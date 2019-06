El hermano de Dana Leonte insiste: «No es normal que no llame, algo le ha pasado» El hermano de Dana Leonte, Florín, de 38 años. No quiere señalar a posibles responsables: «Eso lo tendrá que decir la Guardia Civil» EUGENIO CABEZAS Sábado, 29 junio 2019, 00:32

Dana Leonte es la menor de tres hermanos. Nacida en la localidad rumana de Vulcan hace 31 años, llegó a España cuando tenía apenas 17, con un novio, tras recibir la autorización de sus progenitores, según cuenta su hermano mayor, Florín, de 38, pintor de profesión, y residente en Vélez-Málaga.

«No es normal que no llame, ella no se ha podido ir por su propia voluntad a Rumanía, tendría que cruzar dos fronteras y no tenía la documentación en regla, algo le ha pasado», confesó ayer a SUR, visiblemente afectado por la situación, tras 16 días sin saber del paradero de su hermana. «Ella siempre estaba pendiente del móvil y de las redes sociales, y ahora tiene los dos teléfonos apagados y no escribe nada. No ha podido ser una fuga voluntaria, algo le ha tenido que pasar», insistió.

Aunque no quiere señalar a posibles responsables: «Eso lo tendrá que decir la Guardia Civil». «Sergio y ella tenían algunas peleas, pero como todas las parejas, no quiero decir que haya sido él porque no hay pruebas».