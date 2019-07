La Guardia Civil prosigue con las tareas de búsqueda de la joven desaparecida en Arenas Agentes de la Guardia Civil, este martes en una zona rural de Arenas. / SUR Una veintena de agentes del Instituto Armado revisan zonas rurales próximas a la vivienda donde residía la rumana Dana Leonte con Sergio Ruiz, con el que tiene una hija de siete meses, veinte días después de que se denunciara su desaparición EUGENIO CABEZAS Martes, 2 julio 2019, 14:18

Mañana se cumplirá una semana desde que la Guardia Civil intensificó las labores de búsqueda de la joven rumana de 31 años Dana Leonte, desaparecida en Arenas desde el pasado 12 de junio. Los agentes continúan con las labores de rastreo en busca de algún tipo de indicio que les conduzca hasta el paradero de esta mujer, que tiene una hija de siete meses, que se ha quedado con su pareja sentimental, Sergio Ruiz. El novio fue el que denunció la desaparición en el cuartel de la Guardia Civil, asegurando que ella le había dicho que estaba «amenazada» por las deudas que tenía por sus negocios de hostelería.

Una veintena de agentes del Instituto Armado han proseguido este martes realizando batidas por las inmediaciones de la vivienda y en las zonas rurales próximas, tanto en el monte del castillo árabe de Bentomiz como en las fincas alrededor de la casa, situada a espaldas del cementerio municipal. A pesar del calor y del cansancio, los especialistas de la Guardia Civil no se dan por vencidos y continúan con las labores para tratar de resolver esta inquietante desaparición. No en vano, a pesar de que su novio insistió desde el primer momento en que se trataba de «una fuga voluntaria», lo cierto es que el hermano de la joven, Florín Leonte, reitera que «algo le ha pasado, no es normal que no llame y que tenga los dos teléfonos móviles apagados».

La búsqueda de la joven rumana continúa alterando la vida de la pequeña localidad axárquica, tomada desde hace casi una semana por decenas de periodistas y medios de comunicación, que tratan de aportar algo de luz sobre esta inquietante desaparición. Aunque inicialmente se investigó como una fuga voluntaria, desde hace unos días todas las líneas de análisis e investigación están abiertas y no se descarta ninguna hipótesis. Así, el pasado miércoles se llevó a cabo un exhaustivo registro de la vivienda de la pareja, durante cerca de siete horas, en presencia del novio, y al día siguiente se incorporó a las tareas de búsqueda un helicóptero, además de un dron.

Denuncia de un robo

Según ha podido confirmar SUR, la pareja denunció, horas antes de la desaparición de la joven rumana, un supuesto robo en la vivienda que compartían. Al parecer, cuando llegaron a casa, se la encontraron revuelta, con las puertas forzadas. Hasta el inmueble se desplazaron efectivos de la Guardia Civil para tratar de esclarecer lo ocurrido, horas antes de que la pareja de Dana Leonte denunciara su desaparición ante el Instituto Armado.

El pasado miércoles los especialistas de Criminalística de la Guardia Civil tomaron muestras biológicas en la vivienda de la pareja, marcadas por el perro de agua de la Unidad Canina, cuyos resultados aún no se conocen. También se analizaron los restos de dos hogueras encendidas en las últimas semanas en el exterior de la casa familiar. Se están revisando fincas próximas, pozos, zanjas, caminos, barrancos, depósitos de agua y cada palmo del amplio término de Arenas, con una superficie de 26,3 kilómetros cuadrados.