'Jack Fruit', la monstruosa fruta tropical que alcanza los 40 kilos y se cultiva en la Axarquía

Su nombre científico es 'Artocarpus heterophyllus Lam', aunque las denominaciones que recibe comunmente son de lo más variadas en todo el mundo. La más extendida ... es 'Jack Fruit', pero también hay quienes la llaman saca, jaca, panapén e, incluso, simplemente 'jack'. Esta impresionante fruta está considerada DE la más grandeS del planeta, ya que puede llegar a pesar hasta 40 kilos por pieza en los climas más tropicales. En la Axarquía, que desde hace varias décadas se ha convertido en la principal zona productora de frutas subtropicales del sur de Europa, principalmente de mangos y aguacates, también se cultiva desde hace ya varios años el llamativo 'Jack Fruit'. Eso sí, los ejemplares no alcanzan tanto tamaño, rondando entre los 15 y los 20 kilos por pieza.

Uno de los lugares en los que se han conseguido cultivar con éxito las jacas es la finca La Mayora en Algarrobo, perteneciente al Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Málaga (UMA). «Este otoño hemos tenido en la Estación Experimental del IHSM La Mayora algunas frutas que rondan los 15 kilos», han explicado desde el centro científico en una publicación reciente en las redes sociales. «Este cultivo, muy popular en países como India, Bangladesh o Tailandia, es de sabor intenso y puede ser consumido tanto en verde (utilizado como imitación de carne) como maduro para realizar diferentes elaboraciones», han apostillado.

El 'Jack Fruit' lo produce el árbol de jaca, jack, yaca, nangka o panapén. Es una especie perteneciente a la familia de las moráceas, originaria de Indonesia, donde se halla la mayor diversidad genética entre sus islas. También se distribuye al sur y sudeste de Asia. Este árbol produce la fruta nacional de Bangladesh, así como de Indonesia. Posee grandes similitudes con el 'Artocarpus altilis' (árbol del pan), originario de Indonesia y de Melanesia.

La fruta es de color amarillo, parecido al mango. Su jugo es ligeramente ácido y bastante dulce, con un sabor que recuerda a la mezcla de mango con naranja. El problema es que tiene un peso medio de 20 kilos la pieza, lo cual no contribuye a facilitar su venta. Su peso además hace que su precio sea también elevado. En los mercados europeos puede alcanzar hasta los diez euros el kilo. Los principales mercados para los grandes exportadores holandeses son el sur de Europa y los países escandinavos, fundamentalmente.

Características del árbol

Lo que realmente llama la atención de esta fruta es su tamaño. Puede llegar a pesar hasta 40 kilos y medir casi 90 centímetros de largo por 40 de ancho. En Bangladés es considerada la fruta nacional. Sin embargo es posible encontrarla también en Malaga. De hecho hace tiempo que es comercializada en la Costa del Sol por Málaga Natural, una empresa situada en Mercamálaga especializada en ofrecer las frutas más exóticas del planeta.

El árbol puede alcanzar los 20 metros de altura. Su copa es densa y el tronco puede llegar a medir hasta cuatro metros. La fruta, la más grande del mundo, en su interior, es de color amarillo, similar al mango. Su jugo es ligeramente ácido y profundamente dulce, con un sabor que recuerda a la mezcla de mango con naranja. Su aspecto no es bonito. Es de piel rugosa. De color verde y presenta algunas protuberancias. Cuando madura toma un color marrón.

Como tiene muchísimo latex, es pegajosa y hay que ser hábil al cortarla porque eso hace que el cuchillo no corte

Por dentro, es como una chirimoya, pero a lo grande, gigante. Sin embargo, está llena de gajos, cada uno con su hueso o semilla, que hay que sacar con la mano. Como tiene muchísimo latex, es pegajosa y hay que ser hábil al cortarla porque eso hace que el cuchillo no corte. En algunos lugares del mundo el latex se usa para hacer jarabes. También se asan las semillas y se comen como las castañas. También llama la atención el olor. Cuando está madura su olor no resulta agradable. Sin embargo, como postre tienen un sabor que gusta mucho. En Bangladés utilizan las semillas secadas al sol y las fríen.

El árbol no tolera la sequía y crece en regiones baja y húmedas. El árbol del 'Jack Fruit' da fruta todo el año, aunque produce más de febrero a julio. Sin embargo, las jacas maduran de tres a ocho meses después de la floración. Pasan del color amarillo marrón al verde. Después cambian a color marrón y se deterioran. Se pueden guardar hasta seis semanas en el frigorífico.

Un mango de tres kilos en Triana

Por otro lado, se siguen cosechando mangos de tamaño récord en la Axarquía, en los últimos coletazos de una campaña que ha sido histórica, con más de 35.000 toneladas, el triple que en 2024. Así, si en septiembre SUR ya se hacía eco de algunas piezas que superaban los dos kilos de peso, en este mes de noviembre los registros han sido pulverizados, con un ejemplar de mango que rebasa los tres kilos.

Así lo han explicado desde la página Triana Corazón de la Axarquía en la red social Facebook, en la que en una reciente publicación han asegurado que el mango ha sido cosechado por un vecino llamado Ricardo. «¡Atención, amantes de lo insólito! Desde la finca de Ricardo, en Triana Corazón de la Axarquía, nos llega una sorprendente noticia: ¡hemos recibido la foto de un mango que pesa más de 3 kilos!», han detallado en el mensaje.

Ampliar Imagen del ejemplar de mango cosechado por Ricardo. TRIANA EN EL CORAZÓN

«Sí, has leído bien… ¡más de tres kilos de pura dulzura tropical! Un ejemplar digno de figurar en el Libro Guinness de los Récords, y que demuestra una vez más que en Triana todo puede pasar, hasta que el mango se haga gigante. Por ahora, podemos decir con orgullo que el mango más grande del mundo está en Triana. ¡Enhorabuena, Ricardo, por esta joya de la naturaleza!», han añadido.

No obstante, tal y como ya informó este periódico el pasado mes de septiembre, cabe destacar que el mango más pesado certificado por los Guinness World Records alcanzó los 4.250 gramos. Este récord fue obtenido por una pareja de campesinos colombianos en la localidad de Boyacá en el año 2020.