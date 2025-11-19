Frigiliana solicita abandonar la Mancomunidad Oriental porque los servicios que reciben «son cero»

La Mancomunidad de la Axarquía se constituyó en 1974 de la mano de los cinco municipios costeros del litoral oriental. En estas casi cinco décadas ... de trayectoria ha atravesado por numerosas dificultades, aunque en la actualidad la integran los 31 municipios de la comarca oriental. Sin embargo, no todos los consistorios están contentos con los servicios que reciben. Uno de los más críticos en estos últimos años ha sido el de Frigiliana.

Su alcalde desde febrero de 2017, el socialista Alejandro Herrero, ha vuelto a la carga con su intención de sacar al Ayuntamiento del ente comarcal, gobernado en este mandato de 2023 a 2027 por un cuatripartito, de PP, GIPMTM, Andalucía por Sí y Por Mi Pueblo. Ya lo hizo en junio de 2022, con los mismos argumentos que ha puesto de nuevo sobre la mesa, cuando el gobierno lo conformaban también el PSOE e IU, ahora en la oposición, y ostentaba la presidencia el socialista y alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez.

«Los beneficios y servicios para Frigiliana son cero», aseguró en el pleno del organismo que se celebró en la tarde noche de este pasado martes en la sede de Torre del Mar, en el turno de ruegos y preguntas. Herrero formuló un ruego relacionado con un asunto administrativo que ha tenido el Ayuntamiento frigilianense en los últimos meses con la Mancomunidad, tras solicitar el pasado julio el apoyo de funcionarios del organismo «para la instrucción de expedientes sancionadores».

«La Mancomunidad nos deniega dicha solicitud por carecer de medios materiales para ello, pero el 4 de noviembre nos comunican que nos asignan como instructor un expediente en concreto», ha explicado el alcalde socialista en su intervención, en la que ha apuntado que tras decretar el nombramiento de ese trabajador, «pero el 7 de noviembre alguien se lo piensa mejor y recibimos la comunicación de la Mancomunidad de la imposibilidad de atender la designación solicitada, ya que la entidad no tiene personal disponible para atender dichas infracciones», ha apostillado.

«Deuda proporcional»

A su juicio, «visto que la Mancomunidad de la Axarquía no puede ayudar a un municipio de 3.300 habitantes en un momento puntual sobre una cuestión de procedimiento, visto que solo recibimos un servicio de una grúa-canasta una vez al mes, y que la promoción turística de esta entidad con respecto a esta entidad, no voy a decir nada, visto que no estamos en el área de influencia del pantano de La Viñuela y que el decreto de sequía no nos afecta, ni a Nerja, pertenecer a esta Mancomunidad nos da un beneficio y un servicio cero».

El alcalde de Frigiliana ha pedido a la Mancomunidad la relación de puestos de trabajo y sus respectivas retribuciones «para ratificar que no hay personal disponible». Además ha solicitado «máxima rapidez en la relación de cargos públicos y sus retribuciones, por si faltan políticos y sobran funcionarios o por si, por el contrario, sobran políticos y faltan funcionarios». Por último, el regidor ha pedido que la solicitud de baja se acompañe del importe de la deuda que mantenga el Ayuntamiento con la Mancomunidad Oriental, «que es cero», y la parte proporcional de la deuda que tenga la Mancomunidad que le corresponda a Frigiliana.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad Oriental, Jorge Martín (PP), replicó al alcalde de Frigiliana dando la palabra al secretario de la Mancomunidad Oriental, Miguel Berbel, que también lo es del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. «Funcionarios no hay disponibles, lo que hay es personal técnico que realizan informes técnicos, ese es el problema que tenemos», explica el funcionario público en su intervención. Herrero respondió que «no iba a entrar en polémicas ni debates», pero reprochó que «han contratado a un arquitecto para hacer un proyecto en Vélez-Málaga.

Martín ha manifestado este miércoles a SUR que «cada municipio es libre de hacer lo que vea conveniente, el argumento no es, pero si se quieren salir de la Mancomunidad». Lo que tratamos es hacer comarca y aprovechar la unión de los 31 municipios de la Axarquía en promoción turística, en el agua, pero cada municipio es libre, si quieren abandonar son soberanos los ayuntamientos y sus corporaciones«.

«Brindis al sol»

En el pleno de este pasado martes se debatieron asuntos relacionados con las pulseras antimaltrato, la guerra de Gaza, los cribados de cáncer. «Son cuestiones que no corresponden a la comarca, son brindis al sol de un partido y de otro, por lo que no puede ser más acertado el día para irnos de la institución, todo son asuntos genéricos», ha argumentado Herrero este miércoles, en declaraciones a la Cadena Ser en la Axarquía, en las que ha recordado que cada pleno de la institución comarcal cuesta «3.000 ó 4.000 euros».

«Para una grúa canasta una vez al mes, Frigiliana paga 2.000 euros al mes, con ese dinero compro un camión todos los años, no me representa nada», ha expresado el alcalde socialista, quien ha considerado que en un municipio de 3.300 habitantes «tenemos los servicios que tenemos, y por eso solicito apoyo para hacer las instrucciones de expedientes, pero me dicen que no tienen medios personales. «Parece que dar vueltas es más rentable que trabajar, o lo mismo me lo rechazan porque teman más pueblos también lo pidan y algunos van a tener que trabajar, nos están tomando el pelo», ha expresado.

«Si no hablamos de los problemas, de los robos en el campo, de la saturación de la autovía en Rincón, sobre la promoción turística, Frigiliana puede enseñar a la Mancomunidad a hacerla, creo que no tiene interés que exista para una grúa cesta una vez al mes, no me interesa estar en la Macomunidad», ha abundado Herrero, quien ha recordado que ya pidió la salida del Ayuntamiento frigilianense «cuando estaba el PSOE». «Cada partido da sueldos a sus alcaldes, esto va por barrios, pero la realidad es la que hay, no sé cuántos trabajadores hay de Mancomunidad, cuántos trabajadores hay apuntados, algunos trabajarán más que otros, y si no me das servicios», ha dicho.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Nerja ya se salió durante unos años de la Mancomunidad Oriental, a principios de la primera década de este siglo. Posteriormente, en 2009 regresó para conseguir fondos públicos de la Junta de Andalucía para la rehabilitación de su patrimonio, como el Acueducto del Águila.