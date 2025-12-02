Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, este martes en la visita al Ayuntamiento de la capital de la Axarquía.

El Mercovélez se renueva: nuevas salas de ensayo para músicos y futura sede de la Policía Local en Vélez-Málaga

La Diputación de Málaga financiará las obras con 500.000 euros dentro del Plan de Asistencia Económica Municipal

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:50

El antiguo edificio Mercovélez, una de las grandes asignaturas pendientes del urbanismo veleño durante la última década, empieza a perfilar su nuevo futuro más ... inmediato. El Ayuntamiento de la capital de la Axarquía habilitará en sus instalaciones varios espacios de ensayo para las bandas de música del municipio, gracias a una inversión de 500.000 euros procedente del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) de la Diputación de Málaga.

