormigonado, pero sin pavimento acabado. En ese sentido, López ha señalado que estas obras son el inicio de las mejoras que se llevarán a cabo en el camposanto, y que continuarán con la pavimentación del patio interior.