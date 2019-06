La Guardia Civil amplía el área de búsqueda de la joven desaparecida en Arenas Vehículos de la Guardia Civil, ayer desplegados en la falda del monte de Bentomiz. / Eugenio Cabezas Una treintena de agentes del Instituto Armado peinan el monte de Bentomiz en busca de pistas sobre el paradero de Dana Leonte EUGENIO CABEZAS Sábado, 29 junio 2019, 00:32

Por tercer día consecutivo, la Guardia Civil continuó ayer buscando sin descanso a la joven rumana Dana Leonte, de 31 años, a la que se le pierde la pista el pasado 12 de junio en Arenas, donde vivía junto a su pareja sentimental, Sergio Ruiz, con quien tenía una hija en común, Lucía, de siete meses. Fue precisamente su novio el que dio la voz de alarma, explicando que ella le había dicho que estaba «agobiada» por las deudas que acumulaba por sus negocios de hostelería y que se iba a Rumanía. Sin embargo, su hermano, Florín, descarta esta posibilidad, «porque tenía la documentación caducada y ella nunca abandonaría a su hija», dijo.

Una treintena de agentes del Instituto Armado, pertenecientes a las unidades de Policía Judicial y del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM), centraron ayer las pesquisas en el entorno del cerro de Bentomiz, el monte situado justo enfrente del casco urbano de Arenas, perteneciente casi en su totalidad al término de este municipio axárquico. De esta forma, el operativo de búsqueda amplió el área con respecto a los dos días anteriores. El pasado miércoles los esfuerzos se centraron en la vivienda que ambos compartían junto al cementerio municipal. Los especialistas de Criminalística de la Guardia Civil tomaron diversas muestras biológicas de la vivienda, marcadas por el perro de agua de la Unidad Canina, cuyos resultados aún no se conocen. También se analizaron los restos de dos hogueras encendidas en las últimas semanas en el exterior de la casa familiar.

El operativo contó además con un dron y al día siguiente se incorporó un helicóptero. Sin embargo, ayer las labores se centraron en el cerro de Bentomiz, en un radio de unos cinco kilómetros respecto a la casa en línea recta. Por la mañana los agentes peinaron a pie, en varios grupos, la cara norte, la que da al pueblo, y por la tarde hicieron lo propio por la oeste. El resultado fue el mismo: ni rastro de Dana Leonte.

Aún así, los agentes no se dan por vencidos, y continuarán buscando indicios que puedan aclarar el paradero de la joven. Su novio prestó declaración en el cuartel de Vélez-Málaga durante cuatro horas y al día siguiente reiteró lo que lleva manteniendo desde el pasado sábado, jornada en la que se conoció la desaparición, que ella le dijo que se iba a marchar a su país natal, porque estaba «agobiada» por las deudas que tenía y que un prestamista la estaba «amenazando y extorsionando». «Me siento señalado, me están acosando, cuando yo no tengo nada que ver, se ha ido porque le ha dado la gana y me ha dejado sólo con la niña», manifestó Ruiz.

«Me tuvieron cuatro horas, en una habitación allí con cuatro tíos diciéndome 'vas a estar 20 años en la cárcel, confiesa que has sido tú, que tú has matado a Dana'. Pues no lo voy a confesar porque yo no he sido», afirmó, al tiempo que añadió: «Yo estoy tranquilo, que averigüen, pero que no me echen culpas», afirmó. Por su parte, el supuesto prestamista ha contactado con varios medios de comunicación para negar que él tenga nada que ver con el paradero de Dana Leonte.