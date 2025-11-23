Un libro recuerda la vida de Segundo Pascual, el maestro de Mondrón con vocación de periodista y obsesionado con el 'ascensor social'

Maestro de vocación y profesión, con alma de periodista y cronista, y obsesionado por lo que hoy se denomina el 'ascensor social' de la educación. ... Así puede resumirse la vida de Segundo Pascual Toledo, un vecino de Periana, nacido en 1931 y fallecido el 8 de julio de 2024, que a lo largo de su vida intentó fomentar la educación y los valores sociales entre las nuevas generaciones. Un libro recopila ahora, en de más de 700 páginas, todos sus artículos publicados a lo largo de más de seis décadas. La concejala de Cultura, Gema Frías (PSOE), ha sido la encargada de realizar esta amplia recopilación.

El salón de actos María Zambrano del municipio perianense ha acogido en la tarde de este pasado sábado 22 de noviembre la emotiva presentación de este volumen que recopila la obra completa de Pascual Toledo, un vecino ejemplar de la aldea de Mondrón que, pese a su deseo de vivir discretamente, dejó un legado cultural y humano de enorme valor para la Axarquía y, en especial, para Periana.

El acto ha congregado a familiares, entre ellos sus hijas Inmaculada y Margarita, amigos, antiguos alumnos y vecinos, que se han reunido para rendir homenaje a un hombre cuya vida estuvo marcada por el compromiso, el servicio público y el amor por su tierra. Entre los asistentes se vivieron momentos de intensa emoción al recordar la figura de Pascual Toledo, maestro de vocación, periodista, presidente de la cooperativa San José Artesano y defensor incansable del aceite virgen extra de la localidad de la Alta Axarquía, que divulgó y promocionó hasta sus últimos días.

Tras la apertura del acto, la alcaldesa de Periana, Meritxell Vizuete, destacó en su intervención «la importancia de este recopilatorio para el patrimonio cultural del municipio», subrayando en un comunicado el papel de Pascual Toledo como «transmisor de conocimiento, memoria histórica y valores comunitarios». La regidora puso en valor la sensibilidad y dedicación de un hombre que «aportó luz, criterio y entrega en todo aquello que emprendió».

Hombre generoso

El libro presentado, que reúne por primera vez todos los escritos del autor, cuenta con dos prólogos: el primero realizado por su sobrino Pepe Pascual, quien ofrece una mirada íntima y familiar, y un segundo a cargo de Juan Manuel Núñez, profesor de la Universidad de Madrid, estrechamente vinculado a la historia de Periana y profundo conocedor de la obra del homenajeado. La publicación incorpora también una completa introducción firmada por José Manuel Frías, que contextualiza la relevancia de la figura de Pascual Toledo en el ámbito cultural y social de la comarca.

Durante el evento se realizó un recorrido por la vida y obra de este mondroneño ilustre, descubriendo no solo al escritor prolífico que supo retratar la esencia de su entorno, sino también al hombre «generoso, preocupado por el bienestar de sus vecinos y profundamente implicado en el desarrollo de su aldea». Su familia expresó emocionada lo que suponía ver reconocido el trabajo y los valores de quien fuera maestro, divulgador, cooperativista y padre ejemplar. El libro estará a la venta en el Ayuntamiento de Periana y además para la gente que viva fuera de la localidad podrá comprarlo a través de Amazon pinchando en este enlace.

«Fue ante todo maestro, un buen maestro, un gran maestro, un excepcional maestro que no se limitaba a enseñar» José Manuel Frías Investigador

«Fue maestro en Mondrón. El mentor de José Antonio Frías, director que fue del diario SUR durante 17 años, de 1995 al 2012 (fallecido el 11 de octubre de 2018). Durante más de dos años fue corresponsal de 'Sol de España', con sección propia titulada 'Desde la cuenca del río Vélez, escribiendo de Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Borge, Canillas de Aceituno, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cútar, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Vélez-Málaga y La Viñuela. A los que hay que añadir los granadinos de Ventas de Zafarraya y Zafarraya«, explica Frías.

Según explica este investigador, «fueron muchísimos los escritos que don Segundo Pascual Toledo publicó. El primero de ellos, titulado 'El maestro en la sátira literaria', escrito cuando ejercía la docencia en Alcaucín, apareció en el diario SUR, el sábado 13 de diciembre de 1958. El último, 'Periana y sus gentes' fue publicado en el número 66 de la revista 'Almazara' en abril de 2021 y colgado en el blog Periana y Pedanías el martes 6 de julio del mismo año. Es decir, que, entre el primero y el último de los escritos publicados por don Segundo Pascual Toledo, pasaron 63 años. El primero lo publicó cuando tenía 27 años, el último, superados los 90», detalla Frías.

«Mentor de José Antonio Frías»

Los escritos de don Segundo Pascual Toledo, se encontraban diseminados en los periódicos malagueños, como SUR o los ya desaparecidos 'La Tarde' y 'Sol de España', 'La Mañana de Lérida', en publicaciones educativas, como 'Escuela Española y Vida Escolar', la mencionada revista 'Almazara' o colgados en el blog también ya mencionado.

«Sería negligencia injustificable, hablar de don Segundo Pascual Toledo y no hacer alusión, aunque sea brevemente, a la que fue su profesión, la enseñanza. Don Segundo fue ante todo maestro, un buen maestro, un gran maestro, un excepcional maestro que no se limitaba a enseñar. El compromiso de don Segundo con sus alumnos iba mucho más allá del deber docente. Su lema era 'enseñar para promocionar', siendo pionero de lo que ahora se llama el 'ascensor social'», explica Frías.

Tres imágenes del acto de presentación del libro en Periana. SUR

Según cuenta este investigador de Periana, Pascual «se desvivía porque sus alumnos, finalizada la enseñanza obligatoria, siguieran estudiando, y hacía todo lo humanamente posible para lograrlo». «Algunos aprovecharon la oportunidad que le brindó y otros la desaprovecharon. De los primeros hablaba con placidez, alegría y orgullo, de los segundos decía no acordarse. Uno de sus alumnos más brillantes, el malogrado José Antonio Frías, en una de las ocasiones que hablé con él, al evocar nuestros tiempos de niños aceituneros, con gran emoción y agradecimiento infinito me dijo que todo lo que era se lo debía a su mentor, don Segundo Pascual Toledo», recuerda.