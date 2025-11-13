Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los ediles del GIPMTM David Segura, Jesús Carlos Pérez Atencia y David Vilches. SUR

El GIPMTM pide al Gobierno que no sea obligatorio aplicar la tasa de basura dos semanas después de aprobarla en el pleno

Los independientes de Torre del Mar, que cogobiernan con el PP, dicen que «supone una carga económica para los hogares, sin que los servicios de limpieza o gestión de residuos mejoren de manera proporcional»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:15

Comenta

Tras su aprobación definitiva en el pleno ordinario celebrado el pasado 31 de octubre en Vélez-Málaga, entre protestas vecinales, a partir del próximo ... 1 de enero los alrededor de 86.000 habitantes de Vélez-Málaga tendrán que hacer frente a un nuevo tributo, la tasa de basuras, con un coste medio de 112,3 euros por hogar y negocio.

