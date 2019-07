La Guardia Civil continúa buscando a Dana Leonte en el monte de Bentomiz Agentes de la Guardia Civil, este lunes en una zona rural de Arenas. / SUR Una veintena de agentes del Instituto Armado se han desplegado este lunes por las zonas rurales del término municipal de Arenas para localizar pistas de la joven rumana, que falta de su domicilio desde el pasado 12 de junio EUGENIO CABEZAS Lunes, 1 julio 2019, 13:31

Zanjas, barrancos, pozos, caminos y veredas. Palmo a palmo, metro a metro, la Guardia Civil continúa este lunes buscando a Dana Leonte en Arenas, en la zona del monte del castillo árabe de Bentomiz. Lo hacen por sexta jornada consecutiva y, de momento, con el mismo resultado, ni rastro de la joven rumana que falta de su domicilio desde el pasado 12 de junio. Fue su pareja sentimental, Sergio Ruiz, con el que tiene una hija pequeña de siete meses, el que denunció su desaparición.

El novio, que se ha quedado con la menor, aseguró que ella le había dicho que estaba «agobiada y presionada» por un supuesto prestamista y por otras deudas de sus negocios de hostelería en estos últimos años, y que se iba a marchar a su país natal. Sin embargo, esta versión contrasta con la que ofrece el hermano de la joven, Florín Leonte, quien reitera que «no es normal que no llame ni dé señales de vida, porque ella siempre estaba pendiente de las redes sociales, y sus dos teléfonos móviles están apagados«. Además, según el hermano, ella estaba »muy ilusionada« con el hecho de ser madre. Paralelamente, Florín Leonte sostiene que Dana »no tenía la documentación en regla, por lo que no podría haber salido de España«.

La búsqueda de la joven rumana continúa alterando la vida de la pequeña localidad axárquica, tomada desde hace unos días por decenas de periodistas y medios de comunicación, que tratan de aportar algo de luz sobre esta inquietante desaparición. Aunque inicialmente se investigó como una fuga voluntaria, desde hace unos días todas las líneas de análisis e investigación están abiertas y no se descarta ninguna hipótesis. Así, el pasado miércoles se llevó a cabo un exhaustivo registro de la vivienda de la pareja, situada justo detrás del cementerio municipal, durante cerca de siete horas, en presencia del novio, y al día siguiente se incorporó a las tareas de búsqueda un helicóptero, además de un dron.

En el inmueble los especialistas de Criminalística de la Guardia Civil tomaron diversas muestras biológicas, marcadas por el perro de agua de la Unidad Canina, cuyos resultados aún no se conocen. También se analizaron los restos de dos hogueras encendidas en las últimas semanas en el exterior de la casa familiar. En los exteriores se están revisando caminos, zanjas y movimientos de tierras en fincas próximas y en el amplio término municipal de Arenas, que cuenta con una superficie de 26,3 kilómetros cuadrados.

El novio prestó declaración en el cuartel de Vélez-Málaga durante cuatro horas y al día siguiente reiteró lo que lleva manteniendo desde el pasado sábado, jornada en la que se conoció la desaparición, que ella le dijo que se iba a marchar a su país natal, porque estaba «agobiada» por las deudas que tenía y que un prestamista la estaba «amenazando y extorsionando». «Me siento señalado, me están acosando, cuando yo no tengo nada que ver, se ha ido porque le ha dado la gana y me ha dejado sólo con la niña«, manifestó Ruiz.

«Me tuvieron cuatro horas, en una habitación allí con cuatro tíos diciéndome 'vas a estar 20 años en la cárcel, confiesa que has sido tú, que tú has matado a Dana'. Pues no lo voy a confesar porque yo no he sido», afirmó, al tiempo que añadió: «Yo estoy tranquilo, que averigüen, pero que no me echen culpas«, afirmó. Por su parte, el supuesto prestamista ha contactado con varios medios de comunicación para negar que él tenga nada que ver con el paradero de Dana Leonte.

«En ningún caso la lamentable e inoportuna desaparición de Dana tiene que ver con supuestos prestamistas, más bien con que esta persona desaparecida no se encontraba a gusto en su entorno social y, sobre todo, por la incomodidad que le suponía atender a su bebé. De sobra es sabido que no lo quería tener desde el momento que supo que estaba embarazada. Yo estoy felizmente casado, tengo un buen trabajo y vivo muy tranquilo. Ruego a los medios que no me molesten más. No voy a entrar en cotilleos absurdos que además no guardan relación conmigo«, manifestó el supuesto prestamista.