La Guardia Civil intensifica la búsqueda de la joven desaparecida en Arenas Agentes de la Unidad Canina del Instituto Armado, ayer en las inmediaciones de la vivienda de la pareja. / EC Un helicóptero y la Unidad Canina prosiguen con las tareas para localizar a Dana Leonte, pareja de Sergio Ruiz, que insiste en una fuga voluntaria a Rumanía EUGENIO CABEZAS Viernes, 28 junio 2019, 07:12

Por segunda jornada consecutiva, ayer continuaron las tareas de búsqueda de la joven rumana Dana Leonte, de 31 años, desaparecida en Arenas desde el pasado día 12 de junio. Durante la mañana fue un helicóptero de la Guardia Civil el que estuvo peinando, durante unas tres horas, las inmediaciones de la vivienda y varias fincas próximas, una de ellas propiedad del padre de su pareja sentimental, Sergio Ruiz, con quien tiene una hija pequeña, de siete meses.

Por la tarde, volvió a entrar en escena la Unidad Canina del Instituto Armado, que regresó a la vivienda familiar, situada junto al cementerio municipal. El perro de agua estuvo rastreando los alrededores del inmueble donde residía la pareja durante unos 45 minutos. El pasado miércoles se practicó un exhaustivo registro de la casa, durante cerca de siete horas, en el que participaron especialistas de Criminalística y de la Policía Judicial de la Guardia Civil, en el que estuvo presente, en todo momento, el novio de la joven desaparecida.

Por la mañana, patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) del Instituto Armado realizaron numerosas batidas por la zona, en búsqueda de indicios que conduzcan al paradero de Dana. Al parecer, según ha podido saber este periódico, las tareas se están centrando en revisar pozos y movimientos de tierra. Además, en la vivienda y en el exterior se han tomado muestras, entre otros elementos, de al menos dos hogueras que se habrían realizado en las últimas semanas. En todo caso, la búsqueda se centra en un radio de un kilómetro.

Tras finalizar los registros al filo de la medianoche, Ruiz fue trasladado en un coche de la Guardia Civil hasta el cuartel de Vélez-Málaga, donde estuvo declarando durante casi cinco horas. El joven de Arenas insistió en su «inocencia», en declaraciones a varias televisiones nacionales, a la salida de su domicilio, donde pasó la noche, y en que no sabe dónde está su pareja sentimental. Así, el novio de Dana reiteró lo que lleva manteniendo desde el pasado sábado, jornada en la que se conoció la desaparición, que ella le dijo que se iba a marchar a su país natal, porque estaba «agobiada» por las deudas que tenía y que un prestamista la estaba «amenazando y extorsionando». «Me siento señalado, me están acosando, cuando yo no tengo nada que ver, se ha ido porque le ha dado la gana y me ha dejado sólo con la niña», manifestó Ruiz.

«Que no me echen las culpas»

Ruiz se marchó posteriormente a su puesto de trabajo en la capital de la Axarquía, pocos minutos antes de las 10.00 horas, asegurando que se siente «tranquilo». «Yo estoy tranquilo, que averigüen, pero que no me echen culpas. Ahí está la casa, que miren todo lo que quieran», dijo. «Cogió dinero y ropa y se marchó», declaró a SUR el pasado sábado, cuando se conoció la desaparición de la joven rumana a través de la alerta lanzada por la asociación SOS Desaparecidos.

El padre de Sergio, Estanislao Ruiz, confesó que su relación con su hijo es «inexistente» desde que comenzó a salir con Dana Leonte, hace unos dos años, con la que admitió haber tenido numerosos encontronazos, «porque ella decía que nada de esto era mío, cuando esta casa es mía», dijo.