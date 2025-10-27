Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Visita a los trabajos de la diputada provincial de Infraestructuras y alcaldes de la zona. SUR

La Diputación destina 540.000 euros a mejorar el asfaltado de carreteras en Alcaucín, Salares y Almayate

La institución provincial está actuando en el extendido de capas de aglomerado asfáltico y en el hormigonado de cunetas terrizas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:14

Comenta

Nuevo impulso a la mejora de las comunicaciones por carretera en el interior de la provincia. La Diputación está invirtiendo 540.559,44 euros ... en el arreglo de tres carreteras de la Axarquía, en Alcaucín, Salares y Almayate, actuaciones incluidas en el cuarto plan de refuerzo de firmes de la red viaria provincial. Así lo ha explicado este lunes la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia (PP), quien ha visitado las tres obras, consistentes en el extendido de capas de aglomerado asfáltico y en el hormigonado de cunetas terrizas.

