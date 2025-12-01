El Ingenio sopla 25 velas: el centro comercial de Vélez-Málaga celebra sus bodas de plata con eventos y premios

Veinticinco años después de su inauguración, el centro comercial El Ingenio de Vélez-Málaga celebra en este 2025 que estáa punto de terminar un aniversario ... redondo: un cuarto de siglo como motor económico, social y cultural de la Axarquía. Lo hace con un programa de actividades que ha llenado el pasado mes de noviembre de espectáculos, música, sorpresas y premios, en un gesto claro de agradecimiento a la fidelidad de los millones de visitantes que han pasado por sus pasillos en estas dos décadas y media.

La dirección del centro ha diseñado un calendario festivo que ha transformado El Ingenio en un gran escenario abierto durante todo noviembre. Ha habido acciones experienciales, actividades artísticas y espectáculos itinerantes, que han recorrido distintos espacios del complejo comercial. El momento culminante llegó en el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, cuando la celebración se hizo extensiva a todo el público con pasacalles temáticos, acrobacias aéreas, malabaristas, zancudos, magia y un concierto especial del Coro Gospel IT, que congregó a centenares de personas en torno a una actuación marcada por la participación y el ambiente festivo.

La modernización del espacio incluye mejoras en infraestructura, tecnología y sostenibilidad

Para reforzar el agradecimiento al visitante, El Ingenio puso en marcha entre el 7 y el 15 de noviembre una campaña promocional en la que se repartieron 12.000 euros en premios, uno de los puntos más comentados por el público habitual del centro. El 25.º aniversario llega en un momento clave para el centro, que en los últimos años ha impulsado una transformación profunda. Esta modernización incluye mejoras en infraestructura, tecnología y sostenibilidad, pilares que definen el futuro del espacio comercial veleño.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la instalación de una planta fotovoltaica, que refuerza el compromiso con la eficiencia energética. También se ha acometido la puesta en marcha del mayor 'hub' de recarga para vehículos eléctricos de Endesa en Andalucía, un paso significativo hacia la movilidad sostenible. Igualmente se ha implementado un Plan ESG, que articula nuevas buenas prácticas en materia ambiental, social y de gobernanza. Asimismo, se ha procedido a la enovación y ampliación de la oferta comercial y gastronómica, con la incorporación de nuevos operadores de referencia. Por último, se han ejectuado diversas mejoras en zonas de descanso, iluminación y diseño funcional, orientadas a optimizar la experiencia del cliente.

Más de 700 trabajadores

Todo ello convierte a El Ingenio en un espacio cada vez más eficiente, interactivo y adaptado a las nuevas demandas del consumidor. Además de su función como espacio de compras y ocio, el centro comercial mantiene una presencia clave en el mercado laboral local. Más de 700 trabajadores forman parte de su actividad diaria, lo que lo sitúa como uno de los principales generadores de empleo privado del municipio y de la comarca.

La dirección destaca que este compromiso con el empleo y el desarrollo económico forma parte de la identidad del centro desde sus inicios. A pesar de las transformaciones, El Ingenio continúa afianzando su esencia original: la de un punto de encuentro para vecinos y visitantes de todo el territorio. Un lugar que combina ocio familiar, restauración, comercio, actividades culturales y propuestas pensadas para todas las generaciones.

Tras 25 años de trayectoria, el centro reafirma su papel como dinamizador social y económico de la comarca

Tras 25 años de trayectoria, el centro reafirma su papel como dinamizador social y económico, y como espacio en continua evolución. Un concepto que, según su equipo gestor, seguirá guiando los próximos pasos del complejo con el objetivo de consolidarse como referente en el panorama comercial malagueño y andaluz. El Centro Comercial El Ingenio abrió sus puertas en noviembre del año 2000 sobre terrenos vinculados a la antigua actividad azucarera de Sociedad Azucarera Larios. Su diseño, inspirado en los viejos ingenios de caña, y su ubicación estratégica entre Vélez-Málaga y Torre del Mar, junto a la A-7, lo convirtieron desde el inicio en un polo de atracción para toda la Axarquía.

En estos 25 años, el recinto se ha consolidado como uno de los principales motores económicos de la comarca, con más de 700 empleos directos, alrededor de 500 indirectos y una afluencia anual que supera los 9 millones de visitantes. Su peso en la movilidad y el consumo locales ha sido determinante desde su inauguración.

Ampliación en el horizonte

El Ingenio ha apostado por modernizarse en los últimos años, con una reforma integral culminada en 2020 y una decidida orientación hacia la sostenibilidad: cuenta con una planta fotovoltaica que cubre un 30% del consumo y el mencionad mayor 'hub' de recarga eléctrica de Endesa en Andalucía, con 30 puntos. El centro mantiene sobre la mesa proyectos de ampliación para reforzar su oferta comercial y de ocio, en paralelo a su transformación digital mediante el sistema de gestión inteligente iGenio. Su objetivo: consolidarse como referente regional y seguir siendo el gran punto de encuentro de la comarca.

Entre 2019 y 2020, El Ingenio acometió la mayor reforma de su historia, una actuación integral que supuso una inversión superior a los 15 millones de euros y que modernizó por completo la imagen y los servicios del recinto tras casi dos décadas en funcionamiento. Las obras, desarrolladas por fases para no interferir en la actividad diaria, renovaron las zonas comunes, mejoraron la accesibilidad, actualizaron la iluminación e incorporaron materiales más sostenibles y eficientes. También se reorganizaron áreas de ocio y restauración, se ampliaron espacios de descanso y se reforzó la presencia de nuevos operadores, configurando un centro comercial más luminoso, cómodo y adaptado a los nuevos hábitos de consumo.

En paralelo, El Ingenio mantiene abiertos sus planes de expansión y ampliación de superficie, una línea estratégica que la propiedad ha explorado en los últimos años con el objetivo de reforzar su posición en la Costa del Sol Oriental. El proyecto, que contempla aumentar metros comerciales y reordenar espacios de ocio y restauración, permitiría la llegada de nuevos operadores y mejorar la competitividad del recinto frente al auge del comercio digital y otros centros de la provincia. Aunque la propuesta ha generado debate y rechazo entre las asociaciones de comerciantes locales, la dirección del complejo sostiene que la ampliación forma parte de una evolución natural para consolidar a El Ingenio como referente regional y garantizar su crecimiento a largo plazo.