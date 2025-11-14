Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del pleno extraordinario celebrado este viernes en Torrox. SUR

El gobierno del PP aprueba en solitario el presupuesto de Torrox para 2026 «con un récord de 50 millones, más inversor, expansivo y social»

Los populares sacan adelante también destinar 4,5 millones de euros para la segunda fase del complejo deportivo y de ocio de Santa Rosa en la costa

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:39

Comenta

Torrox ya tiene aprobado inicialmente el presupuesto para 2026. El pleno municipal, reunido en sesión extraordinaria, ha da luz verde inicialmente a un documento económico «récord de 50 millones de euros, más inversor, expansivo y social» ... para 2026, como ha manifestado en el transcurso del debate el alcalde, Óscar Medina (PP). En la sesión extraordinaria también ha salido adelante una modificación de crédito que permitirá destinar 4,5 millones para la ejecución de la segunda fase del complejo deportivo y de ocio de Santa Rosa, donde se ubica el nuevo campo de fútbol de El Morche, inaugurado el pasado mes de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  2. 2 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  3. 3 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  4. 4 Málaga, en aviso amarillo todo el fin de semana por lluvias
  5. 5 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  6. 6 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  7. 7

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  8. 8 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  9. 9 Reabren la A-45 tras el vuelco de un camión anoche en Antequera
  10. 10

    El PSOE de Málaga y el de Cataluña se enfrentan en el Gobierno por la Torre del Puerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El gobierno del PP aprueba en solitario el presupuesto de Torrox para 2026 «con un récord de 50 millones, más inversor, expansivo y social»

El gobierno del PP aprueba en solitario el presupuesto de Torrox para 2026 «con un récord de 50 millones, más inversor, expansivo y social»