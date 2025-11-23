Homenaje a los mayores de 90 años de Torrox en una emocionante y emotiva gala

La esperanza de vida no ha dejado de crecer en las últimas décadas, a excepción del paréntesis de la pandemia del Covid-19, cuando descendió ... ligeramente. Por eso, aunque situada en torno a los 86 años para ellas y los 81 para ellos, no es extraño que cada vez más malagueños superen los 90 años. Nueve décadas de vida que en la noche de este pasado sábado se festejaron en Torrox con un emotivo homenaje a 14 vecinos que han superado esta barrera.

El Ayuntamiento torroxeño ha homenajeado a sus mayores de más de 90 años en una emocionante y emotiva gala celebrada este pasado sábado 22 de noviembre en el Teatro Municipal. La delegación de Personas Mayores del Consistorio torroxeño ha reconocido a 14 hombres y mujeres del municipio por una vida «llena de valores, esfuerzo y amor y ser ejemplos vivos para nuestro pueblo».

«Hemos cambiado la vida de nuestros mayores, que cada vez son más jóvenes, con actividades culturales» Óscar Medina Alcalde de Torrox

En concreto, los homenajeados, que han recibido una serie de recuerdos conmemorativos de la gala, han sido María Virginia Jurado (91 años); Ángeles Ramos (90); Milagros Sánchez (91); Dolores Barranco (94); Manuel Ramos (99); José González (94); Nieves Rodríguez (93); Manuel Rico (97); Adalberta Villena (93); Laura Jiménez (91); Adolfina Ruiz (92); Josefa Galvin (92); José Jurado (90); y José Rico (95 años).

El alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), ha manifestado en un comunicado que «hemos querido homenajear a las personas de más de 90 años» coincidiendo con el décimo aniversario de la Concejalía del Mayor, que «ha supuesto un antes y un después». «Hemos cambiado la vida de nuestros mayores, que cada vez son más jóvenes, con actividades culturales, deportivas o talleres de memoria«, ha indicado el regidor, que ha destacado que «hoy es un día para dedicárselo a estos hombres y mujeres por mantener la familia unida y por levantar este pueblo».

Grupo de WhatsApp

Por su parte, la concejala de Atención a Personas Mayores, Sandra Extremera (PP), ha afirmado en el mencionado comunicado que «esta gala nace como un homenaje en vida a nuestros mayores de más de 90 años». La edil ha recordado que se cumplen diez años de la creación de la Concejalía del Mayor, que «nació con el propósito claro de cuidar, unir y dignificar a quienes han dado tanto durante tantas décadas».

«Desde entonces esta familia no ha dejado de crecer, con más de 500 mayores unidos en un grupo de WhatsApp, participando activamente en todos los eventos y actuaciones que organizamos agotando todas las entradas, viajes que les llenan la vida y una energía imparable que ha dado a Torrox un corazón más grande y más humano», ha comentado Extremera.

Tres imágenes de la gala celebrada en el Teatro Municipal de la Villa de Torrox. SUR

La gala, amenizada por el humorista Rafael Estades 'El Morta', ha contado con la actuación del cantante de copla Álvaro Alcaidhe. Se ha podido seguir en directo y puede volverse a ver en la dirección web https://www.youtube.com/live/PpqBI-EbNcM, además de en las redes sociales del Ayuntamiento de Torrox a través del mismo enlace.