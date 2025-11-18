Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las hermanas Alicia y Ana Belén Rodríguez están al frente de Provelpack desde su fundación en 1998. SUR

La Junta de Andalucía premia a la empresa veleña de subtropicales Provelpack, dirigida por dos hermanas

Alicia y Ana Belén Rodríguez están al frente de la firma fundada en 1998, que ha recibido el galardón en la categoría de 'Iniciativa de Mujeres' en la XIX edición de los Premios de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Cuando empezaron en 1998 todavía recuedan que los agricultores de la Axarquía «veían raro vender aguacates y mangos a mujeres». Las hermanas Alicia y Ana ... Belén Rodríguez rompieron ese techo de cristal al fundar la empresa Provelpack S. L., con sede principal en Vélez-Málaga, junto a la autovía. Casi tres décadas después, siguen al frente de un negocio especializado en la producción y venta de frutas tropicales, principalmente mangos y aguacates, y otros procesados como el aceite de aguacate.

