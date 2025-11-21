El Morche estrena campo de fútbol tras tres décadas de reivindicaciones vecinales

El Morche está de enhorabuena. El núcleo costero de Torrox cuenta ya con su nuevo y ansiado campo de fútbol, que sustituye al de albero, ... situado en el dominio público marítimo-terrestre, tras numerosos pasos administrativos y más de tres décadas de promesas incumplidas y reivindicaciones vecinales. El Ayuntamiento torroxeño ha completado la primera fase de las obras del complejo deportivo que se levanta en los terrenos del Cortijo Sevilla, en la urbanización Santa Rosa. Desde el pasado 21 de septiembre ya entrenan en el césped artificial los diez equipos de las categorías inferiores del Club Recreativo El Morche, una entidad con 75 años de historia.

Dos meses después, este viernes 21 de noviembre, ha sido el acto de inauguración oficial del complejo, que ya cuenta con autorización de la federación malagueña de fútbol para acoger los partidos oficiales. El nuevo campo de fútbol 'Antonio González' de El Morche ha sido inaugurado en un acto multitudinario con el apoyo de cientos de vecinos y familias entre el público asistente.

Al acto ha asistido Pepi González Bueno, hermana del histórico dirigente y presidente honorífico

Las instalaciones están ubicadas en el nuevo complejo deportivo y de ocio Santa Rosa, que ahora afronta su segunda fase con un presupuesto de 4,5 millones de euros. La inauguración ha contado con la presencia de Pepi González Bueno, hermana del histórico dirigente y presidente honorífico del Club Recreativo El Morche que da nombre al campo de fútbol.

El alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), ha manifestado que esta inauguración supone «un acto de justicia histórica con El Morche», un club que tiene 75 años de historia. El regidor se ha mostrado «muy orgulloso de devolver a El Morche una reivindicación de más de 30 años como su campo de fútbol», y ha avanzado que «va a ser uno de los campos más bonitos para uno de los clubes decanos de nuestra provincia» cuando se completen los trabajos de la segunda fase.

Homenaje póstumo

Los actos han comenzado con la presentación de los aproximadamente 120 jugadores de los siete equipos federados del club, tras lo cual han tomado la palabra el presidente del CR El Morche, Jesús Ruiz 'Julen'; el teniente de alcalde de El Morche, José Luis Ruiz; el concejal de Deportes, José Manuel Fernández; y el regidor torroxeño. Fernández ha expresado en un comunicado su «inmensa alegría y satisfacción del deber cumplido» y ha afirmado que «era una demanda de un pueblo y un club durante muchísimos años y que hoy ya es realidad». «Mi mayor satisfacción es que los niños y niñas puedan disfrutar ya de una instalación digna para la práctica de su deporte», ha añadido el edil.

Posteriormente, y tras el reconocimiento a Pepi González, hermana de Antonio González, las autoridades e invitados a la inauguración han descubierto una placa conmemorativa y han realizado el saque de honor del partido que han disputado el CR El Morche y la Asociación Amigos del Deporte de Colmenar en la categoría cadetes. También ha recibido un homenaje póstumo Francisco Escobar, quien fuera jugador, entrenador y directivo del club.

Tres imágenes del acto de inauguración de las nuevas instalaciones deportivas de Torrox-Costa. SUR

El complejo deportivo y de ocio de Santa Rosa, con la primera fase de las obras ya culminada tras una inversión íntegramente municipal de 5,5 millones de euros, se extiende sobre una superficie de más de dos hectáreas y media. El Ayuntamiento de Torrox licitará «en breve» la segunda fase, para lo que cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros, que también se financiarán con recursos propios del Consistorio, después de que el Ayuntamiento no haya conseguido una subvención europea. En la primera se ha construido el campo de fútbol, instalado el césped artificial, ejecutado el parking subterráneo y levantadas las estructuras de los edificios recogidos en el proyecto, como vestuarios, zona comercial o pistas polideportivas.

En la segunda fase se finalizarán gradas, vestuarios y aparcamientos, y se crearán zonas verdes y jardines. Además del campo de fútbol con todas las infraestructuras necesarias y un quiosco a la entrada, un vial interior conectará el CEIP Los Llanos y el IES Alfaguar con las cercanas urbanizaciones Santa Rosa y Laguna Beach.