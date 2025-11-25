Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de varios paseros en la Axarquía. E. CABEZAS

Las mejores pasas moscatel de la Axarquía tienen premio en Vélez-Málaga

La Junta y la Carta Malacitana impulsan un concurso sobre el uso de este fruto seco en repostería, que tendrá lugar el próximo martes en la escuela de hostelería El Castillo del Marqués de Valle Niza

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:01

La pasa moscatel de Alejandría que se sigue cultivando de manera heroica en la Axarquía, por las elevadas pendientes y por la escasa rentabilidad del producto ... , es toda una exquisitez y una de las señas de identidad de la agricultura malagueña. Para tratar de ponerla aún más en valor tras su declaración como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por la Unesco en abril de 2018, la Junta de Andalucía y la Carta Malacitana se unieron en 2023 para organizar el primer concurso sobre los usos de este producto en la repostería.

