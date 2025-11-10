Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la reunión del alcalde veleño y el edil de Urbanismo, con los nuevos dueños del antiguo convento. SUR

Inversores impulsan un proyecto hostelero en un antiguo convento del siglo XVI en Vélez-Málaga

Los nuevos propietarios del Monasterio de Las Claras, tras comprarlo a Unicaja, mantienen una reunión con el alcalde para avanzar en los permisos para su rehabilitación

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:35

Comenta

El antiguo Monasterio Nuestra Señora de Gracia de Vélez-Málaga, más conocido como 'Las Claras', es uno de los edificios históricos de más valor patrimonial ... en la capital de la Axarquía. El edificio data de 1555 y está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). Tras abandonar las religiosas el inmueble a finales de la primera década de este siglo marcharse a uno de nueva construcción en la carretera de Arenas, el antiguo convento pasó a manos de Unicaja en 2017. La entidad financiera inviertió entre 2022 y 2023 550.000 euros en unos trabajos de rehabilitación para consolidar el inmueble, evitando que se agravara su deterioro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  6. 6

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  7. 7 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  8. 8 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  9. 9 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  10. 10 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Inversores impulsan un proyecto hostelero en un antiguo convento del siglo XVI en Vélez-Málaga

Inversores impulsan un proyecto hostelero en un antiguo convento del siglo XVI en Vélez-Málaga