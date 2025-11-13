El GIPMTM pide al Gobierno que no sea obligatorio aplicar la tasa de basura dos semanas después de aprobarla en el pleno

Tras su aprobación definitiva en el pleno ordinario celebrado el pasado 31 de octubre en Vélez-Málaga, entre protestas vecinales, a partir del próximo ... 1 de enero los alrededor de 86.000 habitantes de Vélez-Málaga tendrán que hacer frente a un nuevo tributo, la tasa de basuras, con un coste medio de 112,3 euros por hogar y negocio.

A pesar de que el nuevo gravamen salió adelante con los únicos votos a favor del equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, los independientes torreños no se dan por vencidos y han anunciado este jueves que han presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que piden al Gobierno que no sea obligatorio aplicar la nueva tasa de basura, apenas dos semanas después de aprobarla por ellos mismos en el plenario junto al PP.

«No es justo que desde el Estado o desde Bruselas se imponga cómo debemos financiar nuestros servicios» Jesús Carlos Pérez Atencia Presidente del Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar y primer teniente de Alcalde

El presidente del Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar y primer teniente de Alcalde, Jesús Carlos Pérez Atencia, ha anunciado la presentación de una propuesta al pleno municipal de noviembre del Ayuntamiento de Vélez-Málaga en la que se solicita al Gobierno de España y a las instituciones europeas la derogación o eliminación de la llamada «tasa de residuos urbanos». El gobierno bipartito sacó adelante el nuevo tributo «por imposición del Gobierno de Sánchez», con el que prevé recaudar 7,2 millones al año. En la ordenanza se establecen hasta 126.000 euros en bonificaciones para familias con escasos recursos.

Atencia ha explicado en un comunicado que esta tasa deriva de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada en cumplimiento de una directiva europea de 2018, y que obliga a los ayuntamientos de toda España a repercutir en los ciudadanos el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos domésticos. «Desde el Grupo Independiente consideramos que esta medida es injusta y socialmente insensible, especialmente en un momento en el que muchas familias están sufriendo la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento generalizado de la vida», ha considerado Pérez Atencia.

Tres acuerdos

El portavoz del GIPMTM ha considerado que esta tasa «supone en la práctica una nueva carga económica para los hogares, sin que los servicios municipales de limpieza o gestión de residuos mejoren de manera proporcional». Además, ha resaltado la necesidad de respetar la autonomía local en la gestión de los servicios públicos: «Los ayuntamientos deben conservar su autonomía. No es justo que desde el Estado o desde Bruselas se imponga cómo debemos financiar nuestros servicios locales. Cada municipio debe poder decidir su propio modelo de gestión y financiación, adaptado a su realidad económica y social», ha argumentado.

La moción presentada por el grupo independiente plantea tres acuerdos principales. El primer es solicitar al Gobierno de España la modificación de la Ley 7/2022, eliminando la obligación de aplicar esta tasa a los ciudadanos. En segundo lugar se plantea instar a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo a revisar la Directiva 2018/851, permitiendo que los Estados y los municipios decidan libremente cómo financiar la gestión de residuos. En tercer lugar se propone trasladar este acuerdo al Gobierno central, al Ministerio para la Transición Ecológica, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a las instituciones europeas y a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.

«Esperamos que todos los grupos se sumen a esta propuesta en defensa del interés de nuestros vecinos»

Atencia ha hecho un llamamiento al resto de las formaciones políticas del Consistorio de la capital de la Axarquía para que apoyen la iniciativa. «Defendemos un modelo de gestión más justo, transparente y sostenible, que no recaiga exclusivamente en los bolsillos de las familias. Esperamos que todos los grupos municipales se sumen a esta propuesta en defensa del interés de nuestros vecinos y vecinas».

Por su parte, el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), no se pronunció en el pleno de hace apenas dos semanas. El regidor expresó en las redes sociales, en la noche anterior, su postura en un vídeo: «Para mí no es nada agradable tener que aprobar una tasa de residuos que nos obliga el Gobierno de España y con la que el Partido Popular estamos totalmente en contra. Pero somos responsables con la legalidad y no nos queda más remedio que aplicarla. No obstante sí quiero anunciaros que hemos solicitado al Ministerio la bonificación del tipo impositivo del IBI».