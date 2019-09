Moreno asegura en la Axarquía que en esta legislatura la Junta va a solucionar el problema de las casas irregulares Juanma Moreno y Marifrán Carazo, esta tarde en Vélez / A. P. El presidente andaluz se reúne en Vélez con alcaldes de la Axarquía y afectados convencido de que con dialogo se pueden encontrar soluciones AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 5 septiembre 2019, 21:39

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha elegido la Axarquía, donde existen unas 22.000 viviendas irregulares construidas en el campo -300.000 en Andalucía-, para asegurar que en esta legislatura su gobierno va a resolver este problema. Moreno, que ha visitado esta tarde Vélez-Málaga para reunirse con los alcaldes de la comarca y plataformas de propietarios de viviendas irregulares como Save our Homes (en español Salvemos Nuestras casas en la Axarquía-SOHA), que agrupa a casi medio millar de residentes afectados, ha asegurdo que por primera vez en muchos años hay un gobierno en la Junta de Andalucía dispuesto a buscar una solución.

Para el presidente andaluz, el problema de las casas irregulares en el campo supone no sólo un sufrimiento para muchos vecinos, sino también una traba para el desarrollo urbanístico de muchos ayuntamientos. «Creo que después de tantos años ha llegado el momento de buscar una solución, aunque no es fácil», ha reconocido Moreno.

Pese a ello ha considerado que hay que ser «audaces, valientes y buscar un espacio desde el ámbito legal para superar esta situación» y que con «buena voluntad y mucho dialogo podemos conseguirlo».

El presidente, que no ha hablado en ningún momento de amnistía, ha aclarado sin embargo que la solución no será para la totalidad de las casas irregulares porque es mucha la casuística «y por tanto no se podrá acoger al cien por cien y no todo el mundo se va a sentir satisfecho».

Moreno ha recordado que en materia de Ordenación del Territorio hay responsabilidades compartidas y normativas europeas vía directivas, otras que emanan de la propia nación y que son legislaciones estatales, así como legislación autonómica y local.

«No podemos ir contra la Ley. No podemos hacer algo que al final suponga una maraña de recursos y lo que hagamos es retrasar y limitar y volver al principio», ha explicado.

Decreto

Según ha asegurado, la Consejería de Fomento lleva meses trabajando en un Decreto Ley que modificará la LOUA y que aportará nuevas vías de solución para viviendas irregulares que por diversas razones no se pueden acoger la figura de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), para permitirles el acceso a los servicios básicos y reconocer su situación.

En este sentido, la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha aclarado que lo que se pretende es avanzar a través de este nuevo decreto en la regularización de viviendas.

Según la consejera, el Decreto 2/2012 aprobado por el anterior gobierno pone muchas «cortapisas» y no pone facilidades para que los propietarios accedan a la declaración de AFO. «Queremos que reconocimiento se extienda y contemplar otros supuestos como los asentamientos, que no son viviendas aisladas, sino urbanizaciones», ha manifestado.

El nuevo decreto en el que trabaja la Junta beneficiará sobre todo a los asentamientos. No obstante, Carazo ha dicho que va a ser necesaria la colaboración de los ayuntamientos, que tendrán que impulsar planes especiales para lograr el reconocimiento de estas viviendas, dado que hay muchos consistorios que carecen de planes generales de ordenación urbana (PGOU).

La consejera ha anunciado que el decreto, en base a una normativa de 2016, permitirá que las viviendas construidas con licencia municipal, pero que han sido anuladas por los juzgados, puedan obtener la declaración de AFO.