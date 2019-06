Un helicóptero de la Guardia Civil se incorpora a las tareas de búsqueda de la joven desaparecida en Arenas Imagen del helicóptero, sobrevolando esta mañana Arenas. / SUR El novio de Dana Leonte, Sergio Ruiz, ha estado declarando en el cuartel de Vélez-Málaga más de cuatro horas, donde ha reiterado su inocencia y ha dicho desconocer el paradero de su pareja EUGENIO CABEZAS y ALVARO FRÍAS Jueves, 27 junio 2019, 12:01

Un helicóptero de la Guardia Civil se ha incorporado a primera hora de la mañana de este jueves a las tareas de búsqueda de Dana Leonte, la joven rumana desaparecida en Arenas desde el pasado día 12 de junio. En las inmediaciones de la vivienda de la pareja, donde ayer se practicó un registro que se prolongó durante casi siete horas, con la presencia de su novio, Sergio Ruiz, se han vuelto a desplegar varias patrullas del Instituto Armado, de las unidades de la Policía Judicial y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). La búsqueda se centra en un radio de un kilómetro aproximadamente, en el entorno del inmueble en el que residía la pareja, que tiene una hija de siete meses.

Tras finalizar los registros al filo de la medianoche, Ruiz fue trasladado en un coche de la Guardia Civil hasta el cuartel de Vélez-Málaga, donde estuvo declarando durante casi cinco horas, en calidad de investigado. El joven de Arenas ha insistido en su «inocencia», en declaraciones a varias televisiones nacionales esta mañana, a la salida de su domicilio, donde ha pasado la noche, y en que no sabe dónde está su pareja sentimental. Ha reiterado que ella le manifestó que se iba a marchar a su país natal, porque estaba «agobiada» por las deudas que tenía. «Me siento señalado, me están acosando, cuando yo no tengo nada que ver, se ha ido porque le ha dado la gana y me ha dejado sólo con la niña», ha asegurado.

Ruiz se ha marchado a su puesto de trabajo en la capital de la Axarquía pocos minutos antes de las 10.00 horas, asegurando que se siente «señalado y acosado». «Cogió dinero y ropa y se marchó», manifestó a SUR el pasado sábado, cuando se conoció la desaparición de la joven rumana a través de la alerta lanzada por la asociación SOS Desaparecidos.