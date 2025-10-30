Francis Salado: «Es inaceptable la desidia con la que el Gobierno afronta los atascos que sufren miles y miles de malagueños»

Un camión averiado mantiene colapsada desde primera hora de este jueves la circulación en la A-7, con un atasco kilométrico que ha convertido en misión ... imposible el acceso a tiempo a centros educativos y de trabajo. Como detallan a SUR desde el Centro de Gestión de Tráfico, la avería de un camión en el kilómetro 974 de dicha vía sentido Cádiz ha ocasionado hasta trece kilómetros de retenciones entre La Cala del Moral y Chilches. Ante el malestar de tantos conductores víctimas de este colpaso, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francis Salado, ha denunciado la situación que arrastra esta vía en un post subido a su cuenta de Facebook.

«Hoy ha vuelto a quedar demostrado que los graves problemas de tráfico en la A7, especialmente en la zona oriental, no se deben solo a la falta absoluta de inversiones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando hablamos de castigo y asfixia también hablamos de la desidia inaceptable con la que el Gobierno afronta los atascos que sufren miles y miles de malagueños. El enorme atasco de esta mañana se debe a un camión averiado anoche en torno a las 22.45 horas a la altura de Parque Victoria, como pude comprobar personalmente y que esta mañana aún no había sido retirado», ha escrito el también presidente de la Diputación provincial.

«Es absolutamente inadmisible que ni la Dirección General de Tráfico - España, con Aida Vilaret a la cabeza en Málaga, ni la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ni la Subdelegación de Gobierno hayan tenido tiempo ni ganas ni capacidad durante horas y horas para retirar ese obstáculo a la circulación. Resulta indignante este desprecio constante a la ansiedad, pérdida de horas de trabajo, lectivas, que provocan estos atascos», ha agregado en dicha publicación en la red social.

Según Salado, este «nuevo caos de tráfico» se podía haber evitado con medidas como «un tercer carril en la ronda Este-Rincón y una grúa que intervenga con rapidez». «Hoy se han limitado a poner conos pues ni siquiera la Guardia Civil ha hecho acto de presencia para dar algo de seguridad a la zona donde estaba el camión averiado», ha criticado. «Es tercermundista que cada vez que se produce una avería o alcance se colapse el tráfico de la mitad de la provincia. Rincón de la Victoria es ahora mismo una auténtica ratonera», ha señalado.

Y ha acabado con una petición: «Con este Gobierno del PSOE, y a este ritmo, no llegarán ni en siglos. Y lo peor es que les dará igual. Como ha ocurrido esta mañana. Exijo la dimisión del subdelegado del Gobierno por su incapacidad, por su desidia y por ser indigno del cargo. Y que se asuman responsabilidades por este nuevo caos de tráfico».

«Llevan más de siete años gobernando y la inversión ha sido cero. Cero. Pero se dedican a culpar a los demás de su irresponsabilidad. Es un insulto que se sigan riendo de nosotros», ha concluido Salado.