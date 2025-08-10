Lamalaka, el nuevo 'beach club' en la playa de Calahonda, junto al Balcón de Europa en Nerja

La playa de Calahonda es una de las más emblemáticas de Nerja, a los pies del Balcón de Europa. Hasta el verano de 2014 contó ... con un chiringuito, el Papagayo, que fue cerrado por orden municipal tras numerosas quejas vecinales por ruido durante años. Posteriormente, en 2017 el Ayuntamiento adquirió los terrenos, que eran privados, por un millón de euros, y derribó la instalación en 2018 después de que se acumulasen las quejas por la presencia de indigentes en el entorno.

Ahora, tras más de cinco años de trámites administrativos, ha abierto sus puertas Lamalaka, el nuevo establecimiento de hostelería en este enclave tan significativo de la localidad costera más oriental de la provincia. La inversión para su puesto en marcha ha corrido a cargo de la empresa Cielo de Montera S. L., que fue la adjudicataria del concurso puesto en marcha por el Ayuntamiento para la concesión administrativa de los terrenos.

Ha supuesto una inversión de 964.811 euros y un canon anual para las arcas de 72.000 euros durante 25 años

La firma ha sido la encargada de construir este nuevo establecimiento de hostelería, cuyo nombre recurre a la denominación fenicia de Málaga, Malaka. Tras ocho meses de obras, el recinto está teniendo un gran éxito de público en sus primeras semanas de funcionamiento, desde que abrió sus puertas mediados del pasado julio. La explotación del local de restauración en esta parcela municipal junto a la playa ha supuesto una inversión total de 964.811,44 euros y conlleva un canon anual para las arcas municipales de 72.000 euros durante un periodo de 25 años.

El establecimiento conjuga la autenticidad de Nerja y la belleza de la Costa del Sol. Según sus promotores Lamalaka es un nuevo concepto de 'beach club' que promete convertirse en «el punto de encuentro imprescindible» de la temporada. Con una propuesta que abraza la dieta mediterránea, una carta internacional de vinos con más de 50 referencias y una atmósfera que invita a quedarse más de lo previsto, Lamalaka «redefine el arte de disfrutar junto al mar». El espacio se divide en tres zonas complementarias que marcan el ritmo de la jornada: Lasala, Lajarana y Lahamaka.

Carta variada

Según han explicado desde la firma hostelera en un comunicado, Lasala «es el corazón gastronómico, donde la cocina se disfruta sin prisas». Su carta recorre desde imprescindibles del sur como boquerones fritos, tacos de atún, steak tartar y exquisitos cortes de carne a la parrilla, hasta creaciones frescas e inesperadas como sardinas a la brasa con salsa mexicana, ensalada griega de sandía con queso feta o lubina 'sukiyaki' a la brasa. La calidad del producto local y la técnica cuidada se unen para ofrecer una experiencia culinaria que invita a prolongar la sobremesa.

Cuando cae el sol, Lajarana se convierte en el epicentro del ocio, perfecta para quienes buscan relajarse con un cóctel en mano, disfrutar de vinos nacionales e internacionales y dejarse llevar por sesiones de DJ. Pero su ambiente distendido también lo convierte en el lugar ideal para una comida desenfadada a cualquier hora del día, ya que permanece abierto desde la mañana hasta la noche. Entre sus bebidas destacan clásicos como el mojito o 'Moscow Mule', junto a creaciones propias como el inconfundible 'LaMalaka'.

Lahamaka es el espacio dedicado al descanso, con tumbonas y camas balinesas frente al mar

Por su parte, Lahamaka es el espacio dedicado al descanso, con tumbonas y camas balinesas frente al mar. Un refugio para detenerse y saborear cada instante con servicio exclusivo sin necesidad de levantarse, todo ello con vistas privilegiadas al Mediterráneo.

Además, este 'beach club' se integra de forma natural en su entorno, inspirándose en la vegetación autóctona de Nerja gracias a la presencia de más de quince especies seleccionadas. Así, según sus impulsores, «se crea un ambiente único donde el disfrute de la gastronomía, la música y el mar se combinan para vivir una experiencia inolvidable». Lamalaka no es solo un beach club, «sino un refugio donde el tiempo se detiene para disfrutar de la vida y marcar la temporada en el Málaga oriental y la costa granadina».