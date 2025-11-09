Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR

Un libro rescata a 'El Pucherero', el vecino de El Borge que asesinó al apoderado de la Casa Larios en 1905

El exalcalde e investigador José Antonio Ponce repasa la vida de Salvador Marín, autor del crimen de Antonio Jiménez, natural de Torrox, un suceso que conmocionó a la provincia

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

La muerte violenta del apoderado de la Casa Larios en 1905, en plena calle Larios, Antonio Jiménez Astorga, una persona muy influyente de la época, ... a manos de un vecino de El Borge, Salvador Marín Criado, conocido como 'El Pucherero', fue un suceso que conmocionó a la España de principios del siglo XX. El entierro fue multitudinario en la capital malagueña. El que fuera alcalde alborgeño entre 1995 y 2011 e investigador, José Antonio Ponce, ha recopilado ahora en un libro la apasionante historia de este suceso, del verdugo y de su víctima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  2. 2 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  3. 3 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  4. 4 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  5. 5 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  6. 6 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado
  8. 8 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  9. 9 ¿Has recibido este correo con la factura de la luz? No la descargues: contiene un archivo malicioso
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un libro rescata a 'El Pucherero', el vecino de El Borge que asesinó al apoderado de la Casa Larios en 1905

Un libro rescata a &#039;El Pucherero&#039;, el vecino de El Borge que asesinó al apoderado de la Casa Larios en 1905