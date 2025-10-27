La Diputación destina 540.000 euros a mejorar el asfaltado de carreteras en Alcaucín, Salares y Almayate

Nuevo impulso a la mejora de las comunicaciones por carretera en el interior de la provincia. La Diputación está invirtiendo 540.559,44 euros ... en el arreglo de tres carreteras de la Axarquía, en Alcaucín, Salares y Almayate, actuaciones incluidas en el cuarto plan de refuerzo de firmes de la red viaria provincial. Así lo ha explicado este lunes la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia (PP), quien ha visitado las tres obras, consistentes en el extendido de capas de aglomerado asfáltico y en el hormigonado de cunetas terrizas.

Por un lado, continúa la mejora de la carretera MA-4104, la principal vía de acceso a Alcaucín, con el arreglo de sus dos primeros kilómetros, desde la confluencia con la carretera autonómica A-7205. Las obras se han adjudicado por 345.584,47 euros a la empresa Inprona 2010 S. L., según han informado desde la institución provincial en un comunicado.

En el plan de refuerzo de firmes de 2026 se completará el arreglo de la carretera hasta llegar a Alcaucín

Atencia, que ha visitado los trabajos que se realizan junto a la alcaldesa de Alcaucín, Ágata González (PSOE), ha detallado en un comunicado que las obras se concentran en los dos primeros kilómetros de la vía y consisten en la mejora del drenaje, con el hormigonado de 1.350 metros de cunetas terrizas, y en el extendido de dos capas de aglomerado asfáltico, lo que proporcionará mayor seguridad vial. Tras esto, se ejecutará la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde en toda su longitud y de marcas en la intersección con la carretera autonómica.

La diputada ha recalcado que con esta obra se continúa el arreglo iniciado en la carretera hace dos años, cuando se actuó, dentro del segundo plan de refuerzo de firmes, entre los puntos kilométricos 2 al 3,3con una inversión de 197.350,76 euros. Atencia ha anunciado en el mencionado comunicado que en el plan de refuerzo de firmes de 2026 se completará el arreglo de la carretera hasta llegar a Alcaucín, concretamente entre los puntos kilométricos 3,3 y 4,4. El proyecto ya se encuentra redactado y tiene un importe de licitación de 229.575,55 euros.

De Salares a Árchez

Por otro lado, también se está actuando en la carretera MA-4108, de Salares a Árchez, en el término municipal del primer pueblo, unas obras adjudicadas a Construcciones Glesa S. A. por 111.497,07 euros. Los trabajos se extienden a lo largo de una longitud de 600 metros, entre los puntos kilométricos 2,3 y 2,9. Se extenderán dos capas de aglomerado asfáltico para proporcionar mayor seguridad vial en la conducción y comodidad para la circulación y para la mejora del drenaje se hormigonarán unos 600 metros de cuneta que se encuentran terrizas. Tras esta actuación se ejecutará la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde en toda su longitud.

Atencia, acompañada del alcalde de Salares, Pablo Crespillo (PSOE), ha subrayado en el mencionado comunicado que con esta actuación se da continuidad a la obra ejecutada hace dos años, en la que se intervino entre los puntos kilométricos 0,5 y 2,3, con un importe de ejecución de 270.245,71 euros. La diputada ha anunciado que más adelante continuará el arreglo hasta el punto kilométrico 6,5, con el objetivo de completar la mejora del tramo hasta el municipio de Árchez.

En la MA-3120 se lleva a cabo el asfaltado de todo el tramo de la vía, unos 500 metros de longitud, en Almayate

Por último, en la carretera MA-3120, en el término municipal de Vélez-Málaga, concretamente en la pedanía de Almayate, se lleva a cabo el asfaltado de todo el tramo de la vía, unos 500 metros de longitud. Las obras las realiza Hormigones Asfálticos Andaluces S. A., con una inversión de 83.477,9 euros.

Nieves Atencia, acompañada del tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Arquitectura de Vélez-Málaga, Celestino Rivas, y del teniente de alcalde de Almayate, Valle-Niza y Cajiz, Jesús Claros, ambos del PP, ha explicado que se extienden dos capas de aglomerado asfáltico y, posteriormente, se ejecutará la señalización horizontal en toda la traza incluida la intersección con la carretera nacional.