La Junta de Andalucía premia a la empresa veleña de subtropicales Provelpack, dirigida por dos hermanas

Cuando empezaron en 1998 todavía recuedan que los agricultores de la Axarquía «veían raro vender aguacates y mangos a mujeres». Las hermanas Alicia y Ana ... Belén Rodríguez rompieron ese techo de cristal al fundar la empresa Provelpack S. L., con sede principal en Vélez-Málaga, junto a la autovía. Casi tres décadas después, siguen al frente de un negocio especializado en la producción y venta de frutas tropicales, principalmente mangos y aguacates, y otros procesados como el aceite de aguacate.

Su ejemplo como referente andaluz en el envasado y comercialización de frutas tropicales ha sido reconocido ahora por la Junta de Andalucía con el Premio 'Iniciativa de Mujeres' en los XIX Premios Andalucía de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en reconocimiento a su modelo de gestión «basado en el liderazgo femenino, la innovación y el compromiso con el desarrollo rural».

El galardón les será entregado en la gala oficial que se celebrará en Huelva el próximo 25 de noviembre, donde se reconocerá la labor de empresas y profesionales que destacan «por su contribución a la sostenibilidad, la modernización del sector y la promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito agroalimentario andaluz».

«Orgullo y responsabilidad»

Las hermanas Ana Belén y Alicia Rodríguez están al frente de una empresa familiar con casi treinta años de experiencia en la producción, maduración y comercialización de aguacates y mangos. Su apuesta por la calidad «en el punto exacto de maduración, la innovación y la formación de equipos con alta presencia femenina» la han convertido en un referente dentro del sector de los subtropicales, siendo pioneras en muchas de sus iniciativas empresariales.

«Recibir este reconocimiento supone un orgullo y una enorme responsabilidad. Representa la oportunidad de visibilizar el trabajo de tantas mujeres que forman parte del tejido agroalimentario andaluz», han expresado las codirectoras de Provelpack S. L. a este periódico.

Fundada en 1998 en Vélez-Málaga, la compañía que lideran las hermanas Rodríguez es una empresa especializada en la producción, maduración y envasado de frutas tropicales. Con presencia nacional e internacional, se ha consolidado como uno de los principales referentes del sector «por su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la innovación». Además, entre el personal de la compañía predominan las mujeres en puestos de responsabilidad tanto en el área de producción como en los departamentos de control de calidad y administración.

Los otros galardonados

Por su parte, la Junta de Andalucía concede este año otras nueve distinciones para reconocer el trabajo de quienes han destacado en las actividades agrarias y pesqueras y, por otro lado, incentivar el interés de la sociedad por los profesionales de estos sectores. El jurado, formado por representantes de la Consejería y del sector agrario y pesquero andaluz, ha analizado las casi 40 candidaturas presentadas a esta edición de los premios y ha seleccionado a los diez ganadores de las dos modalidades y seis categorías de estos premios.

Así, la máxima distinción en la modalidad de 'Agricultura' se ha concedido este año a la Sociedad Cooperativa Costa de Huelva (CoopHuelva). Fundada en 1980, esta empresa se ha convertido con el tiempo en «un referente en innovación y desarrollo en el sector agroalimentario onubense». Por su parte, en la modalidad de 'Pesca' se ha otorgado, a título póstumo, a Juan Vázquez Méndez, fundador de Unión Salazonera Isleña (Usisa), compañía de Isla Cristina, en Huelva, que revolucionó la industria salazonera, posicionándose como la conservera más importante de Andalucía.

En la categoría 'Impulso de la calidad', el reconocimiento recae en esta edición en dos entidades ligadas a la pesca. Por un lado, se otorga el premio a la Organización de Productores Pesqueros Artesanales del Estrecho (OPP78) «por ser ejemplo de resiliencia, innovación, excelencia y sostenibilidad en el sector». Por otro lado, se reconoce también a la marca de calidad 'Gamba Roja de Almería', lanzada en 2023 para diferenciar las capturas de los 15 buques de la Asociación Provincial de Empresarios de Pesca Sector Extractivo de Almería (Asopesca).

En la categoría 'Sostenibilidad', el jurado ha seleccionado a dos entidades como merecedoras del galardón. En el caso de la empresa cordobesa de aceite de oliva 'Luque Ecológico S.L.', el premio reconoce su «apuesta pionera por adaptar una herramienta de medición de emisiones al sector agroalimentario con el desarrollo del protocolo 'CO2 Verificado'». Y respecto a la Comunidad de Regantes Santa María Magdalena de Jaén, se valora su trabajo «por una gestión eficiente y sostenible del agua en la cuenca del Guadalquivir impulsando, al mismo tiempo, un reparto equitativo de los recursos y de las cargas».

Iniciativa innovadora

En cuanto al premio a la 'Iniciativa Innovadora', se ha concedido este año a la Cooperativa La Palma, ubicada en la provincia de Granada. Esta entidad es un referente en producción y comercialización de tomate cherry y minivegetales de especialidad en Europa y destaca también «por su compromiso con la investigación, la modernización y la internacionalización».

A estos premios se suma el concedido a Alberto García García en la categoría de 'Comunicación y Mundo Rural' por la labor que realiza como director y editor del programa de radio 'Más de Uno Agricultura', que se emite en Onda Cero El Ejido (Almería). En su undécima temporada ininterrumpida en antena, este espacio sigue ofreciendo información regional, nacional e internacional de interés para los profesionales del sector andaluz.

Por último, en la categoría 'Eficiencia y Apuesta Hídrica' se reconoce a Margarita Bustamante Sainz, presidenta de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir de 1996 a 2010 y en la Federación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) de 2008 a 2014. Este reconocimiento destaca su papel «en la modernización de las infraestructuras de la comunidad de regantes», iniciativa por la que se sustituyó el tradicional modelo de distribución de agua a cielo abierto por un sistema de tuberías a presión que mejora la gestión, el ahorro y la eficiencia en el uso del agua.