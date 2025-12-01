Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de uno de los sorteos que han tenido lugar en el espacio comercial con motivo del 25.º aniversario. SUR

El Ingenio sopla 25 velas: el centro comercial de Vélez-Málaga celebra sus bodas de plata con eventos y premios

El espacio organiza espectáculos, pasacalles y reparte 12.000 euros en un año marcado por mejoras en sostenibilidad, digitalización y nuevos servicios

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:13

Comenta

Veinticinco años después de su inauguración, el centro comercial El Ingenio de Vélez-Málaga celebra en este 2025 que estáa punto de terminar un aniversario ... redondo: un cuarto de siglo como motor económico, social y cultural de la Axarquía. Lo hace con un programa de actividades que ha llenado el pasado mes de noviembre de espectáculos, música, sorpresas y premios, en un gesto claro de agradecimiento a la fidelidad de los millones de visitantes que han pasado por sus pasillos en estas dos décadas y media.

