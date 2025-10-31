Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de inauguración del nuevo edificio para la formación y el empleo en Nerja este viernes. E. CABEZAS

Nerja inaugura su nuevo centro de formación y empleo tras más de dos décadas desde que se iniciaron las obras

El Ayuntamiento invierte 3,3 millones en terminar el edificio situado en la barriada de los Poetas, con 1.511 metros cuadrados de superficie, cofinanciado sl 80% con fondos europeos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:17

Más de dos décadas después de que se iniciaran las obras, Nerja cuenta ya con su primer centro para la formación y el empleo, tras una inversión de 3,3 millones de euros. ... El inmueble, situado en la avenida de la Constitución, junto a la barriada de Los Poetas, al norte del casco urbano nerjeño, estuvo más de dos décadas paralizado, en fase de estructura, después de una inversión inicial superior al millón de euros. En febrero de 2023 se retomaron las obras para acabarlo, con una inversión de otros 3,3 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos (el 80%) y municipales (el 20% restante).

