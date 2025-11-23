Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de presentación del libro sobre Segundo Pascual Toledo en Periana. SUR

Un libro recuerda la vida de Segundo Pascual, el maestro de Mondrón con vocación de periodista y obsesionado con el 'ascensor social'

La edil de Cultura, Gema Frías, recopila los escritos publicados por el docente durante más de seis décadas, en los que promocionó Periana y su aceite verdial

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:16

Maestro de vocación y profesión, con alma de periodista y cronista, y obsesionado por lo que hoy se denomina el 'ascensor social' de la educación. ... Así puede resumirse la vida de Segundo Pascual Toledo, un vecino de Periana, nacido en 1931 y fallecido el 8 de julio de 2024, que a lo largo de su vida intentó fomentar la educación y los valores sociales entre las nuevas generaciones. Un libro recopila ahora, en de más de 700 páginas, todos sus artículos publicados a lo largo de más de seis décadas. La concejala de Cultura, Gema Frías (PSOE), ha sido la encargada de realizar esta amplia recopilación.

