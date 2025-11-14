El gobierno del PP aprueba en solitario el presupuesto de Torrox para 2026 «con un récord de 50 millones, más inversor, expansivo y social»

Torrox ya tiene aprobado inicialmente el presupuesto para 2026. El pleno municipal, reunido en sesión extraordinaria, ha da luz verde inicialmente a un documento económico «récord de 50 millones de euros, más inversor, expansivo y social» ... para 2026, como ha manifestado en el transcurso del debate el alcalde, Óscar Medina (PP). En la sesión extraordinaria también ha salido adelante una modificación de crédito que permitirá destinar 4,5 millones para la ejecución de la segunda fase del complejo deportivo y de ocio de Santa Rosa, donde se ubica el nuevo campo de fútbol de El Morche, inaugurado el pasado mes de septiembre.

Como han indicado tanto el alcalde como la concejala de Hacienda, Paola Moreno, y ya informó SUR el pasado martes, las inversiones ascienden a más de diez millones de euros y «se refuerzan los Servicios Sociales y la delegación de Mayores poniendo de manifiesto la buena salud financiera del Ayuntamiento».

El presupuesto municipal para 2026 se ha presentado y aprobado, con los únicos votos a favor del equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, el contrario de los grupos de la oposición (PSOE, IU y Vox), «sin déficit y con un superávit entre las masas económicas patrimoniales que generan un ahorro bruto inicial de más de 124.500 euros». Al no contar con deuda viva y disponer de un remanente de tesorería de 12,4 millones de euros, «el presupuesto asciende, de facto, a casi 51 millones de euros», ha remarcado Medina.

«Damos así respuesta al ilusionante desafío que supone la transformación paulatina de Torrox a ciudad media» Óscar Medina Alcalde de Torrox

El alcalde ha afirmado que «damos así respuesta al ilusionante desafío que supone la transformación paulatina de Torrox a ciudad media, con una población cercana ya a los 23.000 habitantes«. El alcalde ha subrayado que el Ayuntamiento de Torrox ha aprobado «en tiempo y forma el presupuesto general más expansivo y social de su historia», siendo el primero presentado para 2026 de entre los consistorios de más peso en la comarca y uno de los pioneros en la Costa del Sol.

Entre las inversiones más sobresalientes se ejecutará la nueva sede judicial, la referida segunda fase de las obras de construcción del complejo deportivo y de ocio Santa Rosa, el nuevo tramo de la Senda Litoral en la costa con una gran pasarela sobre el Río Torrox, o la ampliación de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), sin olvidar las partidas destinadas «a promoción turística y mejora de nuestras fiestas y eventos para dinamizar la economía del municipio», ha apuntado Medina. A estas se unen todas las inversiones previstas en las distintas áreas que forman el equipo de gobierno municipal, caso de las delegaciones de Infraestructuras, Educación, Cultura, Casco Histórico, Medio Ambiente, Agricultura o Juventud.

«El mayor de la historia»

«Es el mayor presupuesto de la historia del municipio de Torrox», ha reiterado el alcalde, «y así queda reflejado también en los casi 2,7 millones de euros que el presupuesto destinará a los Servicios Sociales municipales, a los que se añaden más de 152.000 euros para ayudar económicamente a distintas asociaciones». Por otro lado, cabe destacar que la delegación del Mayor «cuenta con el más alto presupuesto desde que fue creada por este equipo de gobierno, un total de 180.000 euros para llevar a cabo un extenso calendario de actividades anual».

Paola Moreno ha reiterado en la sesión que «se aprueba, por tanto, el presupuesto más ambicioso de estas últimas legislaturas: inversor, social y que hace frente a las necesidades de la ciudadanía del municipio de Torrox». Moreno ha finalizado remarcando que «es un presupuesto que supone un paso más a la transición a ciudad sostenible y respetuosa con la esencia de Torrox».

Por lo que se refiere a la modificación de crédito 4,4 millones de euros para acometer la segunda fase de las obras de construcción del complejo deportivo y de ocio Santa Rosa, ha sido aprobada por el equipo de gobierno y el único edil de Vox con la abstención del resto de grupos de la oposición de izquierdas. En esta nueva fase de los trabajos se finalizarán gradas, vestuarios y aparcamientos y se acometerán zonas verdes y jardines, «con lo que seguiremos dando forma a una de las obras más importantes de la legislatura en un complejo ideal para la práctica del fútbol y otros deportes en un entorno óptimo y de calidad», ha destacado el alcalde de Torrox.

Se han aprobado135.000 euros para el modificado de las obras de remodelación de la plaza de La Constitución

En el mismo punto se ha aprobado una segunda modificación presupuestaria cercana a los 135.000 euros para el proyecto modificado de las obras de remodelación de la plaza de La Constitución con el objetivo de aumentar la superficie del vial, instalar nuevas recogidas de aguas pluviales, mobiliario y seguir mejorando y solucionando las deficiencias detectadas en pequeños tramos del pavimento. Además, se une la zona de intervención a la plaza de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de La Encarnación. Una vez realizados estos trabajos, las obras en su conjunto serán recepcionadas por el Ayuntamiento de Torrox.

Por su parte, los grupos de la oposición se han mostrado muy críticos con las nuevas cuentas del equipo de gobierno del PP para 2026. El concejal socialista, Javier Medina, ha criticado que no haya «partidas para viviendas sociales y sí fondos para el autobombo y las fotos del alcalde». El portavoz de IU, Rafael Broncano, también ha arremetido duramente contra el documento económico, por no contener compromisos como el soterramiento de las líneas de alta tensión en la urbanización Torrox-Park. Por último el portavoz de Vox, Fernando Jiménez, ha lamentado que las cuentas salgan adelante con la mayoría absoluta del PP «por imperativo legal».