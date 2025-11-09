Un libro rescata a 'El Pucherero', el vecino de El Borge que asesinó al apoderado de la Casa Larios en 1905

La muerte violenta del apoderado de la Casa Larios en 1905, en plena calle Larios, Antonio Jiménez Astorga, una persona muy influyente de la época, ... a manos de un vecino de El Borge, Salvador Marín Criado, conocido como 'El Pucherero', fue un suceso que conmocionó a la España de principios del siglo XX. El entierro fue multitudinario en la capital malagueña. El que fuera alcalde alborgeño entre 1995 y 2011 e investigador, José Antonio Ponce, ha recopilado ahora en un libro la apasionante historia de este suceso, del verdugo y de su víctima.

La obra se denomina 'El Pucherero: la historia de un rebelde' , y reconstruye «la azarosa vida de Marín Criado», nacido en la pequeña localidad axárquica que presume de ser la capital de la uva pasa moscatel de Alejandría y que saltó a la fama nacional tras asesinar a Jiménez Astorga, un bodeguero originario de la también población axárquica de Torrox y «apoderado de la poderosa Casa Larios».

«El suceso dividió a la opinión pública y tuvo una repercusión mediática sin precedentes» José Antonio Ponce Autor del libro

«Este acto, un enfrentamiento directo con el máximo representante del poder económico y social de la región, dividió a la opinión pública y tuvo una repercusión mediática sin precedentes», ha destacado el autor sobre una obra en la que repasa la vida de este personaje que, según ha señalado, «encarnó la rebeldía contra el caciquismo de su tiempo». Condenado inicialmente a pena de muerte, su sentencia fue conmutada por cadena perpetua en 1908 y obtuvo finalmente la excarcelación en 1925.

Ampliar El presidente de la Mancomunidad Oriental y el investigador alborgeño, en la presentación de la obra. SUR

«Sin embargo, la historia de Marín es mucho más compleja que este episodio», ha indicado el autor, que refiere facetas menos conocidas del personaje, como su etapa como voluntario en las campañas de Melilla, donde fue herido y condecorado como héroe de guerra, para luego trazar el camino hasta sus últimos años en Málaga. Ponce ha desvelado que este libro también aborda otras cuestiones como el nacimiento de la céntrica calle Larios, las guerras de Melilla y Filipinas o la partida del barco Heliópolis en 1907 hacia Hawái con numerosas familias malagueñas. Para elaborar su otrabajo, Ponce ha recopilado testimonios directos, consultado crónicas de la época y buceado en archivos históricos para ofrecer un retrato completo y documentado de esta figura.

Obras anteriores

La obra fue presentada hace unos días en la sede de la Mancomunidad de la Axarquía en Torre del Mar. «José Antonio Ponce, comunicador, historiador y expolítico, ha vuelto a rescatar para la memoria de los axárquicos y malagueños la vida de un personaje de nuestra historia. De nuevo se sumerge en nuestra historia para poner en valor figuras relevantes de la comarca como ha hecho con Miguiña o con episodios de nuestro pasado cercano como es el bandolerismo en la Axarquía», ha resaltado el presidente de la institución comarcal, Jorge Martín (PP), quien ha puesto en valor la importancia de «su contribución literaria y audiovisual a nuestro legado histórico».

«Ponce es un narrador nato que nos deja testimonio del pasado de nuestros pueblos con imágenes y palabras como ahora con el libro de 'El Pucherero', que nos dibuja a la Málaga de finales del siglo XIX y principios del XX pero también a Torrox, Vélez-Málaga, El Borge o Cómpeta o Sedella», ha expresado el presidente de la institución comarcal en un comunicado. «La obra es una oportunidad única para profundizar en un capítulo fascinante de la historia local y descubrir la complejidad de un personaje que encarnó la rebeldía contra el caciquismo de su tiempo», ha asegurado Ponce, gerente de Axarquía TV.

El autor es además un apasionado de la historia local. Durante décadas ha investigado las raíces de este municipio axárquico, legando algunas obras para preservar su memoria. Algunos de sus trabajos más destacados son: 'Historia de mi vida', la biografía de Alonso Recio, poeta y trovador nacido en El Borge; 'Las aventuras de un bandolero', una colección de novelas inspiradas en El Bizco de El Borge; 'El Borge en la prensa', una recopilación de noticias históricas del pueblo, y 'El Borge: imágenes del siglo XX', un archivo fotográfico que rescata su patrimonio visual. Además de dirigir Axarquía TV, Ponce tiene el canal de Youtube 'Historias de Málaga' y la página de Facebook, 'El Borge y su historia'.