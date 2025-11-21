Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, saluda este viernes a varios menores en las nuevas instalaciones deportivas de la costa. SUR

El Morche estrena campo de fútbol tras tres décadas de reivindicaciones vecinales

Las instalaciones están en el complejo deportivo y de ocio Santa Rosa, que ahora afronta su segunda fase con un presupuesto de 4,5 millones de euros

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

El Morche está de enhorabuena. El núcleo costero de Torrox cuenta ya con su nuevo y ansiado campo de fútbol, que sustituye al de albero, ... situado en el dominio público marítimo-terrestre, tras numerosos pasos administrativos y más de tres décadas de promesas incumplidas y reivindicaciones vecinales. El Ayuntamiento torroxeño ha completado la primera fase de las obras del complejo deportivo que se levanta en los terrenos del Cortijo Sevilla, en la urbanización Santa Rosa. Desde el pasado 21 de septiembre ya entrenan en el césped artificial los diez equipos de las categorías inferiores del Club Recreativo El Morche, una entidad con 75 años de historia.

