Dos empresas se interesan por reparar las infraestructuras dañadas del tranvía de Vélez-Málaga El alcalde confía en cerrar un acuerdo antes de que acabe la legislatura y lamenta que el PP eximiera a la concesionaria de esta obligación EUGENIO CABEZAS Martes, 2 abril 2019

El tranvía de Vélez-Málaga va camino de cumplir siete años paralizado, desde el 5 de junio de 2012. Y sin visos de poder reanudar sus servicios a corto plazo. El equipo de gobierno cuatripartito (PSOE, PA, GIPMTM y el edil no adscrito, expulsado de Cs, José Antonio Moreno Ocón) no ha conseguido, hasta el momento, cerrar ningún acuerdo con una empresa para poder reparar las infraestructuras dañadas, como paso previo a su restablecimiento.

El pasado enero el Consistorio veleño declaró desierto el procedimiento de licitación para poner en marcha estos trabajos, valorados en 1.936.000 euros, con un plazo de ejecución de nueve meses y financiados con cargo a los fondos europeos EDUSI, dentro del apartado del fomento de la movilidad sostenible en la ciudad. A partir de ahí, se inició un procedimiento negociado, en el que hasta ahora sólo dos empresas han mostrado su interés en hacerse con la actuación.

La Junta dice que hay que empezar «de cero» a negociar la financiación del sistema tranviario

Sin embargo, aún no se ha cerrado ningún acuerdo, según ha reconocido a SUR el alcalde veleño, el socialista Antonio Moreno Ferrer, quien ha confiado en que puedan concretarlo antes de que finalice la legislatura. «Es una lástima que estemos encontrando tantas dificultades, hay empresas interesadas pero están estudiando muy bien cuál es el estado real de la infraestructura, ya que hay elementos tecnológicos que no están a la vista y que si están dañados o no funcionan, el coste se puede incrementar mucho», ha manifestado a este periódico el regidor de la capital de la Axarquía. Moreno Ferrer ha vuelto a arremeter contra su antecesor en el cargo, Francisco Delgado, ya que en la modificación del contrato del servicio municipal de transportes con Alsa eximió a la concesionaria, Travelsa, de tener que realizar un mantenimiento adecuado de las líneas.

Otro aspecto que tampoco se ha acabado de concretar en esta legislatura es el de la cofinanciación del servicio, ya que los anteriores responsables de la Junta no llegaron a firmar el convenio por el que se comprometieron a aportar el 40% del déficit. A este respecto, la delegada del nuevo Ejecutivo andaluz en Málaga de PP y Ciudadanos, Patricia Navarro (PP), en una reciente visita a Torrox, aseguró que en este asunto se «partía de cero, porque no hay nada por escrito».

Inversión de 33 millones

Por su parte, el alcalde replicó que él entendía que no tiene porqué ser así, ya que la Junta tiene la documentación técnica remitida en los últimos años. Así, apuntó que tiene previsto pedir una reunión con los nuevos responsables de la consejería de Fomento, una vez que transcurran los cien primeros días del gobierno regional.

La ejecución del tranvía, el primero en su momento en Andalucía, supuso una inversión de 33 millones de entre las dos fases. La línea une Vélez con Torre del Mar y tiene una longitud de 6.070 metros. Cuenta con 12 paradas, nueve en la primera fase (4.760 metros) y tres en la segunda (1.310). A esta cantidad hay que sumar el coste de las tres unidades que prestaban el servicio y que todavía las está pagando el Ayuntamiento veleño, a través de la tarifa técnica.