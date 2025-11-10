Inversores impulsan un proyecto hostelero en un antiguo convento del siglo XVI en Vélez-Málaga

El antiguo Monasterio Nuestra Señora de Gracia de Vélez-Málaga, más conocido como 'Las Claras', es uno de los edificios históricos de más valor patrimonial ... en la capital de la Axarquía. El edificio data de 1555 y está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). Tras abandonar las religiosas el inmueble a finales de la primera década de este siglo marcharse a uno de nueva construcción en la carretera de Arenas, el antiguo convento pasó a manos de Unicaja en 2017. La entidad financiera inviertió entre 2022 y 2023 550.000 euros en unos trabajos de rehabilitación para consolidar el inmueble, evitando que se agravara su deterioro.

El edificio ha sido adquirido recientemente a la entidad financiera malagueña por un grupo de inversores, que proyectan su rehabilitación como negocio de hostelería y restauración. Para avanzar en los trámites necesarios, los empresarios mantuvieron hace unos días una reunión en el Ayuntamiento veleño con el alcalde, Jesús Lupiáñez, y el concejal de Urbanismo, Celestino Rivas, ambos del PP.

«Es un lugar lleno de historia, de recuerdos y que pronto volverá a tener vida» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

Al término del encuentro, el regidor municipal hizo público un comunicado en sus redes sociales. «Ilusionante encuentro con los nuevos propietarios del antiguo Convento de Las Claras, quienes nos han presentado el gran proyecto hostelero y de restauración que quieren poner en marcha en este espacio tan querido por todos los veleños», ha expresado Lupiáñez.

Para el alcalde de Vélez-Málaga, el antiguo convento de Las Claras es «un lugar lleno de historia, de recuerdos y que pronto volverá a tener vida». "Un proyecto que no solo recuperará un edificio emblemático, sino que revitalizará nuestro centro histórico, atrayendo visitantes, creando empleo y devolviendo el brillo que merece esta joya patrimonial", ha apostillado Lupiáñez.

Adquisición por el Consistorio

El alcalde de Vélez-Málaga ha considerado que el antiguo convento de Las Claras «es parte del alma de Vélez-Málaga, y ver cómo volverá a abrir sus puertas con un nuevo impulso me ilusiona enormemente». «Estoy convencido que este proyecto, sin duda, marcará un antes y un después en nuestra ciudad», ha apostillado.

En las dos últimas legislaturas el entonces alcalde, el socialista Antonio Moreno Ferrer, anunció en varias ocasiones que estaban en negociaciones con Unicaja para adquirir el antiguo convento. Sin embargo, finalmente ha sido comprado por inversores privados.

La Iglesia fue reformada en el siglo XVIII para reparar los daños ocasionados tras el terremoto de Alhama de 1884

El Monasterio de Nuestra Señora de Gracia de Vélez-Málaga se divide en dos zonas, la iglesia y el convento, este último compuesto, a su vez, por el claustro, el huerto y el compás. Fue fundado originalmente a principios del siglo XVI en el antiguo barrio de La Villa, pero debido a su pequeñez y malas condiciones se trasladó a la ubicación actual, inicialmente bajo el nombre de La Concepción y posteriormente con el nombre actual. El actual edificio se construyó en 1555 y destaca en él un hermoso claustro de estilo mudéjar. La Iglesia fue reformada en el siglo XVIII para reparar los daños ocasionados tras el terremoto de Alhama de 1884, otorgándole el aspecto barroco actual.

La Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara tiene presencia en Vélez-Málaga desde 1550, apenas 60 años después de que los Reyes Católicos conquistasen la ciudad a los musulmanes. Más de cinco siglos después, cerca de una decena de religiosas viven, desde finales de 2009, en un convento de nueva construcción situado a unos dos kilómetros de distancia del antiguo Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, en el que las religiosas habitaron desde el siglo XVI, después de que el Obispado alcanzase un acuerdo para permutar el edificio, declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), a un empresario veleño a cambio de que se les construyera un nuevo edificio en la carretera que conecta la capital de la Axarquía con Arenas. Este propietario, de la familia Zayas, no pudo hacer frente a la hipoteca y perdió el edificio a favor de Unicaja.