El Mercovélez se renueva: nuevas salas de ensayo para músicos y futura sede de la Policía Local en Vélez-Málaga

El antiguo edificio Mercovélez, una de las grandes asignaturas pendientes del urbanismo veleño durante la última década, empieza a perfilar su nuevo futuro más ... inmediato. El Ayuntamiento de la capital de la Axarquía habilitará en sus instalaciones varios espacios de ensayo para las bandas de música del municipio, gracias a una inversión de 500.000 euros procedente del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) de la Diputación de Málaga.

Así lo han anunciado este martes el presidente provincial, Francisco Salado, y el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, ambos del PP, durante una visita institucional al Consistorio, en la que ambos subrayaron la «cooperación» entre administraciones para transformar equipamientos clave de la capital de la Axarquía.

El proyecto contempla la adecuación de la nave lateral norte del inmueble, tanto en planta baja como alta, con cuatro salas destinadas a las agrupaciones musicales locales, que desde hace años reclaman espacios adecuados tras verse obligadas en muchos casos a ensayar al aire libre o en locales cedidos de forma provisional. El Ayuntamiento ya ha encargado la redacción del proyecto básico y de ejecución a la empresa Arquivelez Proyectos, por un importe de algo más de 14.000 euros.

Lupiáñez agradeció la implicación de la Diputación y destacó la relevancia del proyecto para el panorama musical veleño, que cuenta con una larga tradición de bandas, agrupaciones y hermandades con secciones musicales propias. «Las bandas de nuestra ciudad forman un tejido muy importante, con multitud de integrantes que hasta ahora ensayan muchos de ellos en espacios al aire libre. Con este proyecto podrán contar con locales adecuados para ensayar y desarrollarse, algo fundamental para mantener viva la música y la cultura en Vélez-Málaga», afirmó el regidor.

«Cerca de 480 millones» a los ayuntamientos

Por su parte, Salado defendió la apuesta de la Diputación por apoyar a los municipios axárquicos con proyectos «que dejan huella» en el día a día de los vecinos. «La adecuación del edificio Mercovélez es una muestra del firme compromiso de la Diputación con el impulso cultural de la Axarquía», sostuvo, recordando que la institución provincial ha transferido «cerca de 480 millones de euros» a los ayuntamientos en los últimos cuatro años. «Nunca se había destinado tanto al municipalismo», remarcó en un comunicado.

El Mercovélez, un edificio con varias décadas de historia y ubicado en un enclave estratégico de la ciudad, también será la futura sede de la Jefatura de la Policía Local, un proyecto incluido en la subvención de 12 millones de euros de fondos europeos obtenida por el Ayuntamiento. El traslado permitirá liberar las actuales dependencias policiales, situadas en pleno centro histórico, que pasarán a transformarse en nuevas plazas de aparcamiento. «Debemos aprovechar este espacio y su buena comunicación para darle un uso óptimo», incidió Lupiáñez.

Además del proyecto en el Mercovélez, el PAEM destina otros 500.000 euros a la reurbanización de la calle Doctor Fleming, en Torre del Mar, una actuación que renovará por completo las redes de abastecimiento, saneamiento, iluminación y mobiliario urbano. Se trata de una de las vías más transitadas de la localidad, cuya reforma llevaba años figurando entre las demandas vecinales.

Con estas actuaciones, el Mercovélez avanza para convertirse en un nodo cultural y administrativo de referencia en el municipio. Tras años de proyectos inconclusos, usos intermitentes e incertidumbre, el inmueble encara una nueva etapa que, según el Ayuntamiento, permitirá «ordenar y potenciar» el uso de los equipamientos municipales, al tiempo que se responde a reivindicaciones históricas del sector musical veleño.