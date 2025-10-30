Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francis Salado: «Es inaceptable la desidia con la que el Gobierno afronta los atascos que sufren miles y miles de malagueños»

«Es absolutamente inadmisible que ni la Dirección General de Tráfico, ni la Dirección General de Carreteras ni la Subdelegación de Gobierno hayan tenido tiempo ni ganas ni capacidad durante horas y horas para retirar ese obstáculo a la circulación» lamenta el alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación en relación al camión averiado que está dejando trece kilómetros de retenciones en la A-7

SUR

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:27

Un camión averiado mantiene colapsada desde primera hora de este jueves la circulación en la A-7, con un atasco kilométrico que ha convertido en misión ... imposible el acceso a tiempo a centros educativos y de trabajo. Como detallan a SUR desde el Centro de Gestión de Tráfico, la avería de un camión en el kilómetro 974 de dicha vía sentido Cádiz ha ocasionado hasta trece kilómetros de retenciones entre La Cala del Moral y Chilches. Ante el malestar de tantos conductores víctimas de este colpaso, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francis Salado, ha denunciado la situación que arrastra esta vía en un post subido a su cuenta de Facebook.

