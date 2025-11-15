Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de uno de los ejemplares de 'jack fruit' cultivados en las instalaciones de La Mayora en Algarrobo. SUR

'Jack Fruit', la monstruosa fruta tropical que alcanza los 40 kilos y se cultiva en la Axarquía

Originaria de Indonesia, se cría en algunas fincas de la comarca oriental desde hace ya varios años, donde el tamaño máximo no supera los 20 kilos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:46

Comenta

Su nombre científico es 'Artocarpus heterophyllus Lam', aunque las denominaciones que recibe comunmente son de lo más variadas en todo el mundo. La más extendida ... es 'Jack Fruit', pero también hay quienes la llaman saca, jaca, panapén e, incluso, simplemente 'jack'. Esta impresionante fruta está considerada DE la más grandeS del planeta, ya que puede llegar a pesar hasta 40 kilos por pieza en los climas más tropicales. En la Axarquía, que desde hace varias décadas se ha convertido en la principal zona productora de frutas subtropicales del sur de Europa, principalmente de mangos y aguacates, también se cultiva desde hace ya varios años el llamativo 'Jack Fruit'. Eso sí, los ejemplares no alcanzan tanto tamaño, rondando entre los 15 y los 20 kilos por pieza.

