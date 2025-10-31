Nerja inaugura su nuevo centro de formación y empleo tras más de dos décadas desde que se iniciaron las obras

Más de dos décadas después de que se iniciaran las obras, Nerja cuenta ya con su primer centro para la formación y el empleo, tras una inversión de 3,3 millones de euros. ... El inmueble, situado en la avenida de la Constitución, junto a la barriada de Los Poetas, al norte del casco urbano nerjeño, estuvo más de dos décadas paralizado, en fase de estructura, después de una inversión inicial superior al millón de euros. En febrero de 2023 se retomaron las obras para acabarlo, con una inversión de otros 3,3 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos (el 80%) y municipales (el 20% restante).

En un acto multitudinario, con la presencia de numerosos representantes del tejido social, cultural y educativo del municipio axárquico, este viernes se han inaugurado las instalaciones, que cuentan con una superficie total de 1.511 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas sobre rasante. El inmueble cuenta con otras dos plantas más, bajo rasante, que no se han ejecutado y permanecen en estructura, además del recinto exterior, que se ha acondicionado como aparcamiento provisional.

«Es un día especialmente importante para la Nerja del empleo y la formación» José Alberto Armijo Alcalde de Nerja

El nuevo equipamiento alberga tres aulas teóricas, tres talleres de empleo, una sala de informática, así como oficinas para la atención individualizada de los usuarios, despacho de dirección, sala de profesores y aseos en ambas plantas. Los arquitectos responsables del proyecto, Miguel Ángel Som y Alberto García, han destacado que es un edificio «marcado por la eficiencia constructiva, la polivalencia, la flexibilidad, el ahorro energético, el confort interior y exterior y los materiales, muy durables, que exigen poco mantenimiento», ha explicado el segundo de los profesionales.

El inmueble tiene capacidad para albergar a hasta 200 alumnos de manera simultánea y a él se han trasladado ya los talleres de formación y empleo que se imparten con fondos de la Junta de Andalucía, y que hasta ahora se desarrollaban en el Centro Cultural de la Villa, así como el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), que estaba en un inmueble municipal junto al Balcón de Europa. El nuevo edificio también será polivalente, y según ha avanzado el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), dará cabida, cuando las circunstancias lo permitan, al tejido asociativo y cultural de la localidad costera más oriental de la provincia.

Completar las dos plantas bajo rasante

El regidor ha destacado que es «un día especialmente importante para la Nerja del empleo y la formación». Armijo ha recordado que han sido «años de dificultades» y que muchos decían «que nunca se terminaría». «Pero la constancia y la perseverancia han dado sus frutos y desde que, a principios de 2015 presentamos un plan de desarrollo urbano y sostenible, Edusi, se ha conseguido culminarlo con los cinco millones de los fondos europeos Feder», ha manifestado el alcalde nerjeño. El alcalde se ha marcado el reto de conseguir ahora la financiación necesaria para culminar las dos plantas bajo rasante.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, se ha mostrado «encantado» de participar en la inauguración de unas instalaciones «que son el fruto de la colaboración entre las instituciones». «Es el camino a seguir y es un edificio envidiable para muchos municipios», ha apostillado Salas, quien ha destacado que Nerja ha conseguido recientemente una nueva subvención de fondos europeos de 8,9 millones de euros.

Tres imágenes del edificio y del acto celebrado este viernes 31 de octubre en Nerja. E. CABEZAS

El máximo responsable del Ejecutivo central de Pedro Sánchez en la provincia ha recordado además otros proyectos ya ejecutados en Nerja, como la depuradora, o los que están en marcha, como la mejora de la seguridad vial en los túneles de la A-7, la reforma integral del Parador de Turismo de Nerja, con 30 millones, o el futuro tren litoral, «del que por primera vez hay un proyecto sobre la mesa», ha especificado.

Por su parte, la concejala de Economía y Hacienda, Personal y Formación, Ángela Díaz (PP), ha destacado que van a seguir apostando «por esta línea de trabajo, con las políticas activas de empleo», que han hecho que Nerja sea «uno de los municipios con una menor tasa de desempleo». Así, ha resaltado la colaboración de la Junta de Andalucía y de la Diputación con el Ayuntamiento nerjeños en estas políticas activas de empleo, que han permitido una inversión de 5,5 millones desde 2019 en el municipio.